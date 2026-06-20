SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La promesa universitaria fallida

    Óscar ContardoPor 
    Óscar Contardo
    Deudores CAE con altos ingresos comienzan a enfrentar embargos y retenciones.

    Desde que el sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE) entró en crisis y sus consecuencias comenzaron a ser las que ya todos conocemos, uno de los aspectos más inquietantes fue el error original sobre el número de usuarios que llegaría a tener esta vía de financiamiento. Es decir, la enorme brecha que se abrió entre el número de estudiantes que teóricamente recurriría al crédito para financiar su carrera y el que efectivamente lo hizo: la proyección para los primeros ocho años elaborada en 2005 era de 35 mil personas, en los hechos fueron 350 mil, es decir, un cálculo que equivocó el monto de manera grosera. La cifra la ha repetido en varias entrevistas Víctor Orellana, exsubsecretario de Educación Superior, quien además ha explicado que con los embargos de las cuentas corrientes de los deudores que tienen ingresos sobre los 3,5 millones de pesos no se resuelve mucho, porque dentro del total, esos deudores solo representan un 8%.

    No hay que ser experto como para concluir que el CAE fue una política que merecía mayor reflexión y no la tuvo, seguramente por la presión que enfrentaron las autoridades de la época para ofrecerle una opción de financiamiento a una nueva generación que exigía acceso a la educación superior. Desde el retorno a la democracia en 1990, la matrícula de pregrado pasó de 245 mil estudiantes a 435 mil al final de la década. Si durante todo el siglo XX el porcentaje de chilenos entre los 18 y los 24 años que accedía a la educación superior apenas había pasado del 3% en los 60, a cerca del 5% de la población durante los 80, a partir de la última década del siglo XX esa tasa se incrementaría año a año hasta el 40% actual, gracias a la multiplicación de las instituciones privadas. La nueva generación criada en democracia no presionaba por rebeldía al sistema, sino siguiendo al pie de la letra una promesa política repetida que les aseguraba un mejor porvenir a quienes lograran una carrera profesional, cualquiera fuera esa carrera y la institución que la ofrecía. La enorme cantidad de estudiantes universitarios de primera generación era un trofeo que los presidentes del momento exhibían con orgullo. El mensaje oficial que escuchaban y leían los jóvenes del momento rezaba que tener un título profesional aseguraba mayores ingresos que los de las familias de origen de los estudiantes. Lo constataban estudios que se publicaban en diarios y revistas cuando Chile crecía sobre el 4% anual, por lo tanto, valía la pena aceptar la vía del Crédito con Aval del Estado ofrecida desde el gobierno.

    Hace un año, el INE daba a conocer que el aumento en la desocupación era particularmente agudo entre las personas con educación terciaria o superior, al punto que de los 61 mil desocupados adicionales para ese momento, 53 mil contaban con educación superior. La tendencia no ha cambiado, se ha mantenido. No soy experto en el tema, pero sospecho que a estas alturas es claro que el valor de un título profesional no es el mismo hoy que hace 30 años y que hay un serio desajuste entre la promesa de que a mayor educación automáticamente las perspectivas laborales y de ingreso mejoran. La realidad del mercado del trabajo actual desmiente esa ecuación. La morosidad del CAE y el fracaso de la promesa de condonación de las deudas son sólo síntomas de un problema mucho más complejo, sobre el que parece no existir una discusión de fondo en el ámbito político, ni en el actual oficialismo ni en la oposición. Es peligroso para una democracia que parte importante de su población vaya acumulando niveles de frustración que nadie atiende ni se ocupa de canalizar sino hasta que revientan del peor modo.

    Durante la discusión del Fondo de Financiamiento de la Educación Superior, el fallido intento por reemplazar al CAE, no hubo unanimidad técnica sobre sus beneficios, como alguna autoridad del momento sugiriera. El FES tuvo reparos, no solo de la oposición política del momento, sino también de algunas universidades, que consideraban que el proyecto afectaba desde su autonomía hasta sus finanzas internas. No sé cuánto pesaron esos reparos institucionales en el destino final del FES, pero el mero hecho de que existieran y no tuvieran la visibilidad pública de otros actores indica el modo en que las instituciones de educación superior son percibidas públicamente en estas discusiones gracias a la política, esto es, como meros ofertantes de carreras profesionales y expendedores de títulos. Tanto el actual gobierno como el que lo suceda deberán enfrentar una crisis compleja de la que el CAE es sólo la fiebre que indica una enfermedad de base. A esta enfermedad se le añaden fenómenos desafiantes, como los cambios tecnológicos, los efectos de la IA en el empleo y la caída en la tasa de la natalidad que afectará en algún momento a las aulas. Cada uno de esos elementos es un reto en sí mismo para un debate sobre la educación terciaria que el país necesita y el modo en que la financiará, una discusión que esta vez no puede permitirse yerros de proyección tan groseros como el que tuvo el CAE. Tampoco es posible volver a discutir sobre el lugar que tendrá la educación superior en nuestro país, reconcentrándose solo en la masificación de la cobertura de pregrado, perdiendo de vista la complejidad y el valor de las universidades, sobre todo las más antiguas, como instituciones complejas que producen conocimiento, que no es lo mismo que otorgar títulos, y que operan como punto de encuentro, de diálogo, creación artística y cultural de una sociedad que tiende a segregarse en guetos.

    Los tiempos que corren son otros, diferentes a los de hace 30 años, exigen un cambio de énfasis y obligan a enfrentar que ya no es posible seguir sosteniendo una promesa fallida.

    Más sobre:CAEEducación universitariaUniversidadesmorosidadÓscar ContardoOpiniónLT Domingo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ucrania: cinco muertos y once heridos dejan ataques rusos en la ciudad de Zaporiyia

    Independencia y La Pintana reportan avances en ubicación de niños haitianos

    Detienen a sujeto por maltrato animal en Caracautín: tenía 19 perros y gatos con signos de desnutrición

    Irán envía delegación a Suiza para negociar con EE.UU. mientras crece tensión por estrecho de Ormuz

    Wulf precisa que niños haitianos hallados por municipios “no corresponden necesariamente” a casos del preinforme

    Desbordes pide al gobierno preparar “plan B” por nueva cárcel: “Necesitamos más plazas, pero no en Santiago”

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    Tormentas eléctricas durante este sábado: revisa qué regiones abarcan

    Tormentas eléctricas durante este sábado: revisa qué regiones abarcan

    Independencia y La Pintana reportan avances en ubicación de niños haitianos
    Chile

    Independencia y La Pintana reportan avances en ubicación de niños haitianos

    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    Detienen a sujeto por maltrato animal en Caracautín: tenía 19 perros y gatos con signos de desnutrición

    Marx se equivocó de Isla
    Negocios

    Marx se equivocó de Isla

    Lo bueno, lo malo y lo feo del IPOM

    La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos
    Tendencias

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    Por qué ser el hijo menor tiene más desventajas frente a los hermanos mayores, según distintos estudios

    Steven D. Shaw, experto en IA: “La rendición cognitiva por la inteligencia artificial está ocurriendo”

    Un tranquilo andar del Cacique: Colo Colo impone su jerarquía ante Recoleta en su estreno en la Copa Chile
    El Deportivo

    Un tranquilo andar del Cacique: Colo Colo impone su jerarquía ante Recoleta en su estreno en la Copa Chile

    La satisfacción en Alemania tras remontar en la agonía ante Costa de Marfil: “No nos rendimos”

    Joaquín Niemann tiene una pálida jornada y se desploma en el US Open

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Exejecutivo de la compañía FaroLatino responde a querella en su contra: “Los hechos afirmados son falsos”
    Cultura y entretención

    Exejecutivo de la compañía FaroLatino responde a querella en su contra: “Los hechos afirmados son falsos”

    Alejandra Valenzuela es designada como nueva directora del Centro Cultural La Moneda

    Muere James Burrows, cocreador de Cheers y director clave de Friends, Frasier y Will & Grace

    Ucrania: cinco muertos y once heridos dejan ataques rusos en la ciudad de Zaporiyia
    Mundo

    Ucrania: cinco muertos y once heridos dejan ataques rusos en la ciudad de Zaporiyia

    Irán envía delegación a Suiza para negociar con EE.UU. mientras crece tensión por estrecho de Ormuz

    “No habrá peajes en Ormuz”: Trump asegura libre tránsito por 60 días y amenaza con cobros si fracasa acuerdo con Irán

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago