Nueva regla de oro
SEÑOR DIRECTOR:
La reciente “polémica” por las intenciones del presidente electo de vivir en La Moneda es una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de discusiones irrelevantes que tienen intoxicado a nuestro país.
Si hace cuatro años el Presidente Boric hubiese tomado esa misma decisión, es probable que quienes hoy califican de irresponsable o derrochador a José Antonio Kast la hubiesen descrito como histórica, excepcional o humilde. Y quienes hoy la defienden como una señal de austeridad y dedicación, probablemente la habrían tratado de performática o populista.
¿Cuántas polémicas estériles nos ahorraríamos si antes de opinar nos preguntásemos qué pensaríamos si la decisión proviniera de nuestro propio sector? Tal vez así, con esta simple regla de oro, podríamos dedicar más tiempo a discutir los problemas verdaderamente urgentes del país.
Miguel de Iruarrizaga
