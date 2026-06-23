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    En vivo: Brasil cierra la fase de grupos contra una necesitada selección de Escocia en el Mundial

    El elenco de Carlo Ancelotti busca quedar líder del Grupo C, mientras que los europeos deben rescatar puntos para asegurar su permanencia en la Copa del Mundo.

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