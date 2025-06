La Roja: Basta de la moda

¿Por qué un técnico chileno no puede dirigir a la Roja? La pregunta es lógica y la explicación, amplia. Comienza con el éxito del proceso de Marcelo Bielsa. A él, nada que discutirle, pero ahí hubo una tendencia a una moda. Todo lo que lo rodeaba era bueno. Si bien se reconoce su trabajo, que elevó el rendimiento de los futbolistas chilenos, también hubo mucho aprovechamiento de parte de ayudantes, gente que lo conoció y hasta de quienes solo conversaron con él. De legado solo quedó el recuerdo de las buenas campañas. Nada de una estructura o alguna una inversión.

Esa responsabilidad colinda con la de la dirigencia. En esos momentos de alegría, donde sobraban los recursos, no se invirtió. El proceso fue exitoso, pero en 2025 la conclusión es que nos fuimos de farra. Se gastó la plata, se fue a muchos bolsillos. No aprovechamos la opción de invertir. Tenemos un complejo deportivo de hace 60 años. Ni eso hicimos. Lo pasamos bien y nos gastamos la plata. Ahora estamos en deuda.

Los técnicos chilenos pagaron el costo de esa moda. Y otro más: después se fraguó el tema de los representantes, dueños de clubes, extranjeros que tienen sus corrales. Y que traen buenos y malos técnicos. U otros que se prestan para ser los fusibles. El técnico chileno no encajó en ese sistema, no lo hicieron partícipe. El técnico chileno tiene capacidad, se esmera para estar al día, pero está entre la espada y la pared: le piden demostrar día a día lo que al extranjero no se le exige. No tiene segundas oportunidades.

En la Selección pasa lo mismo. Llevamos años pegándonos cabezazos después de Sampaoli. Cortando procesos. Si sumáramos finiquitos, tendríamos cinco complejos deportivos a lo largo de todo Chile, pero las decisiones las toma gente con intereses detrás. La federación es un logo. Eso mismo contribuye a que no llegue un chileno a la banca de la Roja. El poder de los representantes llega a la Selección y a los menores. Entonces, se hace difícil para un técnico chileno, que capacidad tiene.

Está Gustavo Huerta, que lo ha demostrado, pero no tiene el empuje que tienen otros de parte de los agentes. O Mario Salas, que ha sido campeón cuatro veces. O el Fantasma Figueroa, que ha hecho una gran campaña en Nicaragua. Si es por logros, hay, pero el fútbol está así. Ni siquiera hemos definido un perfil. A Gareca se le buscó para clasificar y nada más. Y así nos fue.

A propósito de un chileno, como país no podemos perder la caja negra que es Manuel Pellegrini. Su experiencia, sus logros. Sería un despropósito. No puede pasar lo mismo que ha pasado con otras personalidades, en otras áreas. Para nosotros, debería comandar una Dirección Técnica Nacional, liderar el proyecto. Triunfó en todos lados. Incluso en Argentina, el país del campeón del mundo.

Por Carlos Ramos, presidente del Colegio de Entrenadores.