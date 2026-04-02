Donald Trump y el precio del petróleo disparan al dólar en la antesala del feriado de Semana Santa

El dólar protagoniza un fuerte repunte frente al peso chileno en el arranque de una jornada marcada por las caídas generalizadas en las bolsas mundiales. El detonante: las declaraciones de Donald Trump sobre la guerra con Irán, que volvieron a disparar el precio del petróleo y reavivaron la aversión al riesgo en los mercados internacionales.

La divisa estadounidense sube más de 1% y se instala en torno a los $926,78, en la antesala del fin de semana largo de Semana Santa.

Sin referencias locales relevantes, el impulso proviene del exterior, donde crece la demanda por activos refugio ante la incertidumbre sobre el rumbo del conflicto en Medio Oriente.

“Las declaraciones de Donald Trump, dejando abierta la posibilidad de nuevas acciones militares, han elevado la incertidumbre global y presionado al alza los precios del petróleo , reactivando temores inflacionarios. Esto ha llevado al mercado a moderar las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, fortaleciendo al dólar”, señaló Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.

Cuánto vale el dólar hoy en Chile. En la imagen, Donald Trump en su discurso frente a la nación que también disparó el petróleo.

En ese contexto, el cobre —principal referente del peso chileno— retrocede cerca de 1,8% en el Comex de Nueva York, reflejando el deterioro en las perspectivas para la actividad global y una mayor cautela entre los inversionistas.

“ El aumento de los costos energéticos y la incertidumbre sobre la demanda industrial siguen pesando sobre el metal , que pierde impulso tras las recientes alzas. Así, la combinación de un cobre más débil y un dólar global más firme continúa presionando al alza el tipo de cambio en Chile”, complementó Santos.

Por su parte, Liza Salinas, Branch Business Director de Liberty Finance, advirtió que el peso chileno enfrenta una nueva jornada de presión y podría tocar un techo de $930 al cierre de las operaciones, revirtiendo parte de la moderación observada el miércoles.

“El dólar observado del martes 31 de marzo se publicó hoy en $932,63, el nivel más alto del año, reflejando el deterioro acumulado del cierre de mes. Con el discurso de Trump y el Brent volviendo a los US$107, el peso no tiene catalizadores positivos en el corto plazo”, sostuvo.