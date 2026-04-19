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    Lo que tienes que saber: domingo 19 de abril de 2026

    Eugenia FernándezPor 
    Eugenia Fernández

    La Moneda echó a correr la bolita. Con la cadena nacional que realizó el Presidente José Antonio Kast la noche del miércoles, el gobierno del exrepublicano ya puso una de sus principales apuestas políticas sobre la mesa. Se trata de la Ley de Reconstrucción, que el propio Kast anunció el 14 de marzo y que -si todo sale como en Palacio suponen- debería ingresar como una gran iniciativa miscelánea durante la semana que empieza mañana. Parte de la oposición ya anunció que estará en contra de la norma, sobre todo parlamentarios del PS, PC, FA. Otros, en tanto, han jugado a la ambigüedad o derechamente se han abierto a conversar con el gobierno, pidiendo modificar o agregar algunas medidas, sobre todo en pos de la clase media.

    Para Kast no es menor lo que se juega. Ya algunos de sus ministros políticos -como el titular de la Segpres, José García- han planteado que este proyecto es clave en el éxito del gobierno. Pero se puede, quizás, desmenuzar un poco más en el porqué. Primero, implica el cumplimiento de su programa económico, al incluir dos de las medidas más relevantes de su campaña: la rebaja al impuesto de primera categoría de un 27% a un 23%, y la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda de mayores de 65 años. En segundo lugar, plantea el desafío de unir y ordenar a las huestes oficialistas que siguen discutiendo tras bambalinas si el ser solo una alianza legislativa y no política es garantía de éxito y proyección, y cuya convivencia continúa en rodaje tanto en La Moneda como en el Congreso. Y, por último, pone a Kast y su gabinete a prueba en su capacidad de llegar a acuerdos con fuerzas que no son parte del gobierno, siendo que los republicanos -cuando estuvieron en la oposición- fueron siempre críticos de lograr entendimientos con la administración Boric. Por lo pronto, La Moneda parece estar cerca de tener los votos para aprobar su iniciativa -solo necesita dos en la Cámara y uno en el Senado, según la correlación actual de fuerzas-, pero dirigentes relevantes del sector -como el senador Javier Macaya lo hace en esta edición- plantean que ello sería una mala señal en pos de la estabilidad del sistema.

    Siguiendo en temas económicos, duró poco el anuncio de Irán de que reabriría completamente el paso de buques por el estrecho de Ormuz. El precio de los combustibles simplemente se derrumbó el viernes, pero la incertidumbre volvió ayer sábado. Pero no está claro si las partes en conflicto lograrán un acuerdo que se sustente en el tiempo.

    Más sobre:José Antonio KastLey de reconstrucciónMegarreforma

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