SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

No nos sintamos cómodos

César BarrosPor 
César Barros
No nos sintamos cómodos Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

Se cumplió un aniversario más del notable triunfo del Rechazo al mamarracho constitucional que fue apoyado por toda la coalición que hoy son los partidos que apoyan a la actual candidata del PC a la Presidencia de Chile. Son los mismos que apoyaron la supresión del Senado, el fin de isapres y AFP, revocación de los derechos de agua, y legislación diferente según cada una de las etnias escogidas.

Pero antes –en medio de la violencia rampante– el Presidente Piñera eligió el camino de las urnas en vez de las armas para suprimirla. No fue fácil: la “derecha dura” exigía las armas (en esos minutos no había otra forma de “más mano dura”, con las policías sobrepasadas). Recuerdo a un actual simpatizante republicano decirme con franqueza: “mil tiros bien pegados, y se acaba esta locura”. Pero Piñera convocó a un Acuerdo por la Paz. De este se restaron el PC (estaban las condiciones objetivas para derrocar al presidente), el FA –salvo un solitario Boric– que quería llevar la revolución a su amargo final, y los republicanos que afirmaban que la opción verdadera era detener la violencia con más violencia.

Hoy, a pocos años de aquello, tenemos candidatos presidenciales que representan a quienes no firmaron ese acuerdo: el PC por un lado y republicanos por otro. Podríamos imaginarnos lo que habría ocurrido con Piñera derrocado y La Moneda ocupada por los revolucionarios. O si –a contrario sensu– se hubiera escogido el camino de las armas, el que necesariamente habría derivado en autoritarismo, héroes y mártires, separando a los chilenos que aún no se curan de aquel otro septiembre: el de 1973.

Pero ahora quienes se negaron a firmar parecen dulces angelitos democráticos. Ellos nunca quisieron ni apoyaron la violencia para derrocar al Presidente Piñera, o para detener con balas a los violentistas. ¿Su actitud de ahora es la verdadera, y la de noviembre del 2019 un sueño? Ante una advertencia de Jorge Desormeaux sobre una posible perturbación de la paz social, Jara denuncia inocencia y campaña del terror, y Squella, veladamente, nos advierte que la ciudadanía sabe –o adivina– cómo reaccionarían ellos frente a algo así: “así que siéntanse cómodos”, nos lo dijeron clarito en esos meses trágicos.

Sebastián Piñera, acosado desde la extrema derecha a la extrema izquierda, y una centroizquierda cómoda con su posible derrocamiento, eligió la democracia. Arriesgó la Constitución, y posiblemente más cosas, pero renunció al uso de las armas. Solo, muy solo, escogió la democracia. Y gracias a esa renuncia, y gracias a que arriesgó mucho, hoy seguimos en democracia y no tenemos caos revolucionario, ni mártires, ni héroes ni FF.AA. acusadas de crímenes.

Los electores suelen tener una memoria muy corta. Yo solo quiero recordarles que podríamos haber sido llevados a una revolución sangrienta o a una represión no menos violenta. Y que el entonces presidente se la jugó por la paz y por los votos. Y que los que hoy juran democracia y pacifismo hace poco predicaban revolución y violencia, y no acudieron al llamado a pacificar el país por conductos democráticos: no nos sintamos cómodos con ellos.

Por César Barros, economista

Más sobre:Sebastián PiñeraPCRepublicanos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Voluntarismo, principismo y ¿crecimiento?

Ganancias de Bice se disparan al segundo trimestre en medio de la recta final de la fusión con Grupo Security

Gobierno descarta declarar feriado irrenunciable el 20 de septiembre

Cuatro casinos clandestinos allanados: PDI y Fiscalía realizan operativo que dejó 17 detenidos

Vapores recibe US$476 millones por devolución de retenciones de impuestos en Alemania

Corte confirma prisión preventiva para policías bolivianos detenidos en la frontera

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

3.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

4.
A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

5.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuatro casinos clandestinos allanados: PDI y Fiscalía realizan operativo que dejó 17 detenidos
Chile

Cuatro casinos clandestinos allanados: PDI y Fiscalía realizan operativo que dejó 17 detenidos

Corte confirma prisión preventiva para policías bolivianos detenidos en la frontera

“El gurú de los emprendedores”: estafa piramidal que lideró sujeto detenido en Brasil se cuantifica en $10 mil millones

Voluntarismo, principismo y ¿crecimiento?
Negocios

Voluntarismo, principismo y ¿crecimiento?

Ganancias de Bice se disparan al segundo trimestre en medio de la recta final de la fusión con Grupo Security

Gobierno descarta declarar feriado irrenunciable el 20 de septiembre

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca
Tendencias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Carlos Alcaraz da una clase magistral ante un combativo Novak Djokovic y se mete en la final del US Open
El Deportivo

Carlos Alcaraz da una clase magistral ante un combativo Novak Djokovic y se mete en la final del US Open

El insólito accidente que sufrió Luis Enrique en el PSG y lo obligó a ser operado

La selección chilena suma una nueva baja para el partido ante Uruguay

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”
Cultura y entretención

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico
Mundo

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico

La ONU pide a Estados Unidos la retirada de las “inaceptables” sanciones a ONG palestinas por colaborar con el TPI

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón se reunirán en Seúl por primera vez en una década

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas
Paula

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue