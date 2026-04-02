Irán advierte de que “nadie sobrevivirá” si EE.UU. lanza una operación terrestre

En esta fotografía publicada el 23 de junio de 2025, el comandante en jefe del Ejército iraní, general Amir Hatami, asiste a una reunión en el cuartel general central de Zolfaghar, Irán.

El Comandante en Jefe del Ejército de Irán, el general Amir Hatami, ha advertido este jueves de que vigila cada movimiento del “enemigo” y que si Estados Unidos lanza una operación terrestre “nadie sobrevivirá”.

“Es necesario monitorear los movimientos y acciones del enemigo con el máximo pesimismo y precisión, momento a momento, e implementar planes para contrarrestar sus métodos de ataque en el momento oportuno”, ha recalcado en un mensaje que recoge la cadena estatal IRIB.

En este sentido, ha advertido de que en caso de que el “enemigo” intente llevar a cabo una “operación terrestre”, “no debe sobrevivir ni una sola persona”.

Hatami ha subrayado así que la “sombra de la guerra” debe disiparse de todo el país y que debe haber seguridad para todos. Según ha dicho, “no es aceptable” que algunos lugares sean seguros mientras que la población iraní “esté en peligro”, en una clara referencia a las represalias de Teherán contra los países vecinos desde los que opera el Ejército estadounidense.

La ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Washington y Tel Aviv deja más de 2.000 muertos, mientras que ha logrado eliminar a figuras destacadas de la República Islámica como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Larijani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadeh e Esmail Khatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.