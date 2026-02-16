SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Financiamiento de la Salud: el talón de Aquiles de la atención primaria

    Por 
    Maximiliano Luksic

    El 11 de marzo comienza un nuevo ciclo de gobierno y, si hay un consenso transversal, es que la Atención Primaria de Salud (APS) debe fortalecerse. No por una consigna, sino porque la APS debería ser el primer “seguro” de las familias: cuando previene y resuelve a tiempo, evita urgencias, hospitalizaciones y gasto de bolsillo. Cuando no tiene capacidades, la inequidad se territorializa: cambia la protección financiera según la comuna donde se vive.

    Desde nuestro punto de vista, el nudo estructural en APS es financiero: Chile necesita incentivos para prevenir. Este debate no parte de cero: la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, universidades y centros de estudio llevan años describiendo brechas del modelo actual y sus efectos en eficiencia y equidad. Lo pendiente es pasar del diagnóstico a reglas nuevas: financiar prevención, asegurar continuidad de equipos y entregan certeza presupuestaria para planificar.

    El sistema per cápita que rige la APS municipal debe modernizarse. Primero, trata realidades muy distintas como si fueran equivalentes: complejidad urbana, carga de crónicos, salud mental, dependencia, migración, población flotante y brechas intraurbanas no se reflejan bien en la fórmula. Segundo, los indexadores requieren actualización: hoy decenas de comunas —se ha reportado que cerca de 39— no reciben indexadores (comunas muy diversas entre ellas). Tercero, el financiamiento no reconoce adecuadamente la composición social y sanitaria de la población: territorios con mayor proporción de FONASA A enfrentan más vulnerabilidad y demanda clínica sostenida. Cuarto, la oportunidad de las transferencias de convenios desde los Servicios de Salud es incompatible con una buena gestión del APS Municipal: el año pasado hubo Servicios de Salud transfiriendo recursos a municipios al final de diciembre para rendir el 31 del mismo mes, volviendo imposible ejecutar.

    ¿Qué hacer? Tres cambios concretos que proponemos: (1) Avanzar hacia una capitación ajustada por riesgo y complejidad territorial, incorporando carga de enfermedad y vulnerabilidad, y sumando un componente preventivo por resultados verificables (tamizajes, control de crónicos, continuidad, detección precoz). (2) Actualizar indexadores con datos actuales, metodología transparente y revisión periódica, incorporando complejidad urbana, seguridad de nuestros funcionarios y vulnerabilidad intraurbana, para que el financiamiento siga la necesidad y no el promedio. (3) Establecer reglas exigibles de oportunidad: calendario de transferencias, anticipos durante el año y, si la transferencia se retrasa, permitir arrastre al año siguiente sin castigo.

    Desde Huechuraba hemos empujado innovación porque creemos que la prevención requiere gestión, datos y experiencia usuaria: propusimos el primer “CESFAM Digital” para Chile y lo compartimos recientemente en un foro internacional de CAF, sumando interés internacional, de academia y de aliados privados. Pero la innovación no escala solo con voluntad municipal: escala cuando el financiamiento deja de castigar al que previene y empieza a premiar al que resuelve.

    Por Maximiliano Luksic Lederer, alcalde de Huechuraba y presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y Nicolás Duhalde Correa, director de Salud Comunal de Huechuraba.

    Más sobre:saludatención primariafinanciamiento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana a la baja

    Boric alista gira a Rapa Nui tras controversia por Pakarati y rechazo a propuesta de “gobierno especial” en la isla

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    Conaf reporta cuatro incendios forestales en combate: todos superan más de 200 hectáreas quemadas

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    Lo más leído

    1.
    Bandera a media asta

    Bandera a media asta

    2.
    Mi gente latina

    Mi gente latina

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Comienzan pagos del Bono Marzo 2026: revisa con el RUT si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Comienzan pagos del Bono Marzo 2026: revisa con el RUT si te corresponde el Aporte Familiar Permanente

    Boric alista gira a Rapa Nui tras controversia por Pakarati y rechazo a propuesta de “gobierno especial” en la isla
    Chile

    Boric alista gira a Rapa Nui tras controversia por Pakarati y rechazo a propuesta de “gobierno especial” en la isla

    Conaf reporta cuatro incendios forestales en combate: todos superan más de 200 hectáreas quemadas

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana a la baja
    Negocios

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana a la baja

    Dipres estima que el CFA tiende a poner el foco solo en reducir el gasto y defiende la gestión fiscal del gobierno

    Warner se abre a negociar su venta a Paramount en una carrera donde iba ganando Netflix

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl
    Tendencias

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    El “secreto” sobre los elefantes que descubrió un reciente estudio

    Tomás Holscher finaliza como el mejor sudamericano del Slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno
    El Deportivo

    Tomás Holscher finaliza como el mejor sudamericano del Slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Nacido en Noruega y con corazón brasileño: Lucas Pinheiro, la historia del primer oro de Latinoamérica en los JJOO de Invierno

    “Después salen al extranjero y no es lo mismo”: la crítica del árbitro Héctor Jona por las simulaciones en el fútbol chileno

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    Con Q_ARE, Lulú Jam y MC Millaray: Lolla Love anuncia su cartel 2026

    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar
    Mundo

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    Rafael Rojas: “Si el gobierno cubano recupera la iniciativa reformista y negocia con realismo, puede sobrevivir e, incluso, salir fortalecido”

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York