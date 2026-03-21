SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Estudiar desde los 16 carreras de 3 años

    Pablo OrtúzarPor 
    Pablo Ortúzar
    Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El debate sobre el sistema de financiamiento universitario es demasiado importante como para abandonarlo en el ámbito de las consignas políticas. Debemos hacer un esfuerzo en pos de llevarlo al plano de la discusión racional. Con este fin, comenzaré exponiendo la mejor versión de la postura frenteamplista respecto del problema del Crédito con Aval del Estado (CAE). Ellos señalan que son muchos los estudiantes que no pueden pagar el CAE debido a que los ingresos que han logrado están muy por debajo de la inversión comprometida. De esto deducen que no deberían pagar la deuda, pues implícita en el contrato educacional se encontraba la idea de que los títulos profesionales obtenidos generarían retornos adecuados para cubrir la inversión, y eso no se ha verificado en muchos casos (lo extraño, como hemos visto esta semana, es que el FA tiende a defender también a quienes pueden, pero no quieren pagar, pero ese es otro tema).

    En estas premisas se exponen dos problemas: hay profesionales que no pueden pagar sus deudas estudiantiles y hay carreras profesionales que no generan ingresos que justifiquen su estudio. El primer problema es una tragedia evidente, y parece racional y justo buscar alguna forma para socorrer a los afectados. El drama humano de profesionales que pasaron de ser la esperanza de la familia a ser cargas sin futuro laboral en lo que estudiaron y con una capacidad de crédito dañada no puede ser soslayado. Sin embargo, el segundo problema es incluso más grave a nivel sistémico: nuestra educación superior parece ofrecer demasiados programas sin destino laboral. Hay una sobreoferta de credenciales académicas que tienen poco o ningún valor en el mercado de trabajo. ¿Cuántos programas? Un estudio de la Fiscalía Nacional Económica del 2025 afirmaba que un 35% de las carreras ofrecidas en Chile tenía un retorno económico negativo, concentrando un 40% de la matrícula. Incluso, si el número real fuera la mitad, el escenario sería escalofriante.

    Llegamos, entonces, a la contradicción de fondo: es ilógico pretender perdonar el CAE a quienes no pudieron pagarlo debido al retorno negativo de sus estudios, al mismo tiempo que querer seguir expandiendo la matrícula universitaria sin ton ni son, sea mediante deudas privadas o con cargo a los impuestos de todos los chilenos. Que estudiar sea “gratis” le quita el problema de la deuda al estudiante, traspasándolo a todos los contribuyentes, pero no hace más rentable su carrera. Frente a esto, la izquierda no tiene propuesta alguna. De hecho, su única consigna es seguir expandiendo la gratuidad.

    Invertir miles de millones de dólares en programas de estudio que tienen un retorno negativo para quienes los cursan es absolutamente irracional. Especialmente si se considera el costo alternativo de esa inversión en un país con serios problemas para ofrecer educación primaria y secundaria de calidad, cubrir los costos de la salud pública o construir casas a los más necesitados. Es demasiado claro que esos recursos son mucho más requeridos en otros ámbitos.

    Por cierto, se pueden hacer ajustes que no causen una disrupción demasiado grande, pero corrijan, en lo posible, la situación. Uno de ellos, que parece contar con bastante apoyo, es reducir la duración de todas las carreras con retornos dudosos. Si en vez de cinco años duraran tres, el ahorro de recursos sería notable, y el potencial daño a los estudiantes sería limitado, pues podrían reinventarse con mayor facilidad una vez egresados.

    Otra medida en la misma dirección, pero más osada y experimental, sería permitir la postulación a los estudios superiores con segundo medio, en vez de cuarto. Esto, pues, como han señalado estudios recientes de la Universidad Católica, los programas propedéuticos o de nivelación universitarios, que intentan corregir a última hora la pésima formación de base con la que llegan muchos estudiantes, parecen cumplir bastante bien su función. Luego, si el estudiante pudiera comenzar sus estudios superiores a los 16 años, y muchas de las carreras duraran tres años, podría estar completando su educación media además de obtener un título profesional a los 19 años. Así, habría ganado tiempo, y el Estado, recursos.

    Más sobre:Educación superiorCAEFrente AmplioCarreras universitariasPablo OrtúzarLT Domingo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El huracán (todavía) lleva tu nombre: un relato de Jaime Bayly

    Paolo Sorrentino: “La vanidad y el oportunismo son totalmente incompatibles con la política”

    Jorge Drexler: “Enfrentar a la canción de autor con el género urbano no tiene sentido; es una discusión tonta”

    László Krasznahorkai, Nobel de Literatura: “El apocalipsis no es un final, siempre ha habido gente como Putin o Hitler”

    Misil iraní impacta en Israel y deja decenas de heridos cerca de instalación nuclear

    Ante alza “inevitable” de combustibles: Paulina Núñez compromete celeridad en tramitación de medidas económicas

    Lo más leído

    1.
    Jeanette Jara vuelve a casa: qué lastima

    Jeanette Jara vuelve a casa: qué lastima

    2.
    Dato mata relato

    Dato mata relato

    3.
    La ranita, el género y la batalla cultural

    La ranita, el género y la batalla cultural

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Valencia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Valencia en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 21 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 21 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Misil iraní impacta en Israel y deja decenas de heridos cerca de instalación nuclear
    Chile

    Misil iraní impacta en Israel y deja decenas de heridos cerca de instalación nuclear

    Ante alza “inevitable” de combustibles: Paulina Núñez compromete celeridad en tramitación de medidas económicas

    Elizalde por candidatura de Bachelet a la ONU: “Lo que corresponde es que nos pongamos todos la camiseta del país”

    Dato mata relato
    Negocios

    Dato mata relato

    Algoritmos en la faena: cómo la IA está construyendo la prevención de accidentes en Chile

    LarrainVial y el mercado local: “El empujón final que nos falta es estabilidad fiscal, crecimiento, institucionalidad y reglas claras”

    Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio
    Tendencias

    Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio

    ¿Te sientes mejor cuando tu casa está ordenada y limpia? Esta es la explicación científica

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    Coquimbo Unido perdona en el Monumental: Colo Colo frena su buen pasar con una igualdad en la Copa de la Liga
    El Deportivo

    Coquimbo Unido perdona en el Monumental: Colo Colo frena su buen pasar con una igualdad en la Copa de la Liga

    Su mejor triunfo del 2026: Alejandro Tabilo tumba a Andrey Rublev y avanza a la tercera ronda del Masters de Miami

    Desastre total: Sevilla cae en casa ante Valencia con Alexis Sánchez apuntado como gran responsable

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    El huracán (todavía) lleva tu nombre: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El huracán (todavía) lleva tu nombre: un relato de Jaime Bayly

    Paolo Sorrentino: “La vanidad y el oportunismo son totalmente incompatibles con la política”

    Jorge Drexler: “Enfrentar a la canción de autor con el género urbano no tiene sentido; es una discusión tonta”

    Misil iraní impacta en Israel y deja decenas de heridos cerca de instalación nuclear
    Mundo

    Misil iraní impacta en Israel y deja decenas de heridos cerca de instalación nuclear

    Trump amenaza con desplegar al ICE en aeropuertos para presionar a demócratas por presupuesto de seguridad

    El polémico mensaje de Donald Trump por la muerte de Robert Mueller, el exdirector del FBI

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo
    Paula

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial