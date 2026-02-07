SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Faltan moneys

    Pablo OrtúzarPor 
    Pablo Ortúzar
    Las apuestas de extranjeros sobre el peso chileno han ido en la dirección opuesta del desempeño de la moneda.

    La Casa de Moneda de Chile, fundada en 1743, es la empresa más antigua del país. Su origen está en la oferta que en 1741 le hace el comerciante Francisco García Huidobro –que se había hecho rico con la compraventa de esclavos- al Rey Felipe V, consistente en financiar toda la operación de organización de la ceca, a cambio de obtener el usufructo de las utilidades de la amonedación, además de poder heredar ese privilegio. Firmado el acuerdo, en 1749 ve la luz la primera moneda chilena: los 4 escudos de oro de 1749, de los que se acuñaron unas 27 mil unidades.

    ¿Qué son las utilidades de la amonedación? Básicamente, la distancia existente entre el valor nominal de la moneda y su costo de producción. Un sinónimo de este concepto es “señoreaje”. Desde el punto de vista del usuario, que el valor, consistencia y peso del dinero fuera garantizado por la autoridad política sin duda era, y sigue siendo, una ventaja. Pero no es que se hiciera por bondad. De hecho, sabemos que el negocio resultó tan bueno, que en 1770, tres años antes de que falleciera García Huidobro, la Casa de Moneda es “incorporada por decreto real”, esta vez firmado por Carlos III, a la propiedad de la corona. Básicamente, “exprópiese”. Doce años después, en 1782, comienza a proyectarse el nuevo edificio para la institución, encargado al arquitecto italiano Joaquín Toesca. Así, nuestro actual palacio de gobierno fue construido entre 1786 y 1805.

    Por cierto, con la independencia la Casa de Moneda pasa a manos del Estado de Chile. Nuestra primera moneda independiente ve la luz en 1817, y le siguen muchas otras. Con el tiempo, la calidad de la institución la hace ser requerida por otros países, como Perú, Ecuador y Uruguay, para fabricar algunas de sus monedas. Y también aumenta la complejidad y la variedad de los productos confeccionados: patentes, estampillas (sellos), medallas y hasta platos. Hoy es una empresa pública del Estado organizada como sociedad anónima, de la cual el principal accionista, con un 99%, es Corfo. Por cierto, las decisiones respecto de la emisión de dinero son facultad exclusiva del Banco Central, pero la concreción material de esas decisiones las hace la Casa de Moneda (si es que gana el concurso público correspondiente).

    A pesar de la buena calidad técnica de la Casa de Moneda, su oferta de productos que la hagan lucir es altamente limitada. Chile no destaca por sus monedas conmemorativas (entre 1992 y 2026 podemos contar sólo tres emisiones especiales: los $ 10.000 de 1991, los $ 2.000 de 1993 y los $ 100 de 2025). Esto, a pesar de la popularidad alcanzada por varios de sus productos, como el famoso “billete” con el rostro de Margot Duhalde (2023), la onza de oro “Chilean Condor” de 2014, algunas medallas presidenciales y los actuales lingotes, a la venta en su página web.

    Esta timidez contrasta con la oferta de otras cecas mundiales con buen nombre, como la Casa de Moneda de París, la Royal Mint británica o la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre española. Y se hace menos razonable en la medida en que en Chile es especialmente difícil preservar el patrimonio del pasado debido a la recurrencia de calamidades naturales, por lo que medallas, monedas y similares son de los pocos objetos históricos y artísticos más o menos difíciles de destruir que quedan para la posteridad.

    Tomando todo esto en cuenta, probablemente sería bueno que, sacando provecho del señoreaje, nuestra Casa de Moneda acuñara series conmemorativas y de inversión en distintos metales. Temas no nos faltan. Por ejemplo, es increíble que los 80 años del Nobel de Mistral no tuvieran su moneda. También sería una mala idea, de aprobarse la construcción de un monumento a Sebastián Piñera, no acompañarla con su contraparte monetaria. Este 2026, además, celebramos 200 años tanto de la creación del cargo de Presidente de la República, como de la incorporación de Chiloé al territorio chileno; 150 años del nacimiento de Luis Emilio Recabarren; un siglo de relaciones diplomáticas con la República de Turquía (fuimos el primer país latinoamericano en reconocerla), y 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, Codelco y el inicio de obras de la Carretera Austral. No es poco.

    Más sobre:MonedasBilletesCasa de moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Brandon Judd, embajador de EE.UU.: “Estoy entusiasmado con el futuro gobierno, ya estamos trabajando con ellos”

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Trump planea una reunión de la Junta de Paz en Washington para el 19 de febrero

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Lo más leído

    1.
    Baquedano y la restauración democrática

    Baquedano y la restauración democrática

    2.
    El incierto rol de la IA en el mercado laboral 2026

    El incierto rol de la IA en el mercado laboral 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal
    Chile

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Brandon Judd, embajador de EE.UU.: “Estoy entusiasmado con el futuro gobierno, ya estamos trabajando con ellos”

    Ministra Arredondo acusa intentos de “quitar recursos y justificar recortes en cultura” tras críticas al Excéntrico Fest

    Automotores Gildemeister, cinco años después del Capítulo 11: “La compañía hoy día está superbién parada”
    Negocios

    Automotores Gildemeister, cinco años después del Capítulo 11: “La compañía hoy día está superbién parada”

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    Denuncias a Unidad de Investigación de la CMF suben 311% en últimos siete años

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Solo dos de 16 han sido campeones de liga: el mapa de los entrenadores de Primera División
    El Deportivo

    Solo dos de 16 han sido campeones de liga: el mapa de los entrenadores de Primera División

    Super Bowl: Seahawks y Patriots definen al campeón del fútbol americano

    Tomás González, gimnasta nacional: “Estoy muy motivado por representar a Chile nuevamente en una atmósfera de elite”

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”
    Mundo

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”

    Trump planea una reunión de la Junta de Paz en Washington para el 19 de febrero

    Netanyahu se reunirá el miércoles con Trump en Washington para hablar de Irán

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra