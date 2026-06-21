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    Lo que tienes que saber: domingo 21 de junio

    Eugenia FernándezPor 
    Eugenia Fernández
    Imagen referencial.

    Movida semana es la que se cierra hoy. Si ya nuestra contingencia venía agitada por la presentación de una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau y la inminente votación de la idea de legislar de la Ley de Reconstrucción en la Comisión de Hacienda del Senado -la que se aprobó el miércoles-, la noticia del supuesto ingreso irregular de niños haitianos a nuestro país golpeó la agenda y reveló lo frágil que llega a ser su institucionalidad.

    Como se sabe, un preinforme de la Contraloría reveló que durante 2025 ingresaron adolescentes y niños desde Haití al país, los que llegaron a través de vuelos chárter y utilizando la figura de la reunificación familiar. Ello no representaría un problema si no fuera porque al ingresar a Chile no se revisaron datos sensibles, como su documento de identidad o la dirección en la que residirían en Chile. El descubrimiento encendió las máximas alertas en el gobierno, la Fiscalía, la PDI y la DGAC, todas instituciones que, en estricto rigor, cumplieron con su función, pero sin el añadido de la vulnerabilidad en que tales niños y adolescentes arriban a nuestro país desde un estado fallido como es Haití. Hasta el cierre de esta edición, más de una treintena de los 64 niños identificados por la Contraloría ya habían sido ubicados, pero aún restaba por saber el paradero de los demás, cuestión que recayó en la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y en los alcaldes de las comunas identificadas por la Contraloría que, de motu propio, se abalanzaron a buscar a los niños.

    Esta noticia -y su gravedad- prácticamente opacó a otras que se conocieron durante esta semana. De partida, el domingo el mundo reaccionó con optimismo al anuncio de la firma de un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, el que supuso la apertura del estrecho de Ormuz. En Chile, ello llevó a una baja en los precios de las bencinas, tras cuatro meses de estallado el conflicto. El jueves, ambos países firmaron electrónicamente el acuerdo, tras lo cual el Presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que pondría fin a todas las sanciones contra Irán, incluyendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Aunque aún no se conoce el detalle de los términos de este entendimiento, este supone -según se sabe hasta ahora- un acuerdo nuclear.

    Por último, en su Ipom de junio, el Banco Central asestó una mala noticia al gobierno de Kast: recortó las proyecciones de crecimiento para este 2026 de 1,5% a 2,5% proyectado en marzo a uno entre 1% y 1,75%, aunque no descartó que la inflación -proyectada para un 4,2%- podría bajar justamente a partir del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

    Más sobre:Niños haitianosJosé Antonio KastEconomíaBanco CentralIránEstados Unidos

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