SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Razones para estar optimistas

    Juan Luis OssaPor 
    Juan Luis Ossa

    Hay razones para estar optimistas. A pesar de los desaguisados de los últimos días, el presidente Kast llega en buen pie a La Moneda gracias al apoyo masivo que le dieron los chilenos en la segunda vuelta de diciembre, cansados de un gobierno indolente y técnicamente deficiente. El deterioro de la izquierda es de larga data, pero se hizo más evidente en los últimos años. Y no solo por errores de gestión, sino por el agotamiento de una generación que prometió refundación y terminó administrando errores infantiles.

    Kast se dio tempranamente cuenta de que la elección se jugaba en la seguridad pública y el crecimiento económico. De ahí el “gobierno de emergencia”, una idea que nació como táctica publicitaria pero que pronto se convirtió en estrategia política. La propuesta conectó con una ciudadanía dispuesta a otorgar el beneficio de la duda en otras áreas igualmente importantes que, al menos hasta ahora, no han formado parte del discurso republicano.

    Aquí es donde entran a escena tres cuestiones muy relevantes. Por un lado, es hora de preguntarse si el recurso de la emergencia es suficiente para hacer frente a las múltiples crisis que enfrenta el país. En efecto, la campaña no es lo mismo que el gobierno. ¿No son acaso la inasistencia escolar, las listas de espera en salud y la carestía de la vivienda problemas que merecen ser resueltos con la misma premura? Es obvio que los ministros encargados de esas temáticas están al corriente de ellas y que tendrán sus líneas de acción. Sin embargo, será necesario que La Moneda logre rápidamente integrar esas urgencias en un relato más amplio.

    Porque una cosa es evidente: la luna de miel será corta. Algunas preguntas que surgen son: ¿cómo lograr que Kast se mantenga popular cuando las expectativas comiencen a chocar con la realidad? ¿Cómo hacer para que los distintos segmentos en que hoy se divide la sociedad chilena se sientan representados, al menos parcialmente, por una de sus reformas? No cabe ninguna duda de que la oposición buscará rearticularse en torno a los errores del gobierno entrante, y habrá que estar preparados.

    Por último, está el desafío político de fondo: ¿de qué manera se integrarán las otras fuerzas de derecha en el proyecto que recién comienza? El presidente ha dado algunas señales correctas. Haber nombrado a militantes de la UDI y de RN en cargos relevantes fue una acción audaz y necesaria. No obstante, quedan por resolver sus relaciones con otros grupos de derecha, además de definir qué rol jugarán los partidos en el Congreso una vez que empiece la agenda legislativa.

    Con todo, soy optimista. El hastío con la política tiene al menos un efecto estabilizador: después de años de tensión, es improbable que prospere cualquier intento de trasladar nuevamente el conflicto a la calle. Eso no garantiza éxito, pero sí ofrece una oportunidad. Kast tiene todo para cumplir con el mandato que recibió, siempre que entienda que gobernar no es prolongar la campaña, sino ampliar la gobernabilidad hacia quienes no votaron por él. Ahora es el presidente de todos los chilenos. Mientras mantenga esa conciencia, el optimismo tendrá fundamento.

    Por Juan Luis Ossa, historiador.

    Más sobre:KastgobiernoCambio de mando

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”

    Sedini no descarta cambios en agenda de Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas

    Llegó la cama y los veladores: hoy el Presidente Kast duerme en La Moneda

    Carabinero baleado en Puerto Varas: PDI trabaja en coordinación con la policía uniformada y no se descarta emboscada

    Nuevo ministro Segpres: “La información de que la Cámara iba a ser presidida por Alessandri, yo la tenía temprano”

    “Yo creo que el cable chino ya se acabó”: embajador Judd aborda polémica y destaca figura de Kast

    Lo más leído

    1.
    Una clase magistral

    Una clase magistral

    2.
    ¿La Tercera Guerra Mundial?

    ¿La Tercera Guerra Mundial?

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”
    Chile

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”

    Sedini no descarta cambios en agenda de Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas

    Llegó la cama y los veladores: hoy el Presidente Kast duerme en La Moneda

    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio
    Negocios

    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio

    Los cargos clave donde el gobierno de Kast terminará de utilizar las “balas de plata”

    Cencosud conmemora a Horst Paulmann a un año de su muerte

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    En vivo: Arsenal visita a Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Arsenal visita a Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League

    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte

    La reflexión final de Paqui Meneghini en su adiós a la U: “Asumo mi responsabilidad y por eso también salgo”

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile
    Cultura y entretención

    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile

    Por qué los presidentes de Chile vivieron en La Moneda

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”
    Mundo

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Presidente de Bolivia recuerda su vida en Chile durante el exilio: Aquí “empecé a entender la importancia de la democracia”

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte