El verano irrumpe el ciclo natural del año. Las temperaturas cálidas, el largo de los días y las vacaciones que la mayor parte de las personas se toma en esta época nos dispone a suspender nuestras preocupaciones cotidianas para prestar atención a los asuntos que pasan desapercibidos durante el año; son asuntos en su mayoría inútiles pero que nos producen placer, alegría. Sin embargo, este verano fue distinto. La oscuridad y crudeza del hemisferio norte logró acaparar nuestra atención. La reciente publicación de los archivos del caso Epstein ha dejado al descubierto, por una parte, un hoyo tan profundo de perversión y crueldad, que cuesta creer, y, por otra parte, la extensa red de depredadores y criminales del círculo de Epstein, que son parte de la elite mundial. Los archivos y declaraciones recientes de músicos, modelos y actores nos muestran que industrias completas son una pantalla para el tráfico y abuso de menores. Los archivos revelan que en las famosas fiestas de Epstein había niños de hasta 8 años, los cuales eran abusados, violados e incluso golpeados.

Lo que causa mayor estupefacción no son las depravaciones de este personaje, depravados los ha habido siempre; sino la normalización de su conducta por la élite (política, empresarial, académica y del entretenimiento) y por la extensa red de hombres poderosos que servía Jeffrey Epstein. Los archivos nos dan señales de que la red de pedofilia y trata de personas de Epstein no fue un error del sistema, sino que fue el sistema operando desde la impunidad. Este caso revela el poder de facto en su forma más grotesca y la magnitud de su extensión es la que lo hace especialmente repugnante. La escala en número y relevancia de los involucrados es lo que distingue este caso de otras redes de pedofilia. No se trata de un lobo solitario, sino de una infraestructura diseñada para el tráfico de personas y la pedofilia sistemática para agasajar y chantajear a los hombres más poderosos del planeta.

¿Estamos ante un caso de pedofilia o se trata de inteligencia, chantaje y poder? Entre los amigos de Epstein acusados de abusar a menores están el ex príncipe de Inglaterra Andrés Mountbatten-Windsor, Jean Luc Brunel y Lex Wexner. Sasha Reily, una de las primeras víctimas de Epstein, menciona a Donald Trump. Bill Clinton, Bill Gates y Oprah Winfrey visitaron la isla en varias ocasiones y hoy guardan silencio. Los mails de Noam Chomsky, Deepak Chopra, Woody Allen y tantos otros nos muestran hasta que punto ciertas conductas se normalizan cuando se trata de un poderoso. Es probable que muchos de los “amigos” de Epstein no supieran la magnitud de sus delitos, pero es difícil creer que no hayan sabido de sus fiestas y de su preferencia por niñas muy jóvenes, pues el mismo Epstein hacía gala de ello. Pero cuando se trata de un poderoso, ¡qué conveniente es mirar para el lado!

Epstein es la punta del iceberg. Según las cifras internacionales, el tráfico de personas mueve cerca de $236 mil millones de dólares al año. De esta cifra total, la explotación sexual mueve aproximadamente $173 mil millones de dólares anuales y la rentabilidad por víctima se estima en cerca de $21 mil dólares anuales (OIT). Se calcula que cerca de 50 millones de personas viven en condiciones de esclavitud moderna, sobre el 60% de las víctimas son mujeres y el 25% son menores de edad (UNODC). Según el informe de UNODC, el número de niños víctimas detectados ha crecido en 31% en los últimos años. En Chile las cifras no son mejores. Según cifras oficiales, en 2024 se registraron cerca de 50 mil casos de abusos sexuales, el 70% es menor de edad y el 82% de los menores son mujeres. Según la Defensoría de la Niñez, entre 2022 y 2024 aumentó en 73% la tasa de víctimas de explotación sexual. Tres de cada cuatro denuncias de abusos contra menores terminan archivadas. ¿Qué protección ofrece el Estado a las víctimas de abusos sexuales? La precaria institucionalidad responsable no es sino otra forma de mirar para el lado.

Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP.