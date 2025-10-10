SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Implementación responsable de la IA

Susana SierraPor 
Susana Sierra

¿Tiene miedo de perder su trabajo a causa de la inteligencia artificial? La pregunta puede parecer exagerada, pero refleja una inquietud creciente en distintos sectores frente al avance de esta tecnología, que está empezando a reemplazar tareas humanas en diversas industrias y está generando preocupación.

Un caso reciente es el de Tilly Norwood, una “actriz” generada por inteligencia artificial que ha despertado el interés de agencias de talento. Aunque no ha participado en ninguna producción, su presencia en redes sociales como influencer ya ha provocado controversia en Hollywood. Algo similar ocurrió con Jianwei Xun, supuesto autor visionario del exitoso ensayo “Hipnocracia”, citado en conferencias y elogiado por intelectuales europeos, que también resultó ser una ficción creada por el filósofo italiano Andrea Colamedici junto a sistemas de IA, como parte de un experimento para “generar consciencia”.

Estos casos, que hasta hace poco parecían escenas de ciencia ficción, ya están ocurriendo y evidencian cómo la inteligencia artificial puede generar contenidos creíbles, pero completamente ficticios, e incluso adoptar forma humana. Y no se trata solo del mundo creativo o de las artes, sino a todo nivel. La IA está transformando la forma en que trabajamos, tomamos decisiones y nos relacionamos dentro de las organizaciones. Automatiza tareas, redefine roles e incluso puede reemplazar funciones.

Entonces, así como las organizaciones deben adaptarse a esta nueva realidad, también tienen la responsabilidad de acompañar a las personas en ese proceso. Porque la transformación no es solo tecnológica, sino humana. Y para que sea sostenible, debe estar guiada por principios claros sobre cómo se implementa, se integra y se comunica.

La inteligencia artificial es, probablemente, la revolución industrial de nuestra era. Y como tal, traerá profundos cambios. Pero el desafío no está solo en avanzar, sino en hacerlo con ética, propósito y poniendo a las personas en el centro. Porque no olvidemos que las empresas están formadas por personas, y deben asumir un rol activo y consciente frente a esta disrupción. La IA puede optimizar procesos, pero no reemplaza el juicio, el pensamiento crítico ni la verificación humana, y, por lo tanto, más que desplazar a los trabajadores, debe empoderarlos y prepararlos. No basta con centrar la adopción en los modelos de negocio, sino también en quienes los hacen posibles.

Si bien las nuevas generaciones llegan con habilidades digitales más integradas, gran parte del capital laboral actual se ha encontrado de golpe con la irrupción de la IA, enfrentando el reto de adaptarse rápidamente para no quedar atrás. Las empresas tienen el deber de acompañar esa transición, entregando formación, herramientas y espacios para actualizar habilidades. Porque implementar la IA de forma responsable no es solo incorporar tecnología, sino también cuidar a quienes sostienen hoy sus procesos.

Según The State of AI (2025) de McKinsey, el 78% de las organizaciones ya usa inteligencia artificial en al menos una función empresarial. A la vez, el Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial revela que el 63% de los empleadores ve las brechas de habilidades como el mayor obstáculo para transformarse. Ante esto, un 85% planea priorizar la capacitación de su fuerza laboral, el 70% prevé contratar nuevos perfiles, el 40% reducir la plantilla a medida que sus habilidades se vuelven menos relevantes y el 50% reasignar personal. Como vemos, el futuro del trabajo exige acción estratégica hoy.

Por eso, el despliegue de la IA no puede dejarse al azar ni quedar solo en manos del área técnica. Se requiere liderazgo, visión y compromiso desde la alta dirección. De ahí que la gobernanza de la IA debe ser una urgencia, porque innovar sin una estructura sólida no solo puede derivar en consecuencias serias, sino también en decisiones desconectadas del propósito, los valores y de las personas. Gobernar implica desarrollar políticas internas claras, basadas en principios rectores que orienten su desarrollo, uso y monitoreo continuo. También requiere definir responsables, asegurar trazabilidad en los procesos, proteger los datos personales y promover una cultura organizacional que incorpore la ética digital y valore el desarrollo de habilidades como parte del cambio.

Implementar IA con responsabilidad es también formar equipos capaces de cuestionar, de entender su alcance y de tomar decisiones informadas sobre su uso.

Si las empresas logran integrar la IA con una visión clara, formando a su gente y guiándose por principios claros, esta tecnología puede convertirse en una verdadera ventaja competitiva. Pero si se ignora su impacto cultural y humano, además de los riesgos que conlleva, se exponen a debilitar la confianza, perder identidad corporativa y profundizar brechas. Porque, al final, por muy sofisticada que sea -y por mucho poder que adquiera-, la IA no encarna valores. La responsabilidad, al final del día, nunca será artificial. Siempre será humana.

Más sobre:Inteligencia artificialOrganizacionesRevolución industrial

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”

Jara y viajes de Albornoz investigados por Contraloría: “No me gustan esas cosas en la administración pública”

“No tengo palabras”: la reacción de María Corina Machado al saber que ganó el Nobel de la Paz

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

La Casa Blanca lamenta que el Comité Noruego ha priorizado la “política antes que la paz” por no premiar a Trump

Masquemusica lanza “10 días”, el primer adelanto de su nuevo disco

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Temblor hoy, viernes 10 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 10 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”
Chile

Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”

Jara y viajes de Albornoz investigados por Contraloría: “No me gustan esas cosas en la administración pública”

Detienen a pareja que transportaba más de seis kilos de droga en el aeropuerto

La corrección de Ignacio Briones a Bernardo Fontaine por los US$ 6.000 millones del recorte fiscal de Kast
Negocios

La corrección de Ignacio Briones a Bernardo Fontaine por los US$ 6.000 millones del recorte fiscal de Kast

Gtd se asocia con el Grupo Romero para potenciar área de data centers: negocio se valoró en US$ 118 millones

Rally del cobre empuja a acciones del sector y minera de los Luksic es la de mayor alza en el año a nivel mundial

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte
Tendencias

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Quién es María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz y líder opositora contra el régimen de Maduro en Venezuela

El inesperado dardo de Ronald Fuentes contra Cristián Cuevas tras la victoria de la UC sobre Ñublense
El Deportivo

El inesperado dardo de Ronald Fuentes contra Cristián Cuevas tras la victoria de la UC sobre Ñublense

Con interinatos y borrando a los históricos: las semejanzas entre Chile y Perú para un amistoso “inadvertido”

“No soy inglés”: Marcelino Núñez amaga la ira del Norwich City por su paso al archirrival Ipswich Town

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Masquemusica lanza “10 días”, el primer adelanto de su nuevo disco
Cultura y entretención

Masquemusica lanza “10 días”, el primer adelanto de su nuevo disco

Oasis y Richard Ashcroft: la historia de una hermandad intensa y conflictiva

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más

“No tengo palabras”: la reacción de María Corina Machado al saber que ganó el Nobel de la Paz
Mundo

“No tengo palabras”: la reacción de María Corina Machado al saber que ganó el Nobel de la Paz

La Casa Blanca lamenta que el Comité Noruego ha priorizado la “política antes que la paz” por no premiar a Trump

Edmundo González aplaude el “merecidísimo reconocimiento” a María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida