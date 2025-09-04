SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Falacias argumentales

Álvaro OrtúzarPor 
Álvaro Ortúzar
Falacias argumentales

En el campo en que nos desenvolvemos los abogados -particularmente entre quienes negocian o litigan ante los tribunales- es común que se enfrenten razonamientos opuestos. El arte de la retórica jurídica consiste, precisamente, en admitir que unos mismos hechos y leyes puedan ser presentados bajo diferentes interpretaciones, proponiendo al sentenciador un razonamiento bien fundado que le sea útil para resolver la controversia. Entorpecen la comprensión de los jueces las llamadas falacias argumentales. Una falacia es un argumento lógico que, pareciendo auténtico y racional, es, sin embargo, falso. La inteligencia, la capacidad de expresión, el dominio de las emociones, el manejo de detalles en un tema complejo y hasta la astucia, son grandes productoras de falsedades jurídicas o apariencias del buen razonamiento.

Al contrario de lo que ocurre en otras disciplinas, como la psiquiatría, donde se contribuye a la verdad para descubrir una patología y sanar a un individuo que experimenta alguna perturbación o sufrimiento, en la abogacía es posible administrar la realidad con límites muy difusos, recibiendo sanción solo casos extremos como la temeridad, la difamación o la mala fe, el engaño o la falsificación, que constituyen excesos punibles. Las falacias argumentales, en cambio, son desviaciones más sutiles de la racionalidad, una manipulación de la lógica y de la emoción, la mayoría de las veces difíciles de identificar. Ello se ha presentado, por ejemplo, cuando el abogado abusa al exponer públicamente la situación de una familia quebrantada o el de unos herederos que se sienten preteridos. La descripción de los hechos, la administración de las emociones y la interpretación de la ley, pueden perfectamente servir para mostrar un caso aparentemente plausible, pero falso. Resulta, por desgracia, habitual ver en la prensa que abogados pregonan que fulano tiene una conducta inmoral, que obró a sabiendas del engaño, que ha causado grandes daños. Múltiples medios de comunicación o redes sociales hoy están disponibles para ser manipulados, desatar influencias, formar opinión. Con ello se corrompe el fundamento de la racionalidad y se pone en peligro el sistema de justicia.

La retórica jurídica es una de las formas más nobles de exponer un razonamiento lógico para persuadir a un juez. Sobre ella, sin embargo, se cierne la amenaza de las falacias. Advertir sobre estas es indispensable, pues se ha vuelto común atacar a las personas en vez del argumento como medio para validar un razonamiento propio; es repetida la fórmula de caricaturizar o distorsionar la posición del oponente, emplear argumentos deliberadamente ambiguos, suprimir referirse a las pruebas, aprovecharse del título como evidencia de veracidad.

Esto no honra la profesión del abogado ni conduce a una buena administración de justicia. El arte de debatir y fundar las conclusiones con seriedad y corrección, si bien es la regla general, puede opacarse. Resistirse a los argumentos falaces es un deber social.

Por Álvaro Ortúzar, abogado

Más sobre:retórica jurídicafalacias argumentalesabogados

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Director ejecutivo de Mall Sport destaca que familia Gálmez seguirá ligada al centro comercial tras venta

Abogado dice que no han sido notificados de solicitud de desafuero y afirma que Orrego “no ha incurrido en ningún delito”

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Boric reflota debate por normativa de permisos sectoriales y afirma: “No son un freno al desarrollo”

ProCultura: Fiscalía de Antofagasta solicita desafuero de gobernador Claudio Orrego

Lo más leído

1.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

2.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

5.
A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

Abogado dice que no han sido notificados de solicitud de desafuero y afirma que Orrego “no ha incurrido en ningún delito”
Chile

Abogado dice que no han sido notificados de solicitud de desafuero y afirma que Orrego “no ha incurrido en ningún delito”

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Boric reflota debate por normativa de permisos sectoriales y afirma: “No son un freno al desarrollo”

Director ejecutivo de Mall Sport destaca que familia Gálmez seguirá ligada al centro comercial tras venta
Negocios

Director ejecutivo de Mall Sport destaca que familia Gálmez seguirá ligada al centro comercial tras venta

Porsche abandona el principal índice accionario de Alemania por impacto de los aranceles

Departamento de Justicia de EE.UU. inició investigación penal contra Lisa Cook y aumenta presión sobre la Fed

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton
Tendencias

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana
El Deportivo

Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana

En vivo: las Eliminatorias definen a los últimos clasificados de Sudamérica al Mundial 2026

En vivo: la Roja a cargo de Nicolás Córdova visita a Brasil por las Eliminatorias

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Trump gana una batalla: Tribunal de apelaciones bloquea orden judicial para cerrar el “Alcatraz de los Caimanes”
Mundo

Trump gana una batalla: Tribunal de apelaciones bloquea orden judicial para cerrar el “Alcatraz de los Caimanes”

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Zelensky afirma que más de 20 países están dispuestos a situar tropas en suelo ucraniano una vez que culmine la invasión de Moscú

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral