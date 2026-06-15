SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Milei, Harari y la nueva frontera del debate sobre la IA

    Rafael Rincón-UrdanetaPor 
    Rafael Rincón-Urdaneta

    Han pasado pocas semanas desde que Su Santidad León XIV publicara la Carta Encíclica Magnifica Humanitas, un documento de gran calado intelectual que no debe tomarse a la ligera como una reflexión religiosa más ni como una simple advertencia moral sobre los riesgos técnicos de nuestra era. Cuando aún se discute sobre los significados e implicancias del texto pontificio, las páginas del Financial Times se han convertido en el escenario de un inusual intercambio entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y el historiador israelí Yuval Noah Harari. El diálogo, que no es una mera anécdota de tiempos de inteligencia artificial (IA), revela una fractura histórica resultante de la disrupción tecnológica.

    El mandatario argentino, bajo el títuloArgentina invita a la IA a liberarse, propuso avanzar hacia una categoría jurídica para corporaciones no humanas, operadas por agentes de IA o robots, junto con un entorno de baja regulación —en los hechos, un desarrollo de IA esencialmente desregulado— y beneficios tributarios destinados a atraer inversión y dinamizar la economía. La idea recurre a una vieja herramienta del derecho —la personalidad jurídica— para enfrentar un fenómeno totalmente nuevo: entidades corporativas gestionadas por sistemas artificiales capaces de contratar, invertir, administrar activos y participar en mercados. En respuesta, el académico de la Universidad Hebrea de Jerusalén valoró, en No debemos otorgar personalidad jurídica a los agentes de IA, la referencia histórica que hizo Milei sobre la invención de la sociedad de responsabilidad limitada como una de las innovaciones más trascendentales de la historia y reconoció el potencial de producción de riqueza que tiene la propuesta. Sin embargo, advirtió sobre la dificultad de aplicar mecanismos clásicos de disuasión o sanción penal a una entidad artificial con poder económico, pero sin cuerpo, conciencia ni temores humanos. Si no existe un sujeto humano claramente responsable, el orden contractual, penal y moral quedaría tensionado.

    El valor de esta conversación radica en que no es solo sobre IA. Es la manifestación de algo mucho más hondo y desafiante: una seria discusión pública no girará únicamente en torno a qué tareas pueden automatizar las máquinas, sino también a qué capacidades jurídicas, responsabilidades y límites podría tener una entidad no humana. Se trata de un asunto civilizatorio y cultural mayor, no exclusivamente tecnológico. Por mucho tiempo, las grandes disputas jurídicas y filosóficas se centraron en definir el perímetro de la condición humana: quiénes quedaban incluidos o excluidos de la ciudadanía y cómo se protegía la dignidad de las personas. Hoy, la frontera parece correrse radicalmente. Que este fenómeno no se manifieste solo en los claustros de filosofía, sino en el corazón de la prensa financiera mundial, es una poderosa señal.

    En este contexto, Magnifica Humanitas, más allá de su dimensión doctrinal, recuerda que toda la arquitectura legal, moral y política que conocemos descansa, en último término, sobre la dignidad de la persona humana como principio ordenador de la vida social, económica y política. La propuesta de empresas autónomas con capacidades jurídicas propias plantea, acaso de manera inevitable, un desplazamiento radical de ese eje. Milei y Harari, desde posturas encontradas, parecen entenderlo con claridad.

    La cuestión que hoy enfrenta el liderazgo intelectual, político o corporativo es monumental. Por una parte, el desafío no será solo equilibrar tecnología, crecimiento, eficiencia productiva y competitividad, sino asegurar que la innovación no diluya la responsabilidad humana ni eclipse la dignidad de la persona como centro del orden social. Por la otra, durante siglos, las leyes fueron hechas por humanos y para humanos. Lo que hoy está sobre la mesa es si el ordenamiento del futuro debe diseñarse también para -¿y eventualmente por?- entidades que procesan información, toman decisiones operativas y simulan inteligencia, pero carecen de conciencia, cuerpo y responsabilidad moral. El debate Milei-Harari, todavía abierto, dice que la respuesta no es tan evidente. Pero sí deja una certeza: No podemos postergar más esa pregunta.

    Por Rafael Rincón-Urdaneta Z., Fundación País Digital.

    Más sobre:MileiIAHarariEconomía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Laboratorio que creó el Ozempic lanza en Chile nuevo medicamento para la obesidad y apunta a seguir creciendo a doble dígito

    China celebra el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y reivindica su papel para “restaurar la paz en la región”

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Una bebida alcohólica al día puede aumentar el riesgo de 10 tipos de cáncer, según un estudio

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Gobierno presenta nueva fórmula para Sala Cuna Universal y acelera agenda legislativa en el Congreso

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    6 señales de alerta de que tienes una amistad tóxica y qué hacer al respecto, según una especialista

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    ¿Es cierto que hablarle a nuestras plantas hace que crezcan más sanas? Esto dice la ciencia

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 15 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 15 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tercera preemergencia ambiental consecutiva en la RM: revisa la restricción vehicular para este lunes

    Tercera preemergencia ambiental consecutiva en la RM: revisa la restricción vehicular para este lunes

    PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio

    PAES de Invierno: reconocimiento de salas se realizará este lunes 15 de junio

    Temblor hoy, lunes 15 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, lunes 15 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno presenta nueva fórmula para Sala Cuna Universal y acelera agenda legislativa en el Congreso

    PDI: turbazos durante primeros cuatro meses de 2026 caen 85% respecto del año pasado

    Encuesta CEP: mujeres, segmentos de menores ingresos y jóvenes son los más pesimistas con la economía en próximos 12 meses
    Negocios

    Encuesta CEP: mujeres, segmentos de menores ingresos y jóvenes son los más pesimistas con la economía en próximos 12 meses

    Laboratorio que creó el Ozempic lanza en Chile nuevo medicamento para la obesidad y apunta a seguir creciendo a doble dígito

    Ipom de junio: economistas prevén que Banco Central recortará la proyección de crecimiento 2026 y mantendrá la de inflación

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes
    Tendencias

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Una bebida alcohólica al día puede aumentar el riesgo de 10 tipos de cáncer, según un estudio

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Con Isak y Gyökeres como figuras: Suecia no tiene problemas para golear a Túnez en su estreno en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Con Isak y Gyökeres como figuras: Suecia no tiene problemas para golear a Túnez en su estreno en el Mundial 2026

    Bielsa revive su paso por la Roja previo al Mundial 2026: “Todo lo que tiene que ver con Chile es un buen recuerdo”

    Sudamérica sigue sin triunfos en el Mundial 2026: Ecuador recibe un mazazo en el final y cae con Costa de Marfil

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo
    Tecnología

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Hoppers, Toy Story 5 y el momento decisivo de Pixar: “Necesitamos directores con una nueva sensibilidad”
    Cultura y entretención

    Hoppers, Toy Story 5 y el momento decisivo de Pixar: “Necesitamos directores con una nueva sensibilidad”

    Quiénes son los seis fallecidos del choque de helicópteros en Río de Janeiro

    Mueren Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi en accidente de helicópteros en Río de Janeiro

    José Manuel Restrepo: el compañero de fórmula que modera la candidatura de Abelardo de la Espriella por la presidencia de Colombia
    Mundo

    José Manuel Restrepo: el compañero de fórmula que modera la candidatura de Abelardo de la Espriella por la presidencia de Colombia

    China celebra el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y reivindica su papel para “restaurar la paz en la región”

    La Liga Árabe dice que el acuerdo EE.UU.-Irán es “un paso importante para el fin de la agresión iraní e israelí”

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano