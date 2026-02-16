La apuesta de Trump con Irán

Simpatizantes de grupos iraquíes proiraníes sostienen una imagen del presidente estadounidense Donald Trump durante una protesta en apoyo a Irán en Bagdad, el 16 de junio de 2025, en medio de la escalada del conflicto entre Israel e Irán. Foto: Archivo

Por Ian Bremmer, presidente de Eurasia Group y fundador de GZero Media.

Irán no se encuentra en el hemisferio occidental, pero bien podría ser el próximo escenario en el que el presidente Donald Trump intente remodelar la realidad con fuerza militar, y a diferencia de su rápida victoria en Venezuela, esta podría convertirse en una espiral.

Trump ha dejado clara su postura: Irán puede hacerlo por las buenas o por las malas. La forma fácil significa un acuerdo más duro que el acuerdo nuclear JCPOA del que se retiró en su primer mandato: entregar las reservas de uranio altamente enriquecido, aceptar detener el enriquecimiento de forma indefinida, desmantelar lo que queda del programa nuclear, aceptar límites en los misiles balísticos con inspecciones completas y poner fin al apoyo a los representantes regionales como Hezbolá y los hutíes. La forma difícil significa ataques militares. Grandes ataques.

No se trata de palabras vacías. Trump estuvo a punto de ordenar ataques hace solo unas semanas, después de que el régimen iraní matara a miles —posiblemente decenas de miles— de manifestantes en una brutal represión. Lo que le detuvo no fueron dudas, sino la insuficiente capacidad militar estadounidense en la región para proteger a Israel y las bases estadounidenses si Irán tomaba represalias contundentes. Ahora están colocando las piezas en su sitio: un grupo de portaaviones, unos diez destructores, docenas de F-15 y otros aviones de combate, además de una batería THAAD y Patriot. El objetivo es cubrir toda la región con un escudo defensivo para que haya poco riesgo de víctimas masivas si Irán contraataca.

Las potencias regionales se apresuran a evitar una guerra más amplia, con Turquía, Qatar, Omán y Egipto tratando de mediar en las conversaciones. Trump afirma que se están logrando avances diplomáticos, pero hay que tomarlo con escepticismo. Sus exigencias van mucho más allá de lo que el líder supremo Alí Jamenei está dispuesto a aceptar. La República Islámica podría estar dispuesta a hacer concesiones en su programa nuclear para evitar ataques y aliviar la crisis económica interna. Sin embargo, Irán no renunciará formalmente al derecho de enriquecer uranio en su territorio. Y los funcionarios iraníes han dejado claro que los misiles balísticos están fuera de discusión.

Así que, o bien Trump da marcha atrás y acepta un acuerdo menor que pueda presentar como una victoria, o bien nos enfrentamos a una acción militar. Dado que ya ha atacado Irán dos veces sin repercusiones negativas y que ya se retiró una vez de un acuerdo nuclear porque lo consideraba inadecuado, parece poco probable que ahora se conforme con un acuerdo exclusivamente nuclear. Aunque Trump probablemente podría venderlo si quisiera. Obligar a Irán a entregar su uranio neutralizaría la amenaza inmediata de una ruptura nuclear. Trump podría atribuirse esa victoria, señalar el deterioro del programa de misiles y los aliados regionales de Israel, y declarar que ha resuelto el problema nuclear que sus predecesores no pudieron resolver.

Pero con la aceleración del aumento del poderío militar, es más probable que Trump utilice las negociaciones para ejercer la máxima presión mientras prepara el terreno para atacar. Y la posibilidad real no es solo un ataque a las instalaciones nucleares o de misiles. Se trata de una decapitación al estilo de Venezuela: eliminar al propio Jamenei.

El equipo de Trump se siente envalentonado por la experiencia reciente. El éxito de Venezuela es reciente. El asesinato de Qasem Soleimani en 2019 provocó una represalia mínima de Irán contra objetivos estadounidenses. Lo mismo ocurrió con los ataques conjuntos con Israel el año pasado. Ese patrón ha convencido a Trump de que puede volver a hacerlo.

La apuesta es que los conservadores pragmáticos del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tomarían el control tras la muerte del líder supremo y darían prioridad a la supervivencia del régimen. Se han llevado a cabo esfuerzos de inteligencia para cultivar relaciones con figuras de alto rango del IRGC y del círculo íntimo de Jamenei, miembros del régimen que podrían cooperar con el ataque decapitador y dirigir un gobierno sucesor con el que Washington pudiera convivir.

Pero Irán no es Venezuela. El régimen tiene más capacidad para contraatacar, una lealtad interna más profunda, fuerzas de seguridad más numerosas y capaces, y es mucho menos probable que la sucesión se desarrolle sin problemas. Jamenei no es solo el líder supremo de Irán, sino también una figura espiritual para el islam chií. Su muerte sacudiría el sistema de tal manera que podría impedir la transición ordenada con la que cuenta Washington. Incluso si los líderes de Irán quisieran evitar una escalada, la importancia de Jamenei exigiría una represalia considerable, incluyendo ataques contra bases y barcos estadounidenses en el Golfo. Si ese ataque causara un número significativo de víctimas estadounidenses, la situación podría fácilmente agravarse. Y si los partidarios de la línea dura tomaran el control en lugar de los pragmáticos, podríamos asistir a una represalia masiva contra los flujos de energía.

Los precios del petróleo ya han subido a pesar de la abundante oferta mundial de crudo y el tibio crecimiento de la demanda. Si Trump realmente ataca a Jamenei, cabe esperar una subida aún mayor, de entre 5 y 10 dólares por barril, y posiblemente más si la transición se desarrolla mal. Eso significaría inflación en el país menos de nueve meses antes de las elecciones de mitad de mandato.

Luego está la dimensión de las grandes potencias. A diferencia de Venezuela, donde Moscú y Beijing se limitaron en su mayoría a quejarse cuando Trump instaló un gobierno más favorable, el cambio de régimen en Irán cruza una línea que a ambos les preocupa profundamente. Teherán suministra drones a Rusia y petróleo a China, por no hablar de la alineación geopolítica en todo Oriente Medio. Derrocar a Jamenei sentaría un precedente que ninguno de los dos quiere normalizar: que Estados Unidos puede derrocar a líderes con los que están alineados en cualquier parte del mundo. Ambos querrán imponer costes a Trump, aunque solo sea para disuadir de medidas similares en sus propias esferas de influencia.

El riesgo de una guerra más amplia con consecuencias reales para el petróleo y la estabilidad regional hace que una retirada diplomática sea más atractiva que en Venezuela, donde las desventajas eran mínimas. Pero sigue siendo poco probable que se produzca un avance, y el impulso para la acción militar sigue creciendo.

Quizás Trump acepte un acuerdo limitado que posponga la cuestión de los misiles y mantenga intacto el régimen, pero yo no apostaría por ello. El presidente ha demostrado que cree que la audacia da sus frutos. Al fin y al cabo, en Venezuela funcionó. La pregunta ahora es si la apuesta con Irán también lo hará.