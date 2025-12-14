Enorme tarea en vivienda y ciudad

Con el próximo Presidente ya claro, lo que importa ahora es entender los desafíos en las distintas áreas, y los equipos, programas y recursos con los que se abordarán esas tareas. Hay varias necesidades y urgencias, pero una de las más claves para la calidad de vida de los chilenos tiene que ver con vivienda y ciudad. Así es que aquí va un breve recordatorio de las enormes tareas que se vienen.

La primera de esas tareas es, sin duda, la crisis de vivienda. La política habitacional ha mostrado en estos últimos años sus falencias, y habrá que redefinir prioridades para reducir el gigantesco déficit. Entre los asuntos más críticos están el acceso al suelo; el alza de los costos de producción, y la dificultad de entregar conjuntos de gran escala en plazos breves; la industrialización de soluciones, aún insuficiente; el acceso a vivienda de los jóvenes y los sectores de ingresos medios; y el balance entre arriendo y propiedad.

No se puede dejar de lado los campamentos y las tomas. Todo indica que no se avanzará en la tesis de varias filas paralelas, como sugirió el ministro Montes, y que se priorizará el camino legal que muchas familias iniciaron hace años, con protocolos para desmotivar, reorientar, y eventualmente desalojar las tomas. ¿Cómo enfrentar los desalojos en las tomas más grandes? ¿Se trabajará en soluciones de emergencia para los habitantes de ellas?

La reconstrucción post incendio es otro de los temas pendientes, un amargo legado de esta administración. Una buena parte de los que ahí vivían ya reconstruyó sin un plan, sin ayuda del Estado, y en sitios expuestos a riesgos. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Qué tipo de soluciones se propondrán para esa reconstrucción tardía, que debió a estas alturas estar resuelta?

El déficit financiero del Minvu es otro asunto fundamental, ya que enfrentar las tareas descritas arriba con un presupuesto destinado a pagar compromisos de años anteriores es un escenario nefasto. ¿Qué magnitud tiene exactamente el déficit? ¿Cómo se enfrentará ese año -o esos años- en los que casi no habrá recursos disponibles?

La crisis de credibilidad derivada de todo lo anterior es otra de las tareas importantes. Es muy probable que el gobierno comience con una auditoría que determine las razones de los déficits económicos, de la falta de celeridad en las respuestas, y del problema derivado de la relación con las fundaciones. ¿Cómo se recuperará después de eso la credibilidad en el aparato del Estado?

Por último, queda por abordar la ciudad, la gran postergada ante todas las emergencias anteriores. Los proyectos de infraestructura, de espacio público, de barrios, de equipamiento, de recuperación de centros históricos, de seguridad… una pesada herencia que el próximo gobierno no podrá soslayar.

Estos son los temas más urgentes, pero hay otros. El futuro trae una tarea enorme en estas materias, una tarea de verdad enorme para la que no queda más que recomendar energía, determinación, capacidad de gestión y apego a los principios del Estado de Derecho.

Por Ricardo Abuauad, decano Campus Creativo UNAB y profesor de la UC