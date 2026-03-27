La Línea Maginot en la fronera norte

Después de la Primera Guerra Mundial, Francia decidió cerrar su frontera para protegerla e impedir nuevas invasiones. Así fue como se construyó la “Línea de Maginot” una fortificación defensiva extendida por su frontera occidental y que tomó 10 años en construirse.

El resultado es historia. La Línea Maginot es uno de los fracasos estratégicos más grandes de la historia militar, pues pese a su alto costo, no evitó la invasión alemana.

Chile no está en guerra, pero la historia debiera enseñar. Proteger las fronteras requiere conocer las amenazas que la aquejan en todas sus dimensiones: terrestre, marítima y aérea.

La migración irregular no es un flujo de ingreso fijo, acotado a un sector único y predecible. No es producto de la voluntad, es consecuencia de fenómenos geopolíticos que fuerzan a las personas a migrar. Cerrar la frontera no detiene la migración, la desregula y propicia la migración irregular.

El 2021, durante el cierre, se marcó un hito histórico en cantidad de denuncias de ingresos irregulares. Este número bajó notablemente recién 3 años más tarde, cuando empezaron a mostrar sus efectos positivos los ajustes administrativos, las inversiones en tecnología y en capacidades de las instituciones a cargo de su resguardo.

El crimen organizado no depende de la migración irregular, solo la utiliza. Este responde a dinámicas cambiantes, se transforma permanentemente, busca mecanismos para evadir la acción del Estado y tiene recursos de sobra para invertir en tecnología. Como si fuera poco, no tiene necesidad de actuar bajo la ley, lo que le da una ventaja estratégica frente a quienes lo enfrentan.

La Política de Migración y Extranjería y la Política contra el Crimen Organizado, elaboradas en el gobierno de Boric, son producto de un trabajo interinstitucional de quienes trabajan en estas áreas. Al elaborarlas, ninguna institución propuso zanjas.

El Ministerio de Seguridad es el responsable del resguardo de las fronteras. Para ejercer esta función, en 2025 constituyó mesas interinstitucionales para identificar brechas: carencia de recursos, atrasos tecnológicos, falta de coordinación, normativa desactualizada, etc. Nuevamente, nadie habló de zanjas como una brecha.

El razonamiento es lógico, cualquiera que pueda trasladar una excavadora hasta la frontera, puede instalar sensores, cámaras o acceder con drones, que no requieren la misma inversión y mantención, y sí permiten respuestas flexibles frente a las dinámicas existentes.

Por esto entre el 2022 y 2025 se destinaron más de 21.000 millones de pesos en los proyectos Sistema de Resguardo de Fronteras (SIFRON) y Muralla Digital, elaborados por las FFAA y Carabineros, que mejoran las capacidades tecnológicas de estas instituciones. Ese es el camino que está dando resultados positivos y ese es el camino que se debe profundizar.

Llama entonces la atención que, a 86 años del fracaso de la Línea de Maginot, se construyan zanjas para detener la migración irregular y el crimen organizado. El comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, ha dicho que la zanja es un símbolo, que el escudo fronterizo es más que una zanja. La Línea de Maginot era más que un muro, pero en retrospectiva aparece como un símbolo de la derrota, que representa una forma obsoleta de enfrentar un problema complejo.

La zanja evoca una trinchera, un sistema de defensa para las guerras del pasado. Su angostura representa estrechez, su extensión una herida abierta que divide. No es flexible y adaptable. Su alto y ancho son fijos y conocidos. Su costo, un exceso en tiempos de supuesta emergencia.

Si la zanja es un símbolo habrá que preocuparse, porque se parece mucho a la Línea de Maginot. Los problemas en la frontera requieren soluciones modernas y adaptables a la dinámica de los nuevos fenómenos, complejos y multidimensionales. No símbolos de otra época.

Por Alejandro Urquiza C., exjefe de División de Crimen Organizado, Terrorismo y Seguridad Fronteriza.