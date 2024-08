Negociación por rama de actividad

SEÑOR DIRECTOR:

Se pretende volver a la negociación colectiva por rama de actividad y no por empresa. Ello conducirá a que las empresas pequeñas y medianas, que no pueden competir con las grandes, deban aumentar sus costos con la negociación por empresa y mientras las grandes pueden resistir el alza de remuneraciones, las medianas y pequeñas no podrán hacerlo. Así, las grandes quedarán como dueñas del mercado subiendo sus precios en perjuicio de los consumidores.

Maximiano Errázuriz Eguiguren