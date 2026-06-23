Ejecutivo defiende ante el Senado su reacción frente a los casos de niños haitianos: “Es muy peligroso minimizar una denuncia”

Ejecutivo detalla ante el Senado sus acciones frente a los casos de niños haitianos: “Es importante reaccionar cuando existen indicios”

En una sesión especial del Senado de la República, el gobierno de José Antonio Kast abordó las presuntas irregularidades en la situación de menores haitianos en Chile por reunificación familiar.

A la Cámara Alta asistieron para detallar la respuesta del gobierno al problema el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado; la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; además del ministro de Seguridad, Martín Arrau. También estuvieron el canciller (s) Patricio Torres y el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.

El primero en hablar fue el biministro Alvarado, quien defendió primeramente la reacción del Ejecutivo frente a los datos conocidos del preinforme de Contraloría.

“ Sería una irresponsabilidad no prestar atención a lo que señala este informe de la Contraloría de manera preliminar . Y como los antecedentes eran claros, definitivos, respecto a algunas situaciones puntuales, como gobierno, por instrucciones de su Excelencia el Presidente de la República, constituimos un equipo de trabajo, una fuerza de tarea integrada por diferentes ministerios”, explicó.

En ese sentido, resaltó el hallazgo de los 64 casos de los que hizo referencia Contraloría, los cuáles ya fueron ubicados y se habría constatado su situación actual.

“Manifestar nuestra disposición como Ejecutivo para trabajar en conjunto con el Senado de la República en aquellas materias y áreas que se estime conveniente para corregir situaciones que son evidentes, que generan un problema, que generan una preocupación y lo fundamental, lo más importante, que están afectando a menores de edad sobre los cuales tenemos todos una responsabilidad”, concluyó sobre el asunto.

La labor de la fuerza de tarea del Ejecutivo

Por su parte, María Jesús Wulf explicó que la responsabilidad del gobierno en esta situación es “coordinar al Estado para identificar, ubicar, verificar la situación actual de los niños y activar todas las medidas de protección que correspondan”.

“ Nunca será una exageración y es muy peligroso instalar o minimizar una denuncia por una eventual vulneración de derechos de un niño. Es importante reaccionar cuando existen indicios ”, enfatizó la secretaria de Estado.

Posteriormente, Wulf explicó el trabajo realizado por la llamada “fuerza de tarea” que conformó el Ejecutivo la semana pasada.

“Esta fuerza de tarea ha mantenido un mandato concreto: Reunir, consolidar y analizar rigurosamente la información disponible; cerrar brechas de trazabilidad; apoyar la localización de los niños que es mandato de la Policía; y fortalecer la respuesta institucional del Estado", explicó.

A lo que añadió: “Este trabajo no reemplaza la investigación penal, la respeta y colabora con ella. Tampoco reemplaza las competencias de cada organismo, las ordena, las articula y exige que cada institución ponga a disposición sus capacidades”.