SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Houston, we have a problem!

    Macarena GarcíaPor 
    Macarena García
    Ministerio-de-Hacienda-ok.jpg

    Dirigida por Ron Howard, la película Apolo 13 narra la misión espacial de la NASA que, tras una explosión en pleno vuelo, deja a su tripulación en una situación crítica y con recursos extremadamente limitados. Ante la imposibilidad de seguir el plan original, tanto los astronautas como el equipo en tierra deben improvisar soluciones técnicas bajo presión para lograr lo esencial: sobrevivir y regresar a salvo, gestionando restricciones severas con precisión e ingenio.

    El estado de las finanzas públicas se parece a una misión como Apolo 13: un sistema con restricciones severas, márgenes acotados y la necesidad de tomar decisiones técnicas incómodas bajo presión. El problema no es la inexistencia de soluciones, sino la dificultad de implementarlas.

    Desde el pasado debate presidencial, se instaló con fuerza el concepto de “gasto rígido”, como el comprometido por leyes permanentes. La cifra ha sido repetida con insistencia: una alta proporción del gasto (92%) no podría modificarse en el corto plazo. La conclusión implícita es tentadora: si casi todo está amarrado, entonces el margen de acción es mínimo y las expectativas de ajuste deben moderarse.

    Que un gasto esté determinado por ley no lo vuelve intocable; simplemente eleva el costo político, tiempo y esfuerzo necesario para hacerlo.

    Los datos muestran que, si bien una fracción relevante del gasto público está comprometida por disposiciones legales (73% en 2026), existe una clara heterogeneidad entre ministerios. Más aún, incluso dentro del llamado “gasto rígido”, sin duda hay espacio para rediseños, focalización y mejoras de eficiencia. Hay que atreverse a modificar marcos legales que perpetúan asignaciones poco justificadas: el problema, entonces, no es la ausencia de grados de libertad, sino la disposición a utilizarlos.

    Paradójicamente, cuando se requiere contener el gasto, el ajuste suele concentrarse en los componentes más flexibles, particularmente la inversión pública. Es comprensible: es rápido, simple y políticamente menos costoso. También es una estrategia miope: la inversión pública es uno de los principales determinantes del crecimiento de largo plazo y reducirla para “cuadrar las cuentas” equivale a mejorar el balance de hoy a costa de la capacidad productiva de mañana. No es una decisión neutral, sino una elección que rara vez se explicita.

    Si el objetivo es una consolidación fiscal que trascienda el actual gobierno, el énfasis no puede estar solo en cuánto se recorta, sino en cómo se recorta. Ello exige evaluar programas, eliminar duplicidades y, cuando corresponda, modificar leyes. No es un proceso rápido ni cómodo, pero es difícil imaginar una alternativa creíble. Los ajustes basados en ingresos extraordinarios o recortes puntuales tienden, por definición, a revertirse. La credibilidad fiscal, en cambio, se construye sobre decisiones persistentes, incluso cuando resultan incómodas.

    Porque, al final, el gasto público puede ser rígido, lo que no debiera serlo, es la forma en que decidimos enfrentarlo.

    Por Macarena García, economista senior LyD

    Más sobre:Credibilidad fiscalGasto públicoInversión pública

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encapuchados roban valiosas obras de Renoir, Cézanne y Matisse desde importante colección privada en Italia

    Papa León XIV: “Dios rechaza la guerra” y llama a “deponer las armas” en medio de conflictos globales

    Accidente en Coelemu deja un conductor fallecido tras colisión frontal en Guarilihue

    Bancada PS rechaza reversión en la expropiación de Colonia Dignidad y llaman al Presidente Kast a dialogar

    Irán amenaza con atacar portaaviones de EE.UU. y eleva tensión en Medio Oriente

    Formalizan a joven por amenazas contra docentes y alumnos de instituto educacional en Iquique

    Lo más leído

    1.
    Los últimos Chicago Boys

    Los últimos Chicago Boys

    2.
    El retorno de la izquierda golpista

    El retorno de la izquierda golpista

    3.
    ¿Bachelet inviable?

    ¿Bachelet inviable?

    4.
    Todo iba a estar bien

    Todo iba a estar bien

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    Avisan sobre marejadas desde este lunes entre Coquimbo y el Golfo de Arauco

    Avisan sobre marejadas desde este lunes entre Coquimbo y el Golfo de Arauco

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país
    Chile

    Advierten lluvias y tormentas eléctricas por varios días en el norte del país

    Accidente en Coelemu deja un conductor fallecido tras colisión frontal en Guarilihue

    Bancada PS rechaza reversión en la expropiación de Colonia Dignidad y llaman al Presidente Kast a dialogar

    Ministro García estima que terminarán el año con un déficit fiscal efectivo de US$8.000 millones
    Negocios

    Ministro García estima que terminarán el año con un déficit fiscal efectivo de US$8.000 millones

    Presidenta del Banco Central y alza de combustibles: “Vamos a actuar oportunamente para el control de la inflación”

    Quién es Osvaldo Adasme, el elegido del gobierno para llenar el cupo vacante en el consejo de la CMF

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    2 formas simples para mejorar tu desayuno: te dará más energía, pero también ayudará a mantener o bajar de peso

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades

    Rumbo al Mundial 2026: Francia no necesita a los titulares para derrotar a una Colombia que suma dudas
    El Deportivo

    Rumbo al Mundial 2026: Francia no necesita a los titulares para derrotar a una Colombia que suma dudas

    “No le entiendo nada”: el cruce entre Marcelo Bielsa y un intérprete tras la igualdad de Uruguay con Inglaterra

    En vivo: Jiri Lehecka y Jannik Sinner se enfrentan en la final del Masters 1000 de Miami

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales
    Tecnología

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Muere a los 68 años Eduardo Cruz-Johnson, histórico presentador de noticias de TVN
    Cultura y entretención

    Muere a los 68 años Eduardo Cruz-Johnson, histórico presentador de noticias de TVN

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly

    Daredevil según su dupla central: “Nos hemos convertido en un gran equipo para darles a los fans lo que quieren”

    Encapuchados roban valiosas obras de Renoir, Cézanne y Matisse desde importante colección privada en Italia
    Mundo

    Encapuchados roban valiosas obras de Renoir, Cézanne y Matisse desde importante colección privada en Italia

    Papa León XIV: “Dios rechaza la guerra” y llama a “deponer las armas” en medio de conflictos globales

    Irán amenaza con atacar portaaviones de EE.UU. y eleva tensión en Medio Oriente

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico