SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Los ajustes fiscales y el crecimiento

    Gonzalo MartnerPor 
    Gonzalo Martner
    Los ajustes fiscales y el crecimiento

    En 2025, el déficit fiscal fue mayor al previsto por un menor rendimiento de la recaudación de impuestos. Pero la deuda pública sobre PIB no aumentó, por lo que no estamos en una crisis fiscal. La todavía oposición procura oscurecer un panorama que no presenta preocupaciones mayores para las agencias internacionales y se propone aumentar internamente la percepción de emergencia. No se entiende mucho que no se disminuyan los montos de las rebajas de impuestos a las utilidades de las grandes empresas previstas por el nuevo gobierno y se persista en financiarlo con una baja del gasto público del orden de 2% del PIB en los próximos 18 meses. Esa baja se piensa llevar a fines del próximo gobierno a un 6% del PIB de 2025, sumando un 28% menos que el gasto actual, una cifra enorme, pues “para que el país crezca, tenemos que dejarle más espacio al sector privado, y macroeconómicamente, en el corto plazo, poniendo el efecto demanda agregada, les deja espacio a estos privados” (Jorge Quiroz, octubre de 2025). Lo que ocurrirá es una baja de la demanda interna de efectos recesivos, mientras los aumentos de inversión, que se vienen presentando desde hace algún tiempo, no serán suficientes. Subyace la idea mágica de un “shock de confianza” estimulada por una rebaja del impuesto a las utilidades de las grandes empresas.

    La idea de que un Estado cada vez más débil aumenta el crecimiento no está en absoluto demostrada. Chile pasó de un aumento del PIB por habitante de un 1,9% al año en 1974-89 a uno de 4,1% al año en 1990-2012, para luego bajar a un 1,1% en 2013-24. Se discute si esta ostensible baja desde hace más de una década se debe a políticas tributarias y regulatorias excesivas -argumento débil, pues el mayor crecimiento de la década de 1990 se produjo en medio de aumentos de la carga tributaria y del costo del despido- o porque no se diversificó la economía hacia áreas distintas de la extracción de recursos naturales sin elaboración, la que inevitablemente iba a presentar un rendimiento marginal a la baja. El PIB por habitante en Chile como porcentaje del de los países de altos ingresos (G7) pasó de 28% en 1990 a 47% en 2024, constituyendo el mayor éxito de reducción de la brecha con los países ricos en las últimas cuatro décadas entre las economías latinoamericanas. Pero, de nuevo, los fuertes saltos positivos de 8% y 10% en las dos décadas siguientes a 1990 en la reducción de la brecha fueron seguidos de solo 1,3 puntos porcentuales de reducción entre 2010 y 2024, una vez agotada la fase de expansión de las exportaciones sin diversificación y en medio de alternancias sucesivas entre gobiernos de distinto signo.

    La pregunta es si las políticas extremas de liberalización de mercados y rebaja del gasto público, y los impuestos corporativos, que llevaron la producción de 32% de la del G7 en 1980 a 28% en 1990, podrían ahora llevar al mismo resultado negativo. La paradoja es que se postula una política de aceleración del crecimiento y se empieza por llevar a cabo una política de ajuste fiscal de choque que tendrá evidentes repercusiones recesivas, la que se anuncia persistirá hasta el fin del gobierno de Kast.

    En suma, el balance presupuestario de 2025 no fue el mejor, pero al no aumentar la relación deuda/PIB no pone en crisis la estabilidad económica. Lo que, en cambio, probablemente lo hará será una nueva política injustificada de shock fiscal.

    Por Gonzalo Martner, profesor del Departamento de Economía Usach

    Más sobre:déficit fiscalimpuestoscrecimientoPIB

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No podemos olvidar las tradiciones”: Steinert sostiene reunión con Asociación de Municipios Rurales para abordar seguridad

    Nuevo portazo a Ángela Vivanco: Corte de San Miguel declara inadmisible recurso de amparo por prisión preventiva

    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS

    En cita con embajador Judd, gobierno presenta nota de protesta a Estados Unidos por sanción a Muñoz y otros dos funcionarios

    “Hay que actualizar la normativa”: Chile Transporte advierte falencias de seguridad y fiscalización tras explosión de camión en Renca

    Tras 17 horas de labores: autopista donde fue explosión de camión recupera parcialmente el tránsito

    Lo más leído

    1.
    El subsecretario que llega con un flanco abierto

    El subsecretario que llega con un flanco abierto

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “No podemos olvidar las tradiciones”: Steinert sostiene reunión con Asociación de Municipios Rurales para abordar seguridad
    Chile

    “No podemos olvidar las tradiciones”: Steinert sostiene reunión con Asociación de Municipios Rurales para abordar seguridad

    Nuevo portazo a Ángela Vivanco: Corte de San Miguel declara inadmisible recurso de amparo por prisión preventiva

    En cita con embajador Judd, gobierno presenta nota de protesta a Estados Unidos por sanción a Muñoz y otros dos funcionarios

    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS
    Negocios

    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS

    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

    Donald Trump anuncia nuevos aranceles tras derrota en la Corte Suprema de Estados Unidos

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres
    Tendencias

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Elche de Lucas Cepeda pierde ante Athletic de Bilbao y queda a un punto del descenso en LaLiga
    El Deportivo

    Elche de Lucas Cepeda pierde ante Athletic de Bilbao y queda a un punto del descenso en LaLiga

    Fernando Ortiz mueve la pizarra en Colo Colo para enfrentar a O’Higgins en Rancagua

    ¿Jugará con suplentes? DT de O’Higgins aborda el duelo frente a Colo Colo por la Liga de Primera

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin
    Cultura y entretención

    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin

    La mejor canción de amor “jamás escrita” según Noel Gallagher

    Sin Bandera inicia nueva etapa con Escenas su séptimo álbum de estudio

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein
    Mundo

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder