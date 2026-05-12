SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Embajadores

    Soledad AlvearPor 
    Soledad Alvear

    La discusión lleva semanas y es ahí donde quisiera hacer un punto preliminar de reflexión y que, a mi entender, ha pasado desapercibido, esto es la filtración de nominaciones. Estas divulgaciones no sólo lesionan la sobriedad y reserva en el procedimiento de designación de embajadores, sino que además pueden exponer innecesariamente al candidato o candidata e incomodar el ejercicio de la atribución presidencial.

    Un segundo aspecto tiene que ver con el largo debate de embajadores de carrera y aquellos provenientes de fuera del Servicio Exterior, lo que se ha restringido a una cuestión que marca sólo el punto de partida: la proporcionalidad de unos y otros, lo que no puede transformarse en una obsesión matemática. Lo central, en nombramientos externos, es nominar embajadores que tengan capacidad para representar al Estado de Chile con prestigio y formación. Las redes internacionales y conexiones del candidato con el país receptor pueden ser también un activo que legitime con mayor sustento un nombramiento proveniente desde otras disciplinas y talentos.

    Por cierto que debiéramos reflexionar sobre una verdadera profesionalización del Servicio Exterior y potenciar la línea ascendente y ordenada de la carrera diplomática, la consistencia en su especialización y en un mejor estatuto laboral que proteja a las familias de los funcionarios.

    A esto podría agregarse un sistema de calificaciones más elevado -el actual es formal y desincentiva evaluar por mérito-, un fortalecimiento de las competencias lingüísticas, un mayor estándar en los criterios de ingreso a la Academia Diplomática y una perspectiva orgánica de la edad de retiro, sin generar distorsiones o asimetrías. Fortalecer la coordinación interministerial, que ha demostrado serias limitaciones, con una institucionalidad más robusta en que haya un diálogo permanente “intra-Administración”, es asimismo un pendiente.

    Como señalaba un distinguido columnista, exdiplomático, en tiempos convulsos es más necesario que nunca reforzar el oficio diplomático. Esto incluye abrirse a la experiencia gremial, académica, empresarial o de otros ámbitos públicos (un ejemplo es la diplomacia parlamentaria o la cultural que han sido un gran activo histórico en Chile) con un razonamiento del porqué de una nominación, el perfil del candidato y el destino que se ha escogido para su desempeño.

    Por último, es quizás el tiempo de volver a pensar en el rol que el Senado pueda tener en el tema, con audiencias que aporten más elementos cualitativos de apoyo a la decisión presidencial, tanto para candidatos internos como externos. Al final del día todos son nombramientos de exclusiva confianza, facultad cada vez más escrutada por la ciudadanía, y que debemos cuidar de la crítica liviana, fortaleciendo la visibilidad de la función diplomática, la cual no siempre es bien entendida por la opinión pública.

    Por Soledad Alvear, abogada

    Más sobre:Representación del EstadoServicio ExteriorProfesionalizaciónCalificaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno ratifica cronograma para megaproyecto y pone en marcha plan para neutralizar “tsunami” opositor

    Los desafíos de Entel en Perú, país que ya representa el 35% de sus ingresos

    Pensiones: gobierno responde críticas de las AFP a proyecto que traspasa el SIS al Fondo Autónomo y anuncia indicaciones

    CorreosChile apuesta por la última milla con acuerdos con Banco Santander y Cenabast

    Delincuentes secuestran a joven de 19 años en San Miguel: estuvo más de ocho horas cautivo

    Francisco Martínez y Alejandra Mizala definirán quién es el próximo rector de la Universidad de Chile en segunda vuelta

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Jamiroquai anuncia su regreso a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Jamiroquai anuncia su regreso a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gobierno ratifica cronograma para megaproyecto y pone en marcha plan para neutralizar “tsunami” opositor
    Chile

    Gobierno ratifica cronograma para megaproyecto y pone en marcha plan para neutralizar “tsunami” opositor

    Delincuentes secuestran a joven de 19 años en San Miguel: estuvo más de ocho horas cautivo

    Francisco Martínez y Alejandra Mizala definirán quién es el próximo rector de la Universidad de Chile en segunda vuelta

    Los desafíos de Entel en Perú, país que ya representa el 35% de sus ingresos
    Negocios

    Los desafíos de Entel en Perú, país que ya representa el 35% de sus ingresos

    Pensiones: gobierno responde críticas de las AFP a proyecto que traspasa el SIS al Fondo Autónomo y anuncia indicaciones

    CorreosChile apuesta por la última milla con acuerdos con Banco Santander y Cenabast

    El azúcar de los zumos y las bebidas no tienen los mismos efectos en el cuerpo, según un reciente estudio
    Tendencias

    El azúcar de los zumos y las bebidas no tienen los mismos efectos en el cuerpo, según un reciente estudio

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google

    Universidad de Concepción pierde a su DT por segunda vez en el año: Leonardo Ramos renuncia para dirigir en Uruguay
    El Deportivo

    Universidad de Concepción pierde a su DT por segunda vez en el año: Leonardo Ramos renuncia para dirigir en Uruguay

    Con Chaleco López en motos: el Desafío del Desierto reunirá a grandes leyendas del rally chileno

    Manuel Pellegrini deja en el aire su continuidad en el Betis tras histórica clasificación a la Champions: “Ya veremos”

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver
    Tecnología

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

    Nunca fue tan fácil no pensar

    Evento con Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas: Vendimia del Valle del Maipo 2026 tendrá tarjeta Bip! oficial
    Cultura y entretención

    Evento con Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas: Vendimia del Valle del Maipo 2026 tendrá tarjeta Bip! oficial

    La nueva era moderna de The Strokes en su regreso a Chile

    Céspedes, Martelli y Sotomayor: Chile se apodera del Festival de Cannes 2026

    Keir Starmer y la rebelión del laborismo: ¿Su estrategia de tributo a Gordon Brown y Harriet Harman lo salvará de la dimisión?
    Mundo

    Keir Starmer y la rebelión del laborismo: ¿Su estrategia de tributo a Gordon Brown y Harriet Harman lo salvará de la dimisión?

    El temor de la industria cinematográfica francesa ante una eventual victoria de la extrema en las presidenciales de 2027

    Fiscalía de Perú pide más de cinco años de cárcel para el candidato presidencial Roberto Sánchez

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat
    Paula

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes