DT del Elche explica la suplencia de Lucas Cepeda: “Sabemos que la adaptación cuesta”

Lucas Cepeda perdió protagonismo en el Elche. El chileno consiguió su primera titularidad en la estrepitosa goleada ante el Real Madrid, en un partido donde no tuvo un buen rendimiento, a la par del resto del equipo. Esto le significó ver desde el banco la importante remontada sobre el Mallorca, en lo que fue una verdadera final por el descenso.

Tras ello vino el parón por la fecha FIFA y el zurdo se incorporó a los trabajos de Nicolás Córdova en la Roja. Sumó minutos tanto en al victoria sobre Cabo Verde como en el duro tropiezo ante Nueva Zelanda.

En ese sentido, el técnico Eder Sarabia explicó la suplencia del formado en Santiago Wanderers: “Sabemos que la adaptación cuesta, porque el jugador viene de un tipo de fútbol, de un modelo de juego y de entrenamiento distinto; pero también sabemos que Lucas nos va a dar un gran rendimiento y ya nos ha dado cosas interesantes durante varios partidos”, comenzó señalando sobre el chileno.

“Es verdad que, contra el Real Madrid, Lucas no tuvo su mejor partido, con algunas acciones un poco imprecisas para lo que es él, pero sí tuvo un gran trabajo defensivo. Esto no me preocupa, entiendo que es parte del proceso”.

“Para jugar contra el Mallorca elegimos a otros jugadores porque cambiamos el dibujo. Entendí que teníamos que armarnos de otra manera. Seguramente para Lucas el volver a estar con la selección chilena es una recarga de energías, pero posiblemente vuelva cansado por tantos viajes”, añadió.

El análisis sobre Cepeda

Sarabia se refirió a la opción de que Cepeda vuelva a jugar ante el Rayo Vallecano, este viernes 3 de marzo, en otro partido clave en la parte baja de LaLiga: “Veremos si ha podido descansar. Le mandamos un plan de entrenamiento para que él lo hiciera por su cuenta y pudiera estar lo mejor posible. Difícilmente juegue de titular, pero creo que Lucas puede ser importante en este partido, sobre todo si necesitamos un revulsivo en el segundo tiempo”, indicó.

Finalmente, el técnico valoró la presencia del chileno en el Elche: “Estamos contentos con Lucas. Tiene un contrato de larga duración y sabemos que tiene las condiciones perfectas para este fútbol. Se está adaptando, está aprendiendo y nosotros lo estamos conociendo más. Estoy tranquilo con él”, cerró.