La promesa universitaria fallida

Desde que el sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE) entró en crisis y sus consecuencias comenzaron a ser las que ya todos conocemos, uno de los aspectos más inquietantes fue el error original sobre el número de usuarios que llegaría a tener esta vía de financiamiento. Es decir, la enorme brecha que se abrió entre el número de estudiantes que teóricamente recurriría al crédito para financiar su carrera y el que efectivamente lo hizo: la proyección para los primeros ocho años elaborada en 2005 era de 35 mil personas, en los hechos fueron 350 mil, es decir, un cálculo que equivocó el monto de manera grosera. La cifra la ha repetido en varias entrevistas Víctor Orellana, exsubsecretario de Educación Superior, quien además ha explicado que con los embargos de las cuentas corrientes de los deudores que tienen ingresos sobre los 3,5 millones de pesos no se resuelve mucho, porque dentro del total, esos deudores solo representan un 8%.

No hay que ser experto como para concluir que el CAE fue una política que merecía mayor reflexión y no la tuvo, seguramente por la presión que enfrentaron las autoridades de la época para ofrecerle una opción de financiamiento a una nueva generación que exigía acceso a la educación superior. Desde el retorno a la democracia en 1990, la matrícula de pregrado pasó de 245 mil estudiantes a 435 mil al final de la década. Si durante todo el siglo XX el porcentaje de chilenos entre los 18 y los 24 años que accedía a la educación superior apenas había pasado del 3% en los 60, a cerca del 5% de la población durante los 80, a partir de la última década del siglo XX esa tasa se incrementaría año a año hasta el 40% actual, gracias a la multiplicación de las instituciones privadas. La nueva generación criada en democracia no presionaba por rebeldía al sistema, sino siguiendo al pie de la letra una promesa política repetida que les aseguraba un mejor porvenir a quienes lograran una carrera profesional, cualquiera fuera esa carrera y la institución que la ofrecía. La enorme cantidad de estudiantes universitarios de primera generación era un trofeo que los presidentes del momento exhibían con orgullo. El mensaje oficial que escuchaban y leían los jóvenes del momento rezaba que tener un título profesional aseguraba mayores ingresos que los de las familias de origen de los estudiantes. Lo constataban estudios que se publicaban en diarios y revistas cuando Chile crecía sobre el 4% anual, por lo tanto, valía la pena aceptar la vía del Crédito con Aval del Estado ofrecida desde el gobierno.

Hace un año, el INE daba a conocer que el aumento en la desocupación era particularmente agudo entre las personas con educación terciaria o superior, al punto que de los 61 mil desocupados adicionales para ese momento, 53 mil contaban con educación superior. La tendencia no ha cambiado, se ha mantenido. No soy experto en el tema, pero sospecho que a estas alturas es claro que el valor de un título profesional no es el mismo hoy que hace 30 años y que hay un serio desajuste entre la promesa de que a mayor educación automáticamente las perspectivas laborales y de ingreso mejoran. La realidad del mercado del trabajo actual desmiente esa ecuación. La morosidad del CAE y el fracaso de la promesa de condonación de las deudas son sólo síntomas de un problema mucho más complejo, sobre el que parece no existir una discusión de fondo en el ámbito político, ni en el actual oficialismo ni en la oposición. Es peligroso para una democracia que parte importante de su población vaya acumulando niveles de frustración que nadie atiende ni se ocupa de canalizar sino hasta que revientan del peor modo.

Durante la discusión del Fondo de Financiamiento de la Educación Superior, el fallido intento por reemplazar al CAE, no hubo unanimidad técnica sobre sus beneficios, como alguna autoridad del momento sugiriera. El FES tuvo reparos, no solo de la oposición política del momento, sino también de algunas universidades, que consideraban que el proyecto afectaba desde su autonomía hasta sus finanzas internas. No sé cuánto pesaron esos reparos institucionales en el destino final del FES, pero el mero hecho de que existieran y no tuvieran la visibilidad pública de otros actores indica el modo en que las instituciones de educación superior son percibidas públicamente en estas discusiones gracias a la política, esto es, como meros ofertantes de carreras profesionales y expendedores de títulos. Tanto el actual gobierno como el que lo suceda deberán enfrentar una crisis compleja de la que el CAE es sólo la fiebre que indica una enfermedad de base. A esta enfermedad se le añaden fenómenos desafiantes, como los cambios tecnológicos, los efectos de la IA en el empleo y la caída en la tasa de la natalidad que afectará en algún momento a las aulas. Cada uno de esos elementos es un reto en sí mismo para un debate sobre la educación terciaria que el país necesita y el modo en que la financiará, una discusión que esta vez no puede permitirse yerros de proyección tan groseros como el que tuvo el CAE. Tampoco es posible volver a discutir sobre el lugar que tendrá la educación superior en nuestro país, reconcentrándose solo en la masificación de la cobertura de pregrado, perdiendo de vista la complejidad y el valor de las universidades, sobre todo las más antiguas, como instituciones complejas que producen conocimiento, que no es lo mismo que otorgar títulos, y que operan como punto de encuentro, de diálogo, creación artística y cultural de una sociedad que tiende a segregarse en guetos.

Los tiempos que corren son otros, diferentes a los de hace 30 años, exigen un cambio de énfasis y obligan a enfrentar que ya no es posible seguir sosteniendo una promesa fallida.