Lo posible y lo imposible

El 30 de noviembre de 2022 se inauguró una estatua en homenaje al expresidente Patricio Aylwin, precisamente en la plaza de la ciudadanía. En dicha instancia no quedó exenta la célebre frase de “la medida de lo posible” del exmandatario. La lectura no ocurría de la nada. Tenía de trasfondo la extendida crítica que surgió tanto dentro como fuera de la entonces Concertación, debido al manejo del poder político durante los noventa, en plena transición democrática. La crítica apuntaba a que, más que pretender lo irrealizable, no había que conformarse con lo existente para poner luces sobre “las fronteras de lo posible”.

En ese acto-homenaje, el Presidente Boric reflexionó que lo “posible” no debía ser leído como “el desgano, como algunos malamente pudimos haberlo interpretado anteriormente”, sino que lo posible, en política, se enmarcaba en los límites que el propio pueblo y sus anhelos imponían. Apelaba, así, al carácter dinámico del concepto, imbricado en la disputa por la correlación de fuerzas; y a la necesidad de avanzar, aunque fuera gradualmente, en lo que el pueblo definiera como posible. Habría que “salir de las trincheras” y poner todas las herramientas de diálogo a disposición de acuerdos que favorecieran a las grandes mayorías. Esta especie de síntesis que nos proponía el presidente contiene tanto una autocrítica como una invitación amplia a abrir, con voluntad y acción, el límite de lo realizable.

En las vísperas de su última cuenta pública, podemos constatar que el Presidente Boric ha cumplido con creces lo que enunció dicha vez. Repasemos aquellos desafíos que probablemente hace tres años parecían inalcanzables, pero que con diálogo y flexibilidad hoy son —o están por convertirse en- realidad.

Acuerdo por la paz y el entendimiento, a 200 años del Tratado de Tapihue. Es de esperar que, tal como ocurrió en la comisión, las medidas cuenten con una aprobación transversal para sentar las bases una nueva prosperidad y una paz duradera en la región.

Reforma al sistema de pensiones. Sin duda, este hito será el mayor legado para las personas mayores de hoy y del mañana. Más solidaridad, más ahorro, menos abusos y más competencia para cosechar mejores pensiones.

Agenda probidad y anticorrupción. A partir de los transversales casos de corrupción investigados por la fiscalía, como el caso convenios o las licencias falsas, el Presidente Boric ha sido claro: caiga quien caiga, con respeto al debido proceso. Dentro de los puntos pendientes de la Agenda de Integridad, desconocemos por qué la oposición sigue bloqueando herramientas clave, como la flexibilización del secreto bancario.

El Ministerio de Seguridad es uno de los más de 68 proyectos de ley en la materia —cifra sin precedentes desde el retorno a la democracia—, que perfeccionan la prevención y persecución del delito. Hay mucho por recorrer en esta agenda prioritaria, pero hay señales auspiciosas. Se quebró la tendencia al alza en homicidios reduciéndose un 6% en 2023 y un 5% en 2024; se redujo en un 49% la migración irregular en la frontera norte respecto de 2021 y se redujo en casi un 70% los delitos en la macrozona sur.

Pago deuda histórica. Insuficiente frente al perjuicio que les ocasionó la dictadura, pero un audaz y necesario reconocimiento a quienes dieron la vida formando a tantas chilenas y chilenos.

Reformas laborales. El aumento histórico del sueldo mínimo, las 40 horas y las leyes que buscan reconocer las labores de cuidados, son materias impensadas que se lograron con acuerdos transversales y tripartitos.

Royalty minero. Recuperar US$ 1.300 millones anuales de las rentas de la gran minería y destinarlos a la descentralización, también habría sido impensado.

Pago de pensiones de alimentos. Van 2.5 millones de millones de pesos recuperados que pertenecen a niñas, niños y adolescentes. Fruto de un acuerdo transversal hoy apoyamos a miles de mujeres que buscan justicia en la difícil labor de crianza.

Permisología. El gobierno ha logrado avanzar decididamente, tanto en el plano administrativo como en el legislativo, para conciliar la necesidad de resguardos ambientales y normativos, con más agilidad para atraer inversiones a nuestro país.

Relaciones internacionales. El presidente Boric, a su corta edad, es referente internacional a partir de su profunda coherencia respecto a la democracia y los derechos humanos. Lo ha logrado condenando sin matices las violaciones de derechos humanos en todos los países, sin excepción.

En materia de gestión, donde quizás la barrera no es la minoría parlamentaria, sino las burocracias internas, se logró lanzar el portal de emprendedores, la ventanilla única social para facilitar a las personas las prestaciones sociales, automatizar el Subsidio Familiar, crear el bolsillo familiar electrónico, aliviar el bolsillo familiar de cientos de miles con el Copago Cero en salud, cumplir con las metas proyectadas para las 260 mil viviendas sociales, soñar en grande con el despliegue de Trenes para Chile, impulsar planes históricos como el corredor bioceánico, reducir la inflación de un 14,2% a un 4,5%, reducir la informalidad laboral y reactivar responsablemente la economía post pandemia.

Y al gobierno aún le quedan 8 meses. La ley de aborto con plazos, el término del CAE y la eutanasia, entre otros, también emergen como “imposibles” que el pueblo ha ido abriendo para Chile. Está por verse si, al igual que tantos que en el pasado se veían imposibles, logran pronto hacerse realidad.

Por Giorgio Jackson, ex ministro de Desarrollo Social y fundador del FA.