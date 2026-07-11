SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La ciencia detrás de un gol

    Verónica PantojaPor 
    Verónica Pantoja
    Liang Sen

    Es increíble pensar que un balón cruzando una línea pueda despertar alegría, esperanza, frustración. Y la respuesta no está solo en el fútbol, sino también en nuestro cerebro, ya que durante 90 minutos dejamos de mirar un partido y empezamos a vivir una experiencia emocional compartida.

    Cuando nuestro equipo hace un gol, el cerebro activa su sistema de recompensa y libera dopamina, relacionada con el placer y la motivación. También aumentan la adrenalina y la noradrenalina, por eso el corazón se acelera, respiramos distinto, gritamos, saltamos o abrazamos a quien tenemos al lado. El cuerpo siente ese gol casi como si fuera un logro propio.

    Y eso tiene mucho sentido, porque casi nunca hablamos en singular. Decimos “ganamos”, “perdimos”, “vamos a clasificar”. El equipo pasa a ser parte de nuestra identidad. Ya no son solo 11 jugadores en una cancha; es una camiseta, una historia, una memoria, una bandera. Cuando se gana, sentimos que algo nuestro también ganó. Cuando se pierde, duele más de lo que a veces queremos reconocer.

    Recuerdo el último Mundial en el que estuvo Chile. Veía un partido en un restaurante y cuando llegó ese gol todos nos abrazamos sin pensarlo. Por unos segundos desaparecieron las diferencias o las preocupaciones. Solo existía esa emoción compartida.

    Pero esa misma emoción también tiene un lado riesgoso. Cuando la pertenencia se vuelve extrema, el rival puede dejar de ser un adversario y empezar a sentirse como una amenaza. En contextos de mucha euforia, multitudes, alcohol o presión del grupo, algunas personas pueden actuar de manera impulsiva y olvidar que ningún resultado justifica la violencia.

    El cerebro nos ayuda a entender por qué un gol puede hacernos llorar o por qué una derrota puede doler tanto. Pero también nos recuerda algo importante: las emociones aparecen casi automáticamente; nuestras conductas, en cambio, sí podemos regularlas.

    Vivir el fútbol con pasión es parte de lo que somos. Perder el respeto por los demás nunca debería ser parte del juego.

    Por Verónica Pantoja, neurocientífica cognitiva y académica de la Universidad Mayor.

    Más sobre:Mundial 2026LT SábadoFutbolDeporteGolNeurocienciaCienciaVeronica Pantoja

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Escalada de ataques: Rusia bombardea Kiev con misiles balísticos y deja al menos diez heridos

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Constanza Hube: “La UDI tiene que tener una identidad propia, clara y fuera de lo que sería Chile Vamos”

    Lo más leído

    1.
    El triunfo de Keiko y el nuevo escenario en América Latina

    El triunfo de Keiko y el nuevo escenario en América Latina

    2.
    El espejismo del giro a la derecha

    El espejismo del giro a la derecha

    3.
    Los enemigos del progreso

    Los enemigos del progreso

    4.
    Rediseñemos la gratuidad

    Rediseñemos la gratuidad

    5.
    El precio de la incertidumbre económica

    El precio de la incertidumbre económica

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 11 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 11 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas
    Chile

    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio: toda la red está operativa

    Jugabet, Epicbet y Rojabet lideraron ranking de transacciones de casinos online en Chile en 2025
    Negocios

    Jugabet, Epicbet y Rojabet lideraron ranking de transacciones de casinos online en Chile en 2025

    La construcción es menos optimista sobre el futuro inmediato que el ministro de Hacienda

    Hugo Villagrán, otro imputado en el caso Primus: “Este caso dio un giro de 180 grados en mi vida profesional”

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico
    Tendencias

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Hollywood sale al cruce: destacado actor defiende a Kylian Mbappé y arremete contra senadora paraguaya
    El Deportivo

    Hollywood sale al cruce: destacado actor defiende a Kylian Mbappé y arremete contra senadora paraguaya

    Se hizo viral: la razón del hincha noruego para negarse a remar en las celebraciones que comanda Erling Haaland

    La particular historia entre Erling Haaland y Jude Bellingham que marca el duelo entre Noruega e Inglaterra en el Mundial

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware
    Tecnología

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026
    Cultura y entretención

    Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026

    Catherine Lacey: “Valoro profundamente la experiencia de leer un libro real, de papel”

    The Rolling Stones: la leyenda desafía al adiós y no deja morir al rock & roll

    Escalada de ataques: Rusia bombardea Kiev con misiles balísticos y deja al menos diez heridos
    Mundo

    Escalada de ataques: Rusia bombardea Kiev con misiles balísticos y deja al menos diez heridos

    Hasan Hasanovich, sobreviviente de Srebrenica: “Lo que ocurrió es una mancha negra en la conciencia de la sociedad holandesa”

    Trump asegura que hay “mil misiles listos” para atacar “inmediatamente” si Teherán cumple su “amenaza” de matarlo

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas
    Paula

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy