SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    ¿Quién es Gabriel Boric? ¿Qué es el Frente Amplio?

    Claudio Alvarado RojasPor 
    Claudio Alvarado Rojas
    ANDRES PINA/ATON CHILE

    “Yo lo que busco es ser coherente”, señaló hace pocos días el Presidente Boric en su difundida entrevista en El País. En términos personales, no hay motivo para dudar de sus nobles intenciones, pero desde un punto de vista político parece imposible describir de ese modo su paso por La Moneda. Más allá de su autopercepción, el mandatario ha encarnado otra cosa.

    Si se quiere, su zigzagueante trayectoria como gobernante —excesiva e inéditamente zigzagueante— quedó fijada en un puñado de meses del año 2022. Con pocas semanas de distancia, Boric recorrió el país y firmó borradores promoviendo el Apruebo (Belisario Velasco habló de la peor intervención electoral del Chile posdictadura); adoptó un tono momentáneamente más sobrio e incorporó al socialismo democrático al centro del poder; homenajeó al expresidente Aylwin, expresando una sentida admiración; e indultó a los “presos de la revuelta”, tensando la relación con el Poder Judicial y dinamitando la mesa transversal de seguridad que lideraba la entonces ministra Tohá.

    Al recordar este itinerario —hay muchos otros ejemplos posibles—, las reacciones de sus partidarios suelen ser de dos tipos. Algunos lo atribuyen a los vaivenes propios del proceso de maduración de Boric (quien cumple 40 años en febrero). No obstante, esa clase de idas y vueltas no pertenece a un pasado remoto del mandatario, sino que representa una tendencia permanente en él. Así lo confirmó su reciente arremetida contra las AFP, fortalecidas por la misma reforma previsional que La Moneda firmó y celebró.

    Otros argumentan que existe una especie de fijación con el frenteamplista, que impediría reconocer los indudables aspectos positivos de sus cambios de opinión. Ocurre, sin embargo, que el problema es más profundo. En rigor, a menos de dos meses de concluir su Presidencia ni Boric ni la nueva izquierda han sido capaces de ofrecer una explicación “coherente”, que permita comprender o justificar de forma creíble su errático recorrido. Y a falta de dicha explicación, su propuesta política queda completamente desdibujada.

    Basta reparar en la polémica de estos días. Ayer el Frente Amplio manifestaba su indignación ante la absolución del ex teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo—“impunidad” es lo más suave que se decía—; pero apenas un día antes el gobierno destacaba la llamada Ley Nain Retamal, invocada en el veredicto de absolución de Crespo, como su logro N° 307 dentro de los “1.000 avances” difundidos con fruición por Boric, Vallejo y compañía.

    Nada de esto es trivial. Anoche en Tolerancia 0 de CNN el Presidente Boric afirmó lo siguiente: “no creo que durante nuestro gobierno hayamos impulsado políticas públicas que vayan en contra de los principios que hemos defendido”. La pregunta ineludible es cuáles son esos principios hoy. Como dijera Carolina Tohá en 2021 respecto de la centroizquierda, “tú no puedes ser una fuerza política, ni hablar en propiedad sobre el futuro, si no tienes un relato coherente sobre tu trayectoria y tu protagonismo en el pasado inmediato”. Ese es también el mayor vacío de la generación de Boric y el FA.

    Por Claudio Alvarado Rojas, director ejecutivo del IES

    Más sobre:CoherenciaTrayectoriaNueva izquierda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras detención de cuatro imputados: Carabineros realiza excavaciones en la casa de Julia Chuñil

    “Fidel Castro fue un dictador”: dichos de Boric sobre Cuba desatan nuevo round con el PC

    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Sangre, contradicciones y hostigamientos: las pistas que llevaron a la detención de tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil

    Fiscalía revela que Yáber y Najle son sus informantes clave para develar mecanismo de lavado en la trama bielorrusa

    Lo más leído

    1.
    Inducción de la natalidad

    Inducción de la natalidad

    2.
    Un profesor de cien años

    Un profesor de cien años

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    El nuevo requisito que se exigirá al solicitar o renovar la licencia de conducir

    El nuevo requisito que se exigirá al solicitar o renovar la licencia de conducir

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras detención de cuatro imputados: Carabineros realiza excavaciones en la casa de Julia Chuñil
    Chile

    Tras detención de cuatro imputados: Carabineros realiza excavaciones en la casa de Julia Chuñil

    “Fidel Castro fue un dictador”: dichos de Boric sobre Cuba desatan nuevo round con el PC

    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”
    Negocios

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Tomás Asta-Buruaga agradece el apoyo de Daniel Garnero tras su renovación en la UC: “El profe empujó esta vuelta”
    El Deportivo

    Tomás Asta-Buruaga agradece el apoyo de Daniel Garnero tras su renovación en la UC: “El profe empujó esta vuelta”

    Con homenaje a la U de Russo del 96: Adidas revela las nuevas camisetas de Universidad de Chile para esta temporada

    Pisa suelo italiano: los detalles del millonario salto de Felipe Loyola desde Independiente al fútbol europeo

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    ¿Quitarle los reconocimientos?: el duro debate que se abre en España ante las acusaciones contra Julio Iglesias
    Cultura y entretención

    ¿Quitarle los reconocimientos?: el duro debate que se abre en España ante las acusaciones contra Julio Iglesias

    El concierto que el presidente Boric más lamenta haberse perdido y con qué músico sigue en contacto

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”
    Mundo

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender