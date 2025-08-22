SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

¿Punto de inflexión en materia de inversión?

Javier VegaPor 
Javier Vega

Hace algunos días la temperatura escaló hasta superar los 20° y muchos pensaron que ya podía dejarse atrás la ropa abrigada y que por fin habíamos superado los fríos invernales. La primavera parecía estar más cerca. Me acordé de esto a propósito de los buenos datos de inversión del segundo trimestre.

Durante más de una década, la inversión en Chile ha transitado con tropiezos. Con un crecimiento promedio cercano al 1% anual, la formación bruta de capital fijo (FBCF) muestra un estancamiento estructural, con efectos notorios sobre la capacidad de expandir el producto potencial. La inversión, más que cualquier otro componente de la demanda, refleja confianza en el futuro. Su rezago prolongado ha sido, por tanto, un síntoma claro de las limitaciones que ha tenido la economía chilena.

Sin embargo, las cifras publicadas para el segundo trimestre sorprendieron positivamente. La FBCF aumentó 5,6% anual, el mejor desempeño en tres años. El componente de maquinarias y equipos se expandió un 11,4%, mientras que la construcción y otras obras crecieron apenas un 2,0%. En la comparación con el trimestre previo, el salto también es significativo, con tasas anualizadas de dos dígitos. A primera vista, pareciera abrirse un escenario de mayor dinamismo.

La pregunta clave es si este repunte puede interpretarse como un punto de inflexión estructural, pero la evidencia invita a la cautela. En primer lugar, la base de comparación fue especialmente baja, pues el segundo trimestre de 2023 registró uno de los desempeños más débiles desde fines de 2021. En segundo término, parte del impulso provino de la ejecución de proyectos mineros previamente calendarizados, un factor transitorio que no necesariamente se repetirá en un horizonte de más largo plazo. A ello se suma que la inversión de base -particularmente la vinculada a construcción e infraestructura- sigue mostrando rezagos y carece de un horizonte de recuperación sostenida.

Luego de dos años de caídas, es esperable que la inversión recupere terreno. De hecho, al comparar el segundo trimestre de este año con igual periodo de 2023, el crecimiento total es ínfimo, de solo 1,6% usando la serie desestacionalizada.

El contraste histórico resulta elocuente. Antes de las reformas estructurales de 2014 y 2015 en materia tributaria y laboral, la FBCF crecía en promedio cerca del 10% anual. Hoy, ese escenario parece lejano. Las condiciones institucionales y regulatorias no se han alineado para estimular un nuevo ciclo de expansión. El proyecto de modernización de permisos sectoriales es un avance relevante -su promesa es reducir en un 30% los plazos de tramitación-, pero aún insuficiente. En paralelo, en la esfera ambiental los procesos de evaluación pueden extenderse hasta por una década, lo que resta previsibilidad y encarece las decisiones de inversión.

La nieve que cayó en algunas comunas de Santiago nos recuerda que el invierno frío sigue vigente. De la misma manera, el salto observado en el segundo trimestre no constituye un cambio de tendencia, sino más bien un respiro coyuntural.

La inversión sigue atrapada en un marco institucional y regulatorio poco propicio para su expansión sostenida. Si se aspira a retomar tasas de crecimiento cercanas al 10% en la FBCF, será necesario abordar de manera integral los cuellos de botella que frenan la inversión privada: mayor certeza jurídica, un sistema de permisos eficaz y reglas tributarias y laborales estables. Solo así la economía podrá traducir un repunte transitorio en un verdadero punto de inflexión capaz de ampliar la capacidad productiva de largo plazo.

*El autor de la columna es economista

Más sobre:OpiniónInversión

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric destaca otorgamiento de nacionalidad a escritora nicaragüense declarada “traidora a la patria” por régimen de Ortega

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir

Enel hace positivo balance ante el sistema frontal y confirma interrupciones de suministro “focalizadas”

Trump declara que Washington D.C. “vuelve a ser una ciudad segura” pero reitera su amenaza de federar la capital

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

5.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir
Chile

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir

Enel hace positivo balance ante el sistema frontal y confirma interrupciones de suministro “focalizadas”

“Sabemos cuáles son los nudos críticos”: Cataldo dice tener certeza que en el Senado podrán construir acuerdos en proyecto que da fin al CAE

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente
Negocios

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

Fonasa lanza consulta al mercado de cara a segunda licitación para su nueva modalidad y revela posibles cambios

¿Punto de inflexión en materia de inversión?

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia
Tendencias

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

El Team Chile suma un nuevo podio en el canotaje de Asunción 2025 y llega a 57 medallas
El Deportivo

El Team Chile suma un nuevo podio en el canotaje de Asunción 2025 y llega a 57 medallas

El impactante registro de los hinchas de Independiente sacando elementos contundentes desde una bodega del estadio

Con 4 mil hinchas en las tribunas: los detalles de la prueba de fuego del Claro Arena a horas de su apertura oficial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos
Cultura y entretención

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Bring it on down: escucha el nuevo registro en vivo de la gira de reunión de Oasis

El Tren Fantasma de la Banda Volante arremete con música de otro tiempo

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones
Mundo

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Trump declara que Washington D.C. “vuelve a ser una ciudad segura” pero reitera su amenaza de federar la capital

Trump sostiene que “preferiría” no estar en una cumbre con Zelenski y Putin

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos