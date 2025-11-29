BLACK SALE $990
    Opinión

    Nuevo mapa político

    Sylvia Eyzaguirre 
    Sylvia Eyzaguirre

    Las elecciones presidenciales dejaron a todos sorprendidos. Las encuestas, en general, no anticiparon la irrupción de Parisi y nadie se esperaba que Matthei saliera quinta. Pero, ¿es tan distinto este resultado al de hace cuatro años? No. Al igual que en la elección anterior, la candidata de Chile Vamos no logra pasar a segunda vuelta y obtiene un porcentaje similar al de Sichel. Al igual que en la elección anterior, Kast pasa a segunda vuelta con un margen importante. Asimismo, en la izquierda se impone por segunda vez el candidato de “Apruebo Dignidad”, representando Jara exactamente al mismo sector político de Boric.

    La novedad, entonces, estaría en la alta votación de Parisi. Pero si revisamos nuestra historia electoral, advertimos que no son pocas las elecciones donde le va bien a un outsider, alguien que desafía al sistema desde fuera con algunos tintes populistas. En 1989 fue Francisco Javier Errázuriz, quien obtuvo el 15,4%, en 2009 fue Marco Enríquez-Ominami (MEO), quien obtuvo 20,1%, en 2013 y 2021 MEO y Parisi juntos obtuvieron sobre el 20%. Mirando en retrospectiva, no debiera sorprendernos que el 20% vote por un outsider.

    El fenómeno Parisi adquiere especial notoriedad por el efecto que genera la división de las derechas. Con ello no estoy negando su excelente desempeño electoral, pero este se exacerba por la fragmentación del voto de derecha. El hecho de que Parisi haya estado a cuatro puntos de pasar a segunda vuelta se debe a que los otros dos candidatos de derecha le sacaron cerca de 25 puntos a Kast; el hecho de que Parisi obtuviera la primera mayoría en cuatro regiones del norte del país se debe nuevamente a la división de la derecha, pues la suma de los votos de los candidatos de derecha supera en todas las regiones con creces la votación de los otros candidatos.

    Con todo, hay tres elementos de esta elección que la hacen distinta a las anteriores. El primero y más evidente es la irrupción del fenómeno Kaiser. No recuerdo que hayamos tenido desde el retorno a la democracia un candidato libertario; más sorprendente aún es su alta votación, casi el 14% de los votos. El Partido Nacional Libertario obtuvo sobre el 6% de los votos en la elección de diputados, superando en votos al Partido Socialista y al Comunista. Se abrió un espacio en la derecha nuevo, que no conocíamos, que cambia el paradigma del debate. Habrá que esperar para ver si esta nueva tendencia decanta o se la lleva el viento, pero por lo pronto para el próximo gobierno de Kast esos votos resultarán indispensables.

    El segundo es la fragmentación de la derecha. Por primera vez se presentan tres candidatos competitivos de derecha, que representan ideologías distintas, que sumados obtuvieron el 50% de los votos; algo inédito. Estará por verse si esta extraordinaria votación se debe a su expansión ideológica o se alimenta principalmente del rechazo mayoritario al gobierno actual.

    El tercero es el pésimo resultado de la candidata oficialista. Jara corrió sola en primera vuelta y aun así obtuvo 10 puntos porcentuales menos que la izquierda en la votación de diputados, es decir, cerca de 500 mil votos menos. Ni siquiera logró llegar al porcentaje de aprobación del gobierno, que bordea el 30%.

    Atendiendo a las cifras, la victoria de José Antonio Kast en segunda vuelta será arrolladora. Sin embargo, la verdadera prueba de gobernabilidad no se dará en las urnas, sino en el Congreso, donde no contará con mayoría en ninguna de las dos cámaras. Existirá la tentación de buscar alianzas tácticas con actores populistas, dejando fuera de juego a la izquierda. Pero cuidado, si bien la izquierda es el adversario político, el populismo es el enemigo de la democracia. Ante todo, gobierno y oposición debieran invertir energía en evitar seguir abonando el terreno para el populismo, que no se ve tan lejano.

    Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP.

    Más sobre:EleccionesMapa políticoderechaParisi

