SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    No hay por dónde perderse

    Rolf LüdersPor 
    Rolf Lüders
    No hay por dónde perderse

    En 1959, Fidel Castro asumió el gobierno de Cuba y en 1973 lo hacía la Junta Militar en Chile. Castro fue transformando la economía cubana en una de tipo centralizada, en que el Estado asigna la mayor parte de los recursos; en cambio, la Junta liberalizó los mercados y le otorgó al Estado chileno un rol subsidiario. Es decir, estos dos países adoptaron modelos opuestos.

    En la actualidad, Chile está creciendo a una tasa más bien baja pero continua, en cambio Cuba está atravesando por severos problemas económicos. No tiene reservas y requiere de ayuda humanitaria.

    ¿Cómo han evolucionado históricamente ambas economías? En materia estructural y en la actualidad, Chile tiene una de las economías más libres del mundo, en cambio la de Cuba es una de las más centralizadas (Índice de Libertad Económica del Instituto Frazer).

    Comparando crecimientos, en 1970, el PIB por persona de Cuba, medido en dólares, era 2,6 veces el de nuestro país, y en el año 2000 -completada la liberalización económica chilena- ya se habían igualado ambos indicadores. Finalmente, en 2024, el PIB por persona de Chile pasó a más que duplicar a aquel de Cuba (World Bank and Macrotrend data set).

    ¿Puede explicar el bloqueo de los EE.UU. a Cuba la enorme diferencia en los crecimientos económicos recién descrita? Me parece que difícilmente, por supuesto que con la excepción de lo sucedido desde la reciente intervención de EE.UU. en Venezuela.

    La historia no es muy distinta si se expresan esos PIB por persona en términos de dólares de valor constante (PPA). En 1990, Cuba aparece todavía con un PIB por persona más elevado que el de Chile, pero en 2020 la situación se reversó absolutamente (World Bank International Comparison Table and IMF Economic Outlook).

    Se alegará que Chile es, económicamente, mucho más desigual que Cuba y que prácticamente no hay pobreza en este último país. Si bien la cosa fue así hace algunas décadas, no pareciera ser el caso en el presente. En el año 2022, el coeficiente Gini de Chile fue de 0,43 (Casen) y el estimado de Cuba en 2025 estuvo entre 0,40 y 0,50 (Banco Mundial). En cambio, la extrema pobreza, medida por ingresos, se estima en Chile en un 6,9 por ciento de la población (Casen) y en Cuba, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pareciera ser muchísimo mayor.

    En resumen, los datos económicos comparativos de Chile y Cuba son claros: hay una estrecha relación entre crecimiento del PIB por persona, la reducción de la pobreza y la libertad económica. Pero la ventaja de un sistema económico de libre mercado sobre uno centralizado es aún mayor si se considera que el primero es compatible con una democracia liberal, en cambio el segundo no lo es. Allí están las siete décadas de autoritarismo en Cuba, a pesar del pésimo desempeño de su economía.

    Por Rolf Lüders, economista

    Más sobre:CubaeconomíaChileayuda humanitariaPIB

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Segundo error en 24 horas: gendarme libera a reo enviado a prisión preventiva en tribunal de Viña del Mar

    Gobierno suspende vacaciones de altos mandos de Gendarmería y presenta denuncia ante Fiscalía tras liberación por error de reos

    Disolución de partidos: Demócratas asume el dictamen y FRVS acudirá al Tricel

    Boric tilda de “criminal” el bloqueo de EE.UU. a Cuba tras anuncio de envío de ayuda humanitaria a la isla

    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    Director Blanco y Negro dice que efecto positivo de rebaja tributaria “no está reflejado en el precio” de la oferta de Mosa

    Lo más leído

    1.
    ¿Dónde está la plata? ¡Te están robando a ti!

    ¿Dónde está la plata? ¡Te están robando a ti!

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Segundo error en 24 horas: gendarme libera a reo enviado a prisión preventiva en tribunal de Viña del Mar
    Chile

    Segundo error en 24 horas: gendarme libera a reo enviado a prisión preventiva en tribunal de Viña del Mar

    Gobierno suspende vacaciones de altos mandos de Gendarmería y presenta denuncia ante Fiscalía tras liberación por error de reos

    Disolución de partidos: Demócratas asume el dictamen y FRVS acudirá al Tricel

    Director Blanco y Negro dice que efecto positivo de rebaja tributaria “no está reflejado en el precio” de la oferta de Mosa
    Negocios

    Director Blanco y Negro dice que efecto positivo de rebaja tributaria “no está reflejado en el precio” de la oferta de Mosa

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street

    Comercio acusa falta de claridad por la Ley de Plásticos de un Solo Uso

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”
    El Deportivo

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

    Otra vez cesante: Atlético Mineiro anuncia la salida de Jorge Sampaoli después de solo cinco meses en el cargo

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista
    Cultura y entretención

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?
    Mundo

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles