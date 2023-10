El problema de Tiltil

SEÑOR DIRECTOR:

En relación al editorial de ayer de La Tercera, compartimos la preocupación por la falta de flexibilidad del sistema educativo para ajustarse a los cambios del contexto.

Agregamos que hace falta darle real sentido de urgencia a la situación de los niños, niñas y adolescentes afectados por la situación, los que llevan días sin clases. Nuevamente, el Estado vulnera su derecho a educarse. Los colegios de Tiltil están abiertos para entregar raciones de Junaeb, pero no para el servicio educativo. Mientras tanto y para no perder el año escolar, ¿qué medidas de urgencia se están tomando para no dañar (aún más) su proceso de aprendizaje?

Magdalena Plant Reti

María Teresa Romero Arrau

Profesoras