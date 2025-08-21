SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Que no envejezca mal

Marcelo ForniPor 
Marcelo Forni
PATRICIO FUENTES Y.

Vivir más y mejor ha sido un constante anhelo de la humanidad. La disminución de la tasa de mortalidad y el incremento gradual de la esperanza de vida constituyen, sin duda, un gran logro del género humano. Desde 1925, el promedio de años que se espera viva una persona al nacer se ha más que duplicado, pasando de 36 a 74 años. Buena parte de este avance se debe al progreso económico, social, científico y tecnológico de las últimas centurias.

Altas expectativas de vida y bajas tasas de natalidad están acelerando el envejecimiento poblacional. Las cifras así lo confirman. Naciones Unidas anticipa que el número de personas de 65 años o más casi se duplicará en los próximos 25 años. Asia liderará este fenómeno demográfico. En 2050, los mayores de 65 representarán un 40% de la población en países como Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur y Japón. En Europa, se proyecta que para esa fecha más de un tercio de la población de Italia, España y Grecia estará en ese grupo.

América Latina no es la excepción. Para 2050, el 38% de la población del continente tendrá más de 50 años, y 25% más de 65. Chile es uno de los países de la región donde el proceso de envejecimiento será más acelerado. En las últimas tres décadas se ha duplicado el porcentaje de personas mayores de 65 años y para 2050 se anticipa que los chilenos de la cuarta edad (+80) se triplicarán. A ello se suma una tasa de natalidad en mínimos históricos y un aumento de casi 30 años en la esperanza de vida al nacer desde 1950.

El nuevo escenario que se configura a partir de este cambio demográfico plantea retos urgentes en diversos ámbitos. El acelerado envejecimiento poblacional pone a prueba las políticas públicas de los países, particularmente, aquellas relacionadas con la protección social. Precisamente, la “economía plateada” y los desafíos de las políticas públicas fueron los temas que, junto al CIPEM, autoridades y expertos, abordamos esta semana en un conversatorio organizado por Cajas de Chile y La Tercera.

El diagnóstico es compartido: la tendencia es irreversible y el tiempo apremia. Urge repensar la forma en que las políticas públicas abordaran la inserción laboral, los ingresos y la salud de las personas mayores. En el ámbito laboral habrá que hacerse cargo de la disminución progresiva de personas en edad de trabajar, de la falta de políticas para atraer y retener el talento senior y de la informalidad laboral derivada de la dificultad de este grupo para encontrar un trabajo.

Cifras del Banco Mundial, indican que el año pasado en Chile había 20,5 personas mayores por cada 100 en edad de trabajar y la tendencia es al alza.

En materia de ingresos, los sistemas de pensiones están presionados debido a la disminución de la población laboral que cotiza y el aumento de la tasa de dependencia de las personas mayores. La desigualdad de ingresos entre géneros se profundiza en la vejez, en perjuicio de la mujer.

En salud, el impacto del envejecimiento se prevé considerable. El aumento de enfermedades crónicas, una mayor demanda por atención hospitalaria, residencias y cuidados domiciliarios y la necesidad de readecuar el sistema de salud para satisfacer las demandas específicas de las personas mayores seguirán elevando el gasto público per cápita.

Las cajas de compensación estamos comprometidas con la promoción de la buena calidad de vida de las personas mayores. 20% de nuestros afiliados son pensionados y buena parte de nuestra variada oferta de beneficios está pensada en ellos. Sin embargo, nada mejor que acciones, decisiones y programas implementados por el gobierno en favor de este grupo de la población. No tenemos mucho tiempo, la oportunidad es ahora. No podemos permitir que nuestras políticas públicas envejezcan mal. Logrado el objetivo de vivir más, el reto ahora es cómo vivir mejor.

*El autor de la columna es presidente de la Asociación de Cajas de Compensación, Cajas de Chile A.G.

Más sobre:OpiniónEdadJubilación

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Es un pésimo momento”: la preocupación por la reforma tributaria y la ejecución del presupuesto tras la salida de Marcel

Dólar anota fuerte salto tras sorpresiva renuncia de Marcel, pero luego modera su avance

Vallejo tras incidentes en partido entre Independiente y U. de Chile: “No podemos permitir la barbarie en el fútbol”

Imputado por homicidio de comerciante en La Legua Emergencia queda en prisión preventiva: hecho ocurrió en septiembre de 2024

Por incidentes en Argentina: canciller (s) dice que prioridad es que connacionales vuelvan a Chile “en buenas condiciones”

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad

Lo más leído

1.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

2.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

5.
Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Estos son los beneficios dirigidos a personas cesantes y los requisitos para acceder

Estos son los beneficios dirigidos a personas cesantes y los requisitos para acceder

“Es un pésimo momento”: la preocupación por la reforma tributaria y la ejecución de presupuesto tras la salida de Marcel
Chile

“Es un pésimo momento”: la preocupación por la reforma tributaria y la ejecución de presupuesto tras la salida de Marcel

Vallejo tras incidentes en partido entre Independiente y U. de Chile: “No podemos permitir la barbarie en el fútbol”

Imputado por homicidio de comerciante en La Legua Emergencia queda en prisión preventiva: hecho ocurrió en septiembre de 2024

Dólar anota fuerte salto tras sorpresiva renuncia de Marcel, pero luego modera su avance
Negocios

Dólar anota fuerte salto tras sorpresiva renuncia de Marcel, pero luego modera su avance

Para volver a cre(c)er

Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

El Ministerio de Salud argentino actualiza el estado médico de los hinchas de la U heridos en Avellaneda
El Deportivo

El Ministerio de Salud argentino actualiza el estado médico de los hinchas de la U heridos en Avellaneda

Arturo Vidal y Eduardo Vargas reaccionan a la trágica jornada en Avellaneda entre Independiente y la U

Presidente de la FIFA le golpea la mesa a la Conmebol: “Esperamos sanciones ejemplificadoras”

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos
Cultura y entretención

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico

Chayanne en el Movistar Arena, poner el alma en el ruedo

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad
Mundo

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad

Netanyahu reitera que un acuerdo de alto el fuego no implica la renuncia de eliminar a Hamas de Gaza

Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de la ciudad de Gaza

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos