Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Opinión

    La política de China hacia América Latina

    Niu QingbaoPor 
    Niu Qingbao
    AFP FLORENCE LO

    El 10 de diciembre, el gobierno de China publicó el tercer Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe. Tras la publicación de los dos primeros documentos en 2008 y 2016, el gobierno chino vuelve a exponer de manera sistemática sus lineamientos de política hacia la región, con el fin de ofrecer orientación estratégica para el desarrollo de las relaciones China–América Latina y el Caribe en una nueva etapa.

    En los últimos años, las relaciones entre China y América Latina y el Caribe han experimentado un notable avance. El presidente Xi Jinping ha visitado la región en seis ocasiones; 24 países latinoamericanos y caribeños se han sumado a la construcción conjunta de la Iniciativa de la Franja y la Ruta; el comercio bilateral superó por primera vez los 500.000 millones de dólares estadounidenses el año pasado; China se ha convertido en el principal socio comercial de varios países de la región, entre ellos Chile; y ambas partes han impulsado conjuntamente la reforma del sistema de gobernanza global, convirtiéndose cada vez más en una comunidad de futuro compartido que avanza de la mano.

    Al mismo tiempo, en un contexto marcado por la aceleración de cambios nunca vistos en una centuria y por una situación internacional compleja e inestable, el desarrollo de las relaciones China–América Latina enfrenta crecientes incertidumbres externas. En la inauguración de la Cuarta Reunión Ministerial del Foro China–CELAC celebrada este año, el presidente Xi Jinping propuso la implementación de los cinco programas — la solidaridad, el desarrollo, la civilización, la paz y los pueblos—, señalando el rumbo para la construcción de una comunidad de futuro compartido China–América Latina en la nueva era.

    La publicación del tercer Documento sobre la Política hacia América Latina y el Caribe responde precisamente a la necesidad de resumir oportunamente la experiencia acumulada en el desarrollo de las relaciones, proyectar el futuro, concretar las medidas para la implementación de los cinco programas y promover que las relaciones y la cooperación en diversos ámbitos alcancen un nuevo nivel, en beneficio de los pueblos de ambas partes. El documento destaca principalmente los siguientes aspectos:

    Primero, refleja el pensamiento más reciente y las principales propuestas de la diplomacia china. El documento revisa el dinámico desarrollo de las relaciones China–América Latina y, con una visión orientada al presente y al futuro, vincula estrechamente la cooperación con la región a la implementación de las iniciativas globales de desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza; profundiza la construcción conjunta de alta calidad de la Franja y la Ruta; y aboga por un mundo multipolar igualitario y ordenado, así como una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva.

    Segundo, concreta las medidas concretas para impulsar la construcción de la comunidad de futuro compartido China–América Latina. En torno a la implementación de los cinco programas y al financiamiento crediticio por un monto de 66.000 millones de yuanes propuesto por el presidente Xi Jinping, el documento plantea más de 40 medidas específicas de cooperación en ámbitos como comercio e inversión, finanzas, recursos energéticos, infraestructura, industria manufacturera, agricultura, innovación científica y tecnológica, protección ambiental, asistencia para el desarrollo, intercambios culturales y educación.

    Tercero, responde activamente a las demandas de la parte latinoamericana y caribeña. El documento subraya que América Latina y el Caribe constituyen una parte importante del Sur Global y una fuerza relevante para salvaguardar la paz y la estabilidad mundiales y promover el desarrollo y la prosperidad globales. China valora los esfuerzos de los países de la región por explorar camino de desarrollo acorde con sus realidades nacionales, fomentar la unidad y el autofortalecimiento, y participar en la gobernanza global. China expresa su disposición a intensificar los intercambios de alto nivel y el intercambio de experiencias en gobernanza, a apoyarse mutuamente en la defensa de los intereses vitales y las preocupaciones fundamentales, a ayudar a los países de la región a elevar su capacidad de desarrollo independiente y sostenible, y a compartir las oportunidades de desarrollo que ofrece la modernización china.

    El tercer Documento sobre la Política hacia América Latina y el Caribe refleja la gran importancia que China concede a las relaciones con la región y su sincera voluntad de lograr un desarrollo común. La cooperación China–América Latina se basa en el respeto mutuo, la igualdad, el beneficio recíproco y la cooperación de ganancia compartida; no apunta contra terceros, ni los excluye ni afecta las relaciones de cada parte con otros países. China también está dispuesta, bajo los principios de que los proyectos son propuestos, consentidos y protagonizados por los países de América Latina y el Caribe, a llevar a cabo cooperación tripartita con los países extrarregionales y organizaciones internacionales pertinentes. China desea aprovechar esta oportunidad para promover de manera continua la profundización de unas relaciones China–América Latina caracterizadas por la igualdad, el beneficio mutuo, la innovación, la apertura y el bienestar para los pueblos.

    Por Niu Qingbao, embajador de China en Chile.

