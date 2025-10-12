SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Francia: Una situación caótica

Gilles VergnonPor 
Gilles Vergnon
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron. Foto: Archivo Stephanie Lecocq

Por Gilles Vergnon, académico experto en socialismo de Sciences-Po Lyon

La situación política desencadenada por la dimisión del Gobierno de Sébastien Lecornu pocas horas después de su nombramiento ha causado estupefacción mucho más allá de las fronteras de Francia, donde ha suscitado ira e inquietud. La grave crisis política que revela tiene su origen en tres ciclos entrelazados.

A muy corto plazo, se deriva de la decisión, considerada incomprensible por la mayoría de los observadores, del presidente Macron de disolver la Asamblea en junio de 2024 tras unas elecciones europeas desastrosas para su bando. El resultado es una Asamblea sin mayoría, dividida en tres bloques que se oponen en todos los temas: el “Nuevo Frente Popular”, con 178 escaños; el Agrupamiento Nacional de Marine Le Pen, con 142 escaños y sus aliados de la UDR; y el “bloque central”, que reúne a los partidarios de Macron y la derecha tradicional (“Los Republicanos”).

Sobre todo, a excepción del RN, los otros dos bloques no son homogéneos: los socialistas y comunistas muestran profundos desacuerdos con los partidarios de Mélenchon (“La Francia Insumisa”), en plena radicalización, mientras que “Los Republicanos”, por un lado, y los “maronitas” de derecha (el ex primer ministro Edouard Philippe) y de izquierda (el ex primer ministro Attal), por otro, tienen dificultades para trabajar juntos.

Pero esta caótica situación tiene sus raíces en las elecciones de 2022, en las que Macron fue reelegido sin una verdadera campaña electoral ni debate, aprovechando el miedo provocado por la guerra de Ucrania y el de Marine Le Pen.

Macron fue incapaz de proponer una alianza con “Los Republicanos”, cuando sin duda era posible en la primavera de 2022. A más largo plazo, el sistema partidista se ha debilitado desde los años 2007-2017, cuando Nicolas Sarkozy y François Hollande decepcionaron profundamente a quienes esperaban una política francamente “de derechas” en el caso del primero o “de izquierdas” en el caso del segundo.

Sea cual sea el acuerdo al que se llegue (este texto se escribe el jueves por la noche), solo se podrá salir de este bloqueo mediante un retorno al sufragio popular, mediante la disolución o unas elecciones presidenciales anticipadas.

Más sobre:FranciaEmmanuel MacronSébastien Lecornu

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cifran en 16 las víctimas fatales tras explosión en fábrica de municiones en Tennessee

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Egipto confirma para este lunes cumbre de líderes internacionales para finalizar el acuerdo de Gaza

Impactante accidente aéreo en California: helicóptero se estrella en zona turística y deja cinco heridos

“Seguramente también se pueden detener otras guerras”: Zelenski insta a Trump a negociar la paz en Ucrania

El irreemplazable Ser Humano

Lo más leído

1.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

2.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

4.
Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

5.
Supervisores de Los Pelambres llegan a acuerdo con minera de los Luksic: cada trabajador recibirá $ 28 millones

Supervisores de Los Pelambres llegan a acuerdo con minera de los Luksic: cada trabajador recibirá $ 28 millones

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones
Chile

Reportan volcamiento de bus con 44 trabajadores de Mina El Teniente: cuatro personas resultaron con lesiones

Investigan hallazgo de osamentas humanas en propiedad de un adulto mayor desaparecido en Puerto Aysén

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

El irreemplazable Ser Humano
Negocios

El irreemplazable Ser Humano

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente

CAF amplía línea de crédito a BancoEstado para impulsar pymes y proyectos verdes

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts
Tendencias

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Los ojeadores que llegaron a Chile: el otro Mundial que se juega en las tribunas del Sub 20
El Deportivo

Los ojeadores que llegaron a Chile: el otro Mundial que se juega en las tribunas del Sub 20

El candidato sigue firme: Argentina borra a México y asegura un finalista sudamericano en el Mundial Sub 20

Las estrellas que nacieron en el último Mundial hecho en Chile

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular
Cultura y entretención

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular

Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Cifran en 16 las víctimas fatales tras explosión en fábrica de municiones en Tennessee
Mundo

Cifran en 16 las víctimas fatales tras explosión en fábrica de municiones en Tennessee

Egipto confirma para este lunes cumbre de líderes internacionales para finalizar el acuerdo de Gaza

Impactante accidente aéreo en California: helicóptero se estrella en zona turística y deja cinco heridos

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen