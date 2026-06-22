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    Política

    Senadores socialistas entregan en La Moneda sus propuestas para la megarreforma

    Proponen por ejemplo, una rebaja impuesto de primera categoría, pero con compensación. Proponen una baja inicial de dos puntos para posteriormente bajar de manera gradual desde 25% a 23% a medida que se cumplan condiciones.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Hasta La Moneda llegaron este lunes los senadores del Partido Socialista - en paralelo a los senadores del Frente Amplio- a entregar sus propuestas para la megarreforma para la reconstrucción a los ministros de Interior y Segegob, Claudio Alvarado y de Hacienda, Jorge Quiroz.

    En el documento se expresa que “nos hemos formado la convicción de que este proyecto de ley conlleva efectos complejos para nuestro país” añadiendo que “la única certeza de este proyecto es la menor recaudación fiscal”.

    Además, sostienen que: “Aquí, no se busca recaudar más para satisfacer derechos de las personas; se busca recaudar menos, producto de beneficios sin compensación a las grandes empresas –chilenas y extranjeras- para que (–y aquí viene la incertidumbre-) producto de ello, se produzca crecimiento y de él deriven mejores condiciones generales".

    Tras pedir “un diálogo real” los socialistas dan a conocer sus propuestas.

    En términos generales, desde el PS plantean: mejorar el sistema tributario; apoyar medidas que efectivamente fortalezcan la inversión; concordar compensaciones fiscales serias; eliminar, sustituir o acotar componentes que hoy aparecen como técnicamente débiles, transitorios, distorsionadores o poco consistentes con una agenda real de crecimiento.

    “Lo que venimos en señalar no es solo un matiz técnico o tributario: también es político, en la medida en que ordena una posición común, técnicamente sustentable y que da garantías de su permanencia en el tiempo”.

    También solicitan: separar y aprobar normas de reconstrucción; retirar la urgencia del proyecto; y una conducción política real.

    Entre las propuestas está una rebaja mpuesto de primera categoría, pero con compensación. Proponen un régimen dual que combine una rebaja del impuesto corporativo con un impuesto a la primera distribución de dividendos y una nueva tributación a las rentas del capital a nivel personal.

    Asimismo, plantea una baja inicial de dos puntos para posteriormente bajar de manera gradual desde 25% a 23% a medida que se cumplan condiciones, evitando que la reducción siga avanzando si se arriesga la sostenibilidad fiscal.

    En tanto, se proponen “compensaciones tributarias permanentes y eliminación de erosiones de base”.

    Entre las medidas a eliminar están las medidas transitorias; los beneficios que usan el IVA como vehículo de política; y exenciones y tratamientos que erosionan la base tributaria.

    Sobre la invariabilidad tributaria, proponen eliminarlo. “A lo sumo, podría discutirse una versión fuertemente acotada, concentrada exclusivamente en el impuesto de primera categoría, limitarse a inversionistas extranjeros, a una tasa mayor (“prima”) que la tasa general y con umbrales de inversión más altos, de modo que opere como un seguro pagado por el inversionista. Además de excluir IVA, Royalty, impuestos verdes, normas antielusión, facultades fiscalizadoras del SII, tributos de emergencia y obligaciones de transparencia o beneficiarios finales".

    En otros de los puntos, los senadores socialistas proponen apoyo a las pymes a través de instrumentos de acceso al crédito, apoyo focalizado o medidas tipo FOGAPE. Asimismo, medidas de capacitación.

    Además plentean instrumentos más focalizados y que permiten a las familias acceder a una vivienda, tales como: subsidio a la tasa; garantías reforzadas y mecanismos de reactivación crediticia semejantes a los usados en otras coyunturas. Asimismo, revisar el beneficio tributario asociado a la rebaja de intereses hipotecarios para nuevas viviendas; derogándolo hacia adelante, por ejemplo, desde marzo del año siguiente, de manera de permitir una ventana de ajuste, pero corrigiendo un mecanismo mal focalizado.

    Sobre contribuciones plantean “el aumento del monto exento, la elevación del umbral de avalúo para acceder al beneficio y la posibilidad de introducir un tope de pago como porcentaje del ingreso. Asimismo, su financiamiento debiera estar mejor vinculado a la estructura de rentas municipales, evitando una dependencia de transferencias vía ley de presupuestos. Hacemos nuestra la propuesta de la ACHM, focalizando el alivio en quienes efectivamente lo necesitan y resguardando al mismo tiempo el Fondo Común Municipal y la autonomía financiera de los municipios”.

    En tanto, planetan: garantizar un acceso oportuno a la salud pública, sala cuna y la suspensión cobranzas a deudores CAE con ingresos menores a $1.500.000, “sobre ese monto, la cuota debe ser contingente al ingreso, con tope razonable y condonación progresiva al cumplir el convenio”.

    En el ámbito ambienta, señalan que “no concordamos en la restitución amplia por RCA anulada; en el cierre de recursos administrativos, la caducidad automática de cautelares, el régimen especial de adendas y la desregulación de relocalizaciones acuícolas”.

    Finalmente, en la propuesta hay capítulos sobre: agenda complementaria pro-crecimiento; Un impulso a las exportaciones; más innovación, mayor valor agregado; facilitar la inversión; energía e infraestructura; Estrategia Nacional Pro Empleo: que ponga en el centro de los esfuerzos públicos y privados la generación de empleos de calidad.

    Más sobre:megarreformaReconstrucciónSenadores socialistas

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