SEÑOR DIRECTOR:

El gobierno anunció una ley de cuotas de género obligatoria de hasta 40% para los directorios de las empresas privadas. Y en medio de este debate, creemos importante ir al fondo.

En el estudio “Modelos de diversidad de género en los directorios”, de ChileMujeres y la OIT, mostramos el impacto positivo de una medida como esta en los indicadores de género y económicos. En los de género, aumenta las posibilidades de ascenso de otras mujeres en la organización y disminuye la brecha salarial. En los económicos, incrementa la rentabilidad y disminuye las probabilidad de quiebre en las empresas.

Para Fundación ChileMujeres, es a su vez importante para impulsar los cambios que las empresas necesitan en las condiciones laborales para dejar de ser un país donde menos de la mitad de las mujeres puede tener un trabajo remunerado y en donde el 79% de las gerencias de primera línea y el 87% de los puestos de las mesas directivas son ocupados por hombres (Reporte de Indicadores de Género en Empresas en Chile 2021 del Ministerio de la Mujer y la EG y ChileMujeres).

Para avanzar de forma rápida en las transformaciones de condiciones laborales urgentes -procesos de selección sin sesgos, no discriminación salarial, y corresponsabilidad parental y adaptabilidad laboral como regla y no excepción-, nuestra propuesta es el modelo de cuota recomendada por el regulador (CMF), con el deber de cumplir o explicar por parte de las empresas, conocido como “comply or explain”, el cual entendemos necesario tanto si se aprueba el proyecto de ley de cuotas del gobierno como si no se logra aprobar.

Este modelo aceleraría la mayor diversidad de género mientras transcurre el debate legislativo y, de aprobarse, comience su aplicación paulatina. A su vez, ayudaría a hacer más “feliz” el cargo, al no verse “nombradas” por una imposición legal.

De no aprobarse el proyecto, el modelo de cuota recomendada es efectivo para alcanzar el 30%, que es la base desde la cual se comienzan a ver los impactos positivos de diversidad de género en los directorios.

De seguir como estamos, Chile probablemente alcanzará solo un 15% de mujeres en el principal órgano del gobierno corporativo; que es el promedio que se registra en los países donde las empresas se autorregulan. Transitar de modelo es, por lo tanto, necesario y urgente.

Francisca Jünemann

Presidenta ejecutiva Fundación ChileMujeres