SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Nada está dicho

Ricardo GonzálezPor 
Ricardo González
Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Las encuestas presidenciales en Chile parecen congeladas. Desde hace semanas los porcentajes apenas se mueven, y la élite política da por descontado que el escenario ya está definido. Sin embargo, la historia reciente muestra que la política nunca se escribe de antemano.

En septiembre de 2021, Sebastián Sichel marcaba 22% en los sondeos mientras José Antonio Kast aparecía con apenas 12%. Dos meses después, en la elección real, Kast pasó al balotaje. La fotografía de septiembre no anticipaba en absoluto el desenlace de noviembre.

Parte del problema está en quién responde las encuestas que alimentan el debate electoral. Se trata de encuestas telefónicas y, sobre todo, web, con tasas de respuesta muy bajas. Contestan principalmente quienes ya están interesados en política, con mayor nivel educativo y con posiciones más firmes. Así, tienden a sobre-representar a quienes tienen su voto decidido, reforzando la idea de que “todo está dicho”.

Las encuestas presenciales cuentan otra historia. Gracias a sus altas tasas de respuesta logran captar mejor a la población en su conjunto, incluyendo a personas que dudan o que se abstienen. Su desventaja es que, por el esfuerzo logístico que requieren, ofrecen una foto menos actual al momento de publicarse. En LEAS-UAI realizamos una encuesta presencial después de la primera vuelta presidencial de 2021, que mostró que un 34% de los votantes decidió su voto en el último mes antes de la elección, incluyendo un 17% que lo hizo en la última semana.

¿Quiénes son esos votantes tardíos? No son los protagonistas de los paneles de televisión ni de los grupos de WhatsApp politizados. Son personas de sectores medios-bajos, habitantes de grandes centros urbanos. Se informan poco sobre política, no se identifican en el eje izquierda-derecha ni con partidos, desconfían de las instituciones, tienden a desaprobar la gestión del gobierno de turno y suelen sentirse más alejados de la política. Muchos se habían abstenido en elecciones pasadas y aparecieron recién en el plebiscito de 2022, tras el retorno del voto obligatorio.

Ese electorado no aparece con claridad en las encuestas telefónicas y web que dominan el debate público, pero puede definir quién pasa al balotaje y quién queda fuera. Son ellos quienes más responden a los gestos de cercanía en la recta final: radios locales, visitas en terreno y conversaciones familiares pesan más que las redes sociales. En su caso, la persuasión se juega en mensajes simples, directos y de confianza más que en grandes debates programáticos.

Por lo tanto, creer que ya todo está decidido es un error de perspectiva: es mirar a través del lente de un grupo muy politizado y confundirlo con la ciudadanía completa. La elección presidencial de 2025 no está escrita en piedra. Los votantes tardíos existen, pesan y decidirán, una vez más, en el último minuto.

Por Ricardo González T., director del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social (LEAS) - UAI

Más sobre:ElectoradoEncuestas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Directora de presupuestos recomienda a las candidaturas a seguir el plan de la comisión para la reducción del gasto fiscal

Alejandro “Mono” González recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025

El impacto negativo para las viñas chilenas de los cambios en el consumo mundial de alcohol

Cecilia Karlezi deberá declarar ante Fiscalía por juicio entre exgerente de CLC y Alejandro Gil

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica

Comando de Jeannette Jara emplaza a Kast ad portas de debate presidencial: “Hay que sacarle la careta”

Lo más leído

1.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

2.
Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

3.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

4.
Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

Criteria: Jara supera a Kast y lidera preferencias en la carrera presidencial, Matthei anota nueva alza pero sigue tercera

5.
Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Temblor hoy, lunes 8 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 8 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Metro anuncia buses de apoyo y rutas alternativas por cierre parcial de la Línea 1

Metro anuncia buses de apoyo y rutas alternativas por cierre parcial de la Línea 1

Revisa los montos del aguinaldo de Fiestas Patrias para trabajadores del sector público

Revisa los montos del aguinaldo de Fiestas Patrias para trabajadores del sector público

Comando de Jeannette Jara emplaza a Kast ad portas de debate presidencial: “Hay que sacarle la careta”
Chile

Comando de Jeannette Jara emplaza a Kast ad portas de debate presidencial: “Hay que sacarle la careta”

Presidente Boric viajará este martes a la región del Biobío para habilitación de puente y entrega de viviendas

Temblor hoy, lunes 8 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Directora de presupuestos recomienda a las candidaturas a seguir el plan de la comisión para la reducción del gasto fiscal
Negocios

Directora de presupuestos recomienda a las candidaturas a seguir el plan de la comisión para la reducción del gasto fiscal

El impacto negativo para las viñas chilenas de los cambios en el consumo mundial de alcohol

Cecilia Karlezi deberá declarar ante Fiscalía por juicio entre exgerente de CLC y Alejandro Gil

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica
Tendencias

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica

Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos

Condenan a la mujer que mató a su familia con hongos de la muerte en un almuerzo

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

¿Un guiño a su amigo Joaquín Niemann? La particular celebración “golfística” de Carlos Alcaraz tras su título del US Open

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Alejandro “Mono” González recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025
Cultura y entretención

Alejandro “Mono” González recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

Israel bombardea otra torre residencial en la ciudad de Gaza
Mundo

Israel bombardea otra torre residencial en la ciudad de Gaza

Israel advierte de que el ataque contra un autobús en Jerusalén tendrá “consecuencias extremadamente graves”

Primer ministro francés enfrenta moción de censura en el Parlamento

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas