    El NO venció en Ecuador

    Ruth Campaña Villacís Por 
    Ruth Campaña Villacís
    (251027) -- QUITO, 27 octubre, 2025 (Xinhua) -- Imagen proveída por la Presidencia de Ecuador del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, pronunciando un discurso durante la ceremonia por los 105 años de creación de la Aviación Nacional y por el día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en la Base Aérea Mariscal Sucre, en Quito, Ecuador, el 27 de octubre de 2025. Noboa aseguró el lunes que la seguridad en el país sudamericano se está recuperando de manera gradual gracias a las operaciones militares emprendidas para enfrentar al crimen organizado, cuya violencia afecta a varias provincias. (Xinhua/Juan Diego Montenegro/Presidencia de Ecuador) (rtg) (ah) (ce) [e]Presidency of Ecuador

    El NO ganó holgadamente el domingo pasado, en el referéndum y consulta popular en Ecuador. Los ecuatorianos dijeron NO a las cuatro preguntas planteadas por el Presidente de la República, Daniel Noboa.

    La respuesta de los electores se dio por varios factores que crearon ruido en la ciudadanía antes y durante la campaña electoral, que se sintió con mayor fuerza en las redes sociales. Además de la escasa información que se generó desde el Ejecutivo para ampliar la información sobre los anexos de las preguntas, se sumaron la crisis interna que vive el país en temas de inseguridad y salud, las protestas que se generaron tras la eliminación del subsidio al diésel y las masacres carcelarias.

    La alternativa por el NO se impuso en la mayoría de las provincias, alcanzando entre 50% y 73 % de rechazo a las tres preguntas de referéndum y una de consulta popular que apuntaba a la instalación de una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución, vigente desde 2008.

    Sobre la posible instalación de bases militares extranjeras el NO se impuso con el 60,85%.

    La posible intención de instalar una base militar en la isla Baltra en Galápagos que luego fue descartada por el gobierno con la mención de lugares como Manta o Salinas generó dudas en varios sectores. Entre ellos ambientalistas y expertos en seguridad que apuntaban al impacto que esto podría causar en un ecosistema en las Islas Galápagos.

    Con 61,83% la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución fue negada.

    Porcentajes menores se registraron en las dos preguntas restantes. El financiamiento estatal a organizaciones políticas recibió un 58,32% de rechazo, mientras que la reducción de asambleístas obtuvo un 53,72%. Aunque varios sectores de oposición, especialmente el vinculado al correísmo, se atribuyeron este triunfo, el mensaje de los electores se ha tomado como un llamado de atención para generar más espacios de diálogo con los distintos sectores del país.

    Por Ruth Campaña, Fundación Círculo de Periodistas Judiciales de Ecuador.

    ReferendoConsulta popular en EcuadorEcuadorDaniel NoboaRuth CampañaEl NOAsamblea Constituyente

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: "Permitió que la derecha avanzara"

    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

