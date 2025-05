El no olvido de Prat

Hace años decidieron cambiar la cuenta pública de la nación del 21 de mayo al 1 de junio para “supuestamente” ensalzar la figura de Prat y poder celebrar como corresponde el Día de las Glorias Navales. Lo cierto, es que esto no mejoró la celebración misma, ya que la deconstrucción de la nación busca el olvido de lo que no se debe olvidar. Ya que con esos olvidos se ha hecho que poco a poco el país pierda la noción de quién es. Si no se sabe quién se es, menos se sabe hacia donde se va.

Mayo es el mes del mar y ayer celebramos el “día de las Glorias Navales”, ya que un 21 de mayo de 1879 Arturo Prat Chacón hizo su gesta heroica en la que estuvo dispuesto a dar la vida por lo que consideraba su deber. Prat dio la vida por Chile. Ciertamente abordar el barco enemigo, en el marco de una contienda desigual, la que evidentemente lo llevaría a su temprana muerte, no fue algo fácil. Nunca lo es. Prat estaba casado y tenía dos niños pequeños, sin embargo, no lo dudó y la historia le dio la razón. Fue esa gesta heroica la que permitió cambiar el curso de la Guerra del Pacífico y con esto la historia de Chile. Fue la sangre de Prat y de su tripulación, lo que hizo ver a Chile que la guerra era justa y le dio el brío necesario para abordar las siguientes batallas.

La guerra del Pacífico, sin duda se ganó por la gesta de Prat. Es una figura ensalzada incluso a nivel internacional, en la Isla de Tajimo, en la Academia Naval de Japón se honra a los tres héroes navales más reconocidos del mundo y entre ellos está Arturo Prat Chacón, héroe del Combate Naval de Iquique. Nuestro prócer se encuentra junto al Almirante británico, Horacio Nelson, héroe de la batalla de Trafalgar que impidió la invasión de Napoleón Bonaparte a la isla. Del mismo modo, el tercer honrado es el Almirante Togo, conocido por su victoria en la batalla de Tsushima. Para los japoneses hay una conexión entre las virtudes del prócer chileno y el código Bushido que ensalza la rectitud, la cortesía, el valor, el honor, la benevolencia, la honestidad y la lealtad. Recuerdan sus palabras con admiración y asombro : “Muchachos, la contienda es desigual. Nunca se ha arriado nuestra bandera al enemigo; espero, pues, no sea esta la ocasión de hacerlo. Mientras yo esté vivo, esa bandera flameara en su lugar y aseguro que, si muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber”

Siempre fue el héroe que unía a la nación y que sin duda, ensalzaba aquellas virtudes que merecen ser emuladas. Pasó del billete de 50 pesos al billete de 10.000 pesos, lo que muestra un “upgrade” en el recuerdo de su figura. No sólo dio la vida por Chile, sino que, además, fue un hombre intachable, un abogado que hizo siempre lo correcto. Un ejemplo humano a seguir, esos que las naciones necesitan para poder permanecer grandes. Sin embargo, aunque aún tiene billete, hay múltiples estatuas en diversos lugares, el día 21 de mayo es feriado y oficialmente se conmemora su gesta, la figura ha ido perdiendo permanencia. Ya no está en la retina de las nuevas generaciones y eso, se debe a acciones deliberadas que buscan deconstruir a nuestra nación. Ya no se lo enseña como antaño en los colegios, la ideología de izquierdas abundante en la educación, lo minimiza.

Cuando un país olvida su historia, pierde su identidad. De hecho, es importante tener en cuenta que el mal llamado “estallido social”, ese “estallido delictual” tenía un fin refundacional y quisieron atacar incluso a Prat en la plaza Sotomayor. Fueron los marinos, que son, sin duda el baluarte de Chile, los que defendieron al héroe y a la decencia.

Es esencial tener en cuenta que hay un interés real y activo de olvidar lo que es Chile para intentar imponer por fuerza la nueva realidad que algunos colectivistas ideologizados sueñan. Prat nuevamente será quien le de ímpetu y vigor a nuestro país. Es esencial comprender lo que significa el día 21 de mayo, la gesta heroica ejecutada por un honorable y admirable hombre. Chile necesita del ejemplo del deber ser, sobre todo cuando este ideal se ha intentado dejar de lado por no valorar lo que el sacrificio significa. No puede terminar este mes del mar sin tener conciencia que, si en los colegios no enseñan suficiente sobre este hecho y este hombre, está en nosotros las familias y los chilenos no olvidarle y pasar su legado a las próximas generaciones. Los primeros educadores somos los padres. Arturo Prat es la figura que una vez más puede unir a Chile y es su gesta el ejemplo de lo que es el patriotismo y el sentido del deber. La batalla cultural debe entender que la amnesia deliberada tiene un fin de refundación y sólo entendiendo eso, se la pueda combatir. Este mayo con los corazones en alto celebremos en conciencia, por lo que significa, el día de las Glorias Navales y brindemos por el intachable y admirable héroe, Arturo Prat Chacón.

Por Magdalena Merbilháa, periodista e historiadora.