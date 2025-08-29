SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

La fluidez del voto y la fragilidad de los bloques

Marcel AubryPor 
Marcel Aubry

La elección presidencial de este año se dará en un escenario inédito: fragmentación del sistema de partidos y voto obligatorio. Estos dos factores alteran las coordenadas de la política chilena y permiten entender la campaña que se avecina. Tras la reforma electoral de 2015, la salida del binominal abrió espacio a más partidos y candidaturas. En 2025 se presentan 22 partidos a competir (en 2013 eran 14, de los cuales sólo ocho alcanzaron representación en el Congreso) y en la papeleta presidencial volveremos a ver ocho nombres, el mismo número que en 2017. Esto refleja la dispersión del sistema y la reiteración de postulaciones personalistas: cinco de los actuales candidatos ya lo han intentado antes, algunos en tres o más ocasiones. Según la encuesta CEP de junio 2025, el 61% de los chilenos no se siente cercano a ningún partido y el 25% no se ubica en el eje izquierda-derecha. La política ya no gira en torno a un centro articulador, sino alrededor de un electorado escéptico y volátil que no se mueve en el mismo eje. La unidad en torno a candidaturas presidenciales ordena de forma transitoria a los grandes bloques, pero ese alineamiento es temporal.

El otro cambio es la expansión del padrón. En 2021 votaron 7,1 millones de personas, 47% del padrón. Con voto obligatorio, se esperan más de 12 millones de electores, como en el plebiscito constitucional de 2022 que alcanzó un 86% de participación. Esto introduce a millones de votantes poco politizados y difíciles de predecir. El votante común decide en torno a los temas que dominan la agenda. Seguridad, economía y salud encabezan las preocupaciones, según encuestas recientes. Se trata de “temas de valencia”, que no dividen posiciones ideológicas. Todos los candidatos prometen más seguridad o más empleo, y lo que marca la diferencia es quién proyecta mayor capacidad para cumplir. Lo decisivo no será la oferta de políticas, sino la confianza que cada candidatura logre transmitir sobre su capacidad de dar resultados concretos.

La elección también pondrá a prueba el ordenamiento del Congreso. Este año la competencia se reduce a cinco pactos (nueve listas), uno de los cuales reúne a gran parte de la izquierda y centroizquierda, concentrando la disputa en un marco más estrecho que en 2021. La mayoría de los distritos elige cinco o menos diputados, lo que endurece la competencia. Para el oficialismo, el riesgo es ser encasillado como continuidad: siete de los ocho candidatos buscarán instalar esa idea respecto a Jeannette Jara, mientras ella intentará proyectar futuro propio. Al gobierno le será difícil gobernar en su último año: se reduce su capacidad de instalar agenda y de aprobar reformas que consoliden un legado. En la derecha, en tanto, la elección será la prueba de fuego para la llamada nueva derecha encabezada por Republicanos. No necesita superar a Chile Vamos para ser influyente: basta con obtener un tamaño suficiente para condicionar negociaciones legislativas. La división puede costar escaños, pero también marcar un reequilibrio interno sobre quién liderará el sector en los próximos años.

En síntesis, la elección de noviembre no solo definirá al próximo presidente, sino que servirá como termómetro del reordenamiento político. Fragmentación, voto obligatorio y competencia parlamentaria marcarán tanto la campaña como el rumbo de la política chilena en los próximos cuatro años.

Por Marcel Aubry, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

Más sobre:EleccionesFragmentaciónpolíticaChile

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Un regreso a estadio lleno: ¿por qué Chile ama a Green Day?

¿Quiénes postulan en mi distrito?: revisa todos los candidatos que buscan llegar a la Cámara de Diputados

¿Cuáles son los aspirantes en mi región?: revisa todos los candidatos que buscan llegar al Senado

Hombre muere de un disparo en la cabeza en plena vía pública en Puente Alto

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

3.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Temblor hoy, viernes 29 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 29 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Quiénes postulan en mi distrito?: revisa todos los candidatos que buscan llegar a la Cámara de Diputados

¿Quiénes postulan en mi distrito?: revisa todos los candidatos que buscan llegar a la Cámara de Diputados

¿Cuáles son los aspirantes en mi región?: revisa todos los candidatos que buscan llegar al Senado

¿Cuáles son los aspirantes en mi región?: revisa todos los candidatos que buscan llegar al Senado

Temblor hoy, viernes 29 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, viernes 29 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Quiénes postulan en mi distrito?: revisa todos los candidatos que buscan llegar a la Cámara de Diputados

¿Cuáles son los aspirantes en mi región?: revisa todos los candidatos que buscan llegar al Senado

Gremio minero dispara contra política de litio y pide cambios para aumentar producción de la pequeña minería
Negocios

Gremio minero dispara contra política de litio y pide cambios para aumentar producción de la pequeña minería

Asesor económico de Jara dice que impuesto a las empresas no es alto y que “la plata” la pone el sector privado

Ipsa se alista a cerrar agosto en máximo histórico y ya mira los 10.000 puntos en medio de las elecciones presidenciales

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz
Tendencias

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Colo Colo aplica una histórica sanción a hinchas que lanzaron proyectiles a Alfred Canales en el clásico ante la UC
El Deportivo

Colo Colo aplica una histórica sanción a hinchas que lanzaron proyectiles a Alfred Canales en el clásico ante la UC

“Tras la marcha de su estrella”: la drástica decisión de Norwich con productos de Marcelino Núñez por irse al archirrival

La autocrítica de Daniel Garnero en la UC: “Todavía nos queda para ver el ideal; nos va a llevar un poco de tiempo”

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Un regreso a estadio lleno: ¿por qué Chile ama a Green Day?
Cultura y entretención

Un regreso a estadio lleno: ¿por qué Chile ama a Green Day?

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

Juez de EE.UU. permite a víctimas del 11/S seguir con demanda contra Arabia Saudí por supuesta colaboración
Mundo

Juez de EE.UU. permite a víctimas del 11/S seguir con demanda contra Arabia Saudí por supuesta colaboración

Irán muestra su disposición a entablar negociaciones “justas y equilibradas” sobre su programa nuclear

Venezuela denuncia la “amenaza sin precedentes” de EE.UU. en carta a la ONU

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”