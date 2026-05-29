SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Reproducibilidad fiscal

    Por 
    Mauricio Bucca
    Rafael Carranza
     
    Pablo Argote
    Jorge Quiroz / Nicolás Grau

    Por estos días, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y su antecesor, Nicolás Grau, protagonizan una disputa pública sobre las proyecciones de deuda para 2026-2030. Quiroz acusa que el informe del cuarto trimestre de 2025 contiene una inconsistencia de unos US$10.500 millones entre el déficit proyectado y la trayectoria de deuda; Grau replica que esa diferencia se explica por tipo de cambio, inflación y otros factores. Más allá de quién tenga razón, el episodio ilumina algo que vale la pena discutir con calma: ¿cómo verificamos las estimaciones económicas que sustentan las decisiones de política pública?

    Cualquier académico que publicara resultados similares en una revista científica enfrentaría exigencias precisas: datos disponibles, código documentado, supuestos explícitos y resultados replicables. La ciencia adoptó estos estándares tras su propia crisis de replicabilidad, cuando una proporción importante de hallazgos publicados no resistió una segunda revisión. Un caso paradigmático fue el de Reinhart y Rogoff: su influyente estudio de 2010 sobre deuda pública y crecimiento —utilizado para justificar políticas de austeridad tras la crisis financiera— contenía un error en una fórmula de Excel. Lo descubrió un estudiante de posgrado tres años después, cuando el daño ya estaba hecho.

    Chile ha avanzado mucho en esta materia. El Consejo Fiscal Autónomo, los informes de finanzas públicas y los reportes de política monetaria del Banco Central representan estándares serios de transparencia institucional. Asimismo, la labor del Consejo para la Transparencia, junto con iniciativas como el Registro de Información Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el portal de datos abiertos del Ministerio de Hacienda, han fortalecido el acceso ciudadano a información pública y datos administrativos reutilizables.

    Estos son avances importantes, pero todavía falta un paso decisivo: permitir el acceso al proceso que transforma los datos en resultados y proyecciones. Es la diferencia entre describir cómo se cocina en abstracto y entregar la receta completa. Puede parecer una trivialidad, pero hoy, en la era del código abierto, los detalles de ese proceso suelen estar escondidos en las fórmulas de una hoja de cálculo manejada por un grupo de analistas: precisamente lo contrario de transparencia, trazabilidad y reproducibilidad.

    Las herramientas para avanzar en esta dirección ya existen, muchas son gratuitas y forman parte de la práctica cotidiana de quienes trabajamos con datos. Trasladar estándares básicos de replicabilidad científica a instituciones técnicas como la Dirección de Presupuestos requeriría algo relativamente simple: que cada informe estuviera acompañado de los datos de entrada, el código utilizado —es decir, las instrucciones exactas que convierten esos datos en la proyección final— y una bitácora de cambios que permita rastrear modificaciones y reproducir resultados. Esto facilitaría verificar proyecciones, simular escenarios alternativos y detectar errores a tiempo. También ampliaría el universo de quienes pueden revisar y exigir cuentas, más allá del reducido grupo de economistas al que hoy suele quedar reservado este debate. Incluso cuando los datos no puedan compartirse por restricciones legales, publicar al menos el código ayudaría a despejar dudas sobre supuestos y decisiones metodológicas.

    La polémica de esta semana no es el problema; es el síntoma. El problema de fondo es que, sin procedimientos transparentes y replicables, discrepancias técnicas de esta magnitud terminan resolviéndose no por el peso de la evidencia, sino por la reputación o la autoridad de las partes involucradas. Cambiar esta situación es perfectamente factible, y Chile tiene tanto las instituciones como el capital humano para hacerlo.

    Por Mauricio Bucca (sociologia UC), Rafael Carranza (Gobierno UC) y Pablo Argote (Ciencias Políticas University of Southern California)

    Más sobre:DatosProyeccionesAccesoProcedimientoDipres

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exdirectora de Junaeb califica de “injuriosa” acusación de su sucesor y está evaluando acciones legales

    Bachelet destaca su participación en primer debate por la ONU y apunta a revitalizar la cooperación internacional

    “Caminan entre nosotros”: la Casa Blanca lanza un mapa de detenciones de inmigrantes y los compara con extraterrestres

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    De Grange no descarta ir a los tribunales de justicia por “deudas” heredadas en Transportes

    Pérez Mackenna enfatiza que no restablecer relaciones con Bolivia “no va a ser un impedimento en nuestros intereses bilaterales”

    Lo más leído

    1.
    Magnifica Humanitas: la nueva cuestión social frente a la IA

    Magnifica Humanitas: la nueva cuestión social frente a la IA

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Exdirectora de Junaeb califica de “injuriosa” acusación de su sucesor y está evaluando acciones legales
    Chile

    Exdirectora de Junaeb califica de “injuriosa” acusación de su sucesor y está evaluando acciones legales

    Bachelet destaca su participación en primer debate por la ONU y apunta a revitalizar la cooperación internacional

    De Grange no descarta ir a los tribunales de justicia por “deudas” heredadas en Transportes

    Ticketplus, la empresa fundada por chilenos, alista su apertura a bolsa en EEUU
    Negocios

    Ticketplus, la empresa fundada por chilenos, alista su apertura a bolsa en EEUU

    Mal apronte para el Imacec: producción industrial sufre otra caída en abril por desplome minero y baja pesquera

    Desempleo salta a su nivel más alto en casi cinco años y supera la barrera del 9%

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens
    Tendencias

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    “¿En qué momento Boca perdió la mística?”: el severo juicio en Argentina al triunfo de la UC en La Bombonera
    El Deportivo

    “¿En qué momento Boca perdió la mística?”: el severo juicio en Argentina al triunfo de la UC en La Bombonera

    “Otra noche catastrófica”: la prensa internacional reacciona a la eliminación de Boca Juniors a manos de la UC

    “Para la otra”: la UC se toma revancha de periodista argentino que ninguneó a los cruzados

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral
    Cultura y entretención

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins

    “Caminan entre nosotros”: la Casa Blanca lanza un mapa de detenciones de inmigrantes y los compara con extraterrestres
    Mundo

    “Caminan entre nosotros”: la Casa Blanca lanza un mapa de detenciones de inmigrantes y los compara con extraterrestres

    Países europeos condenan el “acto irresponsable” de Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

    El presidente de Bolivia señala que Evo Morales “tiene los días contados”: “No podrá escaparse de la justicia”

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales