No hay por dónde perderse

En 1959, Fidel Castro asumió el gobierno de Cuba y en 1973 lo hacía la Junta Militar en Chile. Castro fue transformando la economía cubana en una de tipo centralizada, en que el Estado asigna la mayor parte de los recursos; en cambio, la Junta liberalizó los mercados y le otorgó al Estado chileno un rol subsidiario. Es decir, estos dos países adoptaron modelos opuestos.

En la actualidad, Chile está creciendo a una tasa más bien baja pero continua, en cambio Cuba está atravesando por severos problemas económicos. No tiene reservas y requiere de ayuda humanitaria.

¿Cómo han evolucionado históricamente ambas economías? En materia estructural y en la actualidad, Chile tiene una de las economías más libres del mundo, en cambio la de Cuba es una de las más centralizadas (Índice de Libertad Económica del Instituto Frazer).

Comparando crecimientos, en 1970, el PIB por persona de Cuba, medido en dólares, era 2,6 veces el de nuestro país, y en el año 2000 -completada la liberalización económica chilena- ya se habían igualado ambos indicadores. Finalmente, en 2024, el PIB por persona de Chile pasó a más que duplicar a aquel de Cuba (World Bank and Macrotrend data set).

¿Puede explicar el bloqueo de los EE.UU. a Cuba la enorme diferencia en los crecimientos económicos recién descrita? Me parece que difícilmente, por supuesto que con la excepción de lo sucedido desde la reciente intervención de EE.UU. en Venezuela.

La historia no es muy distinta si se expresan esos PIB por persona en términos de dólares de valor constante (PPA). En 1990, Cuba aparece todavía con un PIB por persona más elevado que el de Chile, pero en 2020 la situación se reversó absolutamente (World Bank International Comparison Table and IMF Economic Outlook).

Se alegará que Chile es, económicamente, mucho más desigual que Cuba y que prácticamente no hay pobreza en este último país. Si bien la cosa fue así hace algunas décadas, no pareciera ser el caso en el presente. En el año 2022, el coeficiente Gini de Chile fue de 0,43 (Casen) y el estimado de Cuba en 2025 estuvo entre 0,40 y 0,50 (Banco Mundial). En cambio, la extrema pobreza, medida por ingresos, se estima en Chile en un 6,9 por ciento de la población (Casen) y en Cuba, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pareciera ser muchísimo mayor.

En resumen, los datos económicos comparativos de Chile y Cuba son claros: hay una estrecha relación entre crecimiento del PIB por persona, la reducción de la pobreza y la libertad económica. Pero la ventaja de un sistema económico de libre mercado sobre uno centralizado es aún mayor si se considera que el primero es compatible con una democracia liberal, en cambio el segundo no lo es. Allí están las siete décadas de autoritarismo en Cuba, a pesar del pésimo desempeño de su economía.

Por Rolf Lüders, economista