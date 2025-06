Ideología vacía

Todo político debiera tener, a lo menos, ideas, principios y la consistencia para encarnarlos. La generación de la nueva izquierda que nos gobierna ha dado reiteradas evidencias de carecer de todo ello. Esa amalgama de jóvenes del Frente Amplio y del PC, que llegaron al poder alentando la violencia, la desestabilización del orden social y apuntando con el dedo a todos quienes les precedieron. Si a alguien le queda alguna duda, puede ver ahora los videos de campaña del diputado Winter.

Si quiere apreciar un ejemplo más de que todo esto es mera retórica, discursos vacíos que a ratos alcanza las máximas cotas de frivolidad y otras de impostura, basta ver la noticia que informa que el tribunal de garantía correspondiente, acogiendo la oposición de la diputada Cariola, denegó la solicitud de la Fiscalía de acceder a sus cuentas corrientes.

Hace apenas dos semanas, en la Cuenta Pública 2025, el Presidente Boric emplazaba al Congreso -obviamente dirigiéndose a la oposición- a aprobar el proyecto de ley que permitiría a la autoridad administrativa acceder a la información bancaria sin control jurisdiccional previo. “No se puede estimados congresistas pedir en la mañana más eficacia para combatir la delincuencia y votar en la tarde en contra del secreto bancario”. En realidad, como verdadero sino de su naturaleza, el gobernante está demandando lo contrario de lo que dice; lo que reprocha a los parlamentarios no es votar “contra el secreto bancario”, sino contra que se levante sin autorización judicial.

Todo muy bien hasta que el discurso tiene que ponerse a prueba en la realidad de uno de ellos; ahí lo que se predica para los demás no se practica en las cuestiones propias. La diputada del partido de la hoz y el martillo, de las marchas con el puño en alto, que denuncia el poder del capital y reclama la igualdad total, contrata abogados, acude a los tribunales, incidenta, esgrime la Constitución hasta ayer ilegítima, para obtener de la “justicia de clase” la protección de su derecho fundamental a la privacidad.

No tengo idea si la resolución que acoge su oposición está bien o mal; de lo que sí tengo certeza es que celebro que la diputada haya podido acudir a un tribunal independiente y haya podido esgrimir el sistema legal para resguardar lo que ella entiende es su derecho. Eso es lo que su gobierno y el Presidente Boric no quieren para los demás; es exactamente lo que quieren derogar. ¿La próxima vez que se discuta el tema, contradecirá la diputada al Presidente Boric? ¿Le dirá que está bien que las personas puedan resguardar su información bancaria acudiendo a los tribunales para que sea un juez el que decida si se justifica o no acceder a ella? ¿Defenderá que cualquiera pueda hacer lo que ella hizo, cuando se trató de sus cuentas?

Me temo que no. Cuando más, guardará estratégico silencio, porque esta nueva izquierda sigue, igual que en la famosa novela de Orwell, creyendo que todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Discurso vacío, impostura. Nada más.

Por Gonzalo Cordero, abogado