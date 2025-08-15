SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Retratos de Monvoisin

Alfredo Jocelyn-HoltPor 
Alfredo Jocelyn-Holt
Retratos de Monvoisin Carolina Ormeño

Inesperado ver a tanta gente común y corriente mirando retratos de señores empingorotados de hace 180 años sin parecerles objetables. Me refiero a la exposición de obras de Raymond Monvoisin en muestra en el Bellas Artes. Si hasta en la cobertura por redes sociales nadie sale en contra de tanto despliegue de autosuficiencia, elegancia perfumada y nula corrección política. Un tal “Gonzalo”, tan plebeyo que en su cuenta ni pone su apellido, tuitea, por el contrario: “cosas más hermosas, qué ganas de ser cuico”. Hay que reparar que estos retratos, cuál más narcisista, fueron pensados para ser disfrutados privadamente por muy pocos. Claro que por otro lado, es evidente que la intención es impresionar, corriendo el riesgo de que en nuestra época más democrática algún descerebrado quiera guillotinar.

Al fin y al cabo, al igual que los Gil de Castro de décadas antes, es nuestra primera élite social que corre a inmortalizarse. Con la diferencia de que con el peruano se asocia puntualmente a la Independencia y República, de ahí la impronta militar y político-cívica. Con Monvoisin, en cambio, desaparecen los militares (salvo Manuel Bulnes, cuyo retrato no se exhibe, pareciendo más que presidente un reyezuelo y su trono). Se acentúa la marca consumo conspicua a tono con lo que la moda parisiense ya por entonces ordenaría y el pintor francés vendría a avalar. Se aprovecha que Monvoisin fuera más diestro en captar la singularidad fisonómica, mientras el Mulato Gil los pintaba a todos igual, como los egipcios a sus faraones. Está visto que la demanda por posar creció. Hubo familias que comisionaron varios retratos; en una obra expuesta aparecen hasta 12 hijos. Es más, si Gil de Castro pintó 80 cuadros, el francés, gracias a asistentes, terminó 500 en diez años. Se volvió millonario, compró un fundo en Los Molles y se codeó con cuánto patricio quiso contratarlo.

Pintó más que retratos, también paisajes, figuras religiosas, desnudos y escenas históricas, aun cuando Monvoisin, que no es ningún Gauguin, tampoco Delacroix, aprovechó poco el “color local”. Su propósito fue satisfacer las ansias del grupo alto de llegar a estar a la altura en cuanto a exterioridades civilizatorias, a la par con burgueses y aristócratas europeos. ¿Por qué no?

Es decir, modernos sin ser salvajes, y en lo posible, lo menos disfrazados, aun cuando culturalmente trasplantados a mundos no muy propicios a sensibilidades delicadas. Un anhelo atendible. Alimentarse solo de la oferta cultural local nativa y popular puede ser sofocante. En música pasó lo mismo; debe haber sido un alivio salir, por fin, de la pura cueca arrastrada y ningún vals volátil, de guitarreos, quenas y zampoñas como acompañantes, sin óperas o sonatas en piano. Hace bien Monvoisin, ayer y hoy, despertando nuestro lado no sólo folclórico.

Por Alfredo Jocelyn-Holt, historiador

Más sobre:Raymond MonvoisinBellas Artesretratos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Israel efectúa nueva oleada de ataques contra objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano

Esta campaña (como casi todo en la vida) la está ganando Bayes

Trump y Putin no logran llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania

“Es un gran paso”: parlamentarios de oposición valoran acuerdo de Chile Vamos y Demócratas para elecciones legislativas

Evelyn Matthei concurrirá la mañana del sábado a inscribir su candidatura presidencial ante el Servel

Cuáles son las fugas históricas que han ocurrido en las cárceles chilenas

Lo más leído

1.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

2.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

3.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

4.
Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

5.
Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

“Es un gran paso”: parlamentarios de oposición valoran acuerdo de Chile Vamos y Demócratas para elecciones legislativas
Chile

“Es un gran paso”: parlamentarios de oposición valoran acuerdo de Chile Vamos y Demócratas para elecciones legislativas

Evelyn Matthei concurrirá la mañana del sábado a inscribir su candidatura presidencial ante el Servel

Cuáles son las fugas históricas que han ocurrido en las cárceles chilenas

Esta campaña (como casi todo en la vida) la está ganando Bayes
Negocios

Esta campaña (como casi todo en la vida) la está ganando Bayes

Wall Street cierra con resultados mixtos y el cobre cae levemente

El otro Sougarret de El Teniente

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación
Tendencias

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

“Apropiación cultural”: las disculpas de Adidas por el modelo Oaxaca inspirado en sandalias mexicanas

Las lágrimas de Mohamed Salah por el recuerdo a Diogo Jota en el arranque de la Premier League
El Deportivo

Las lágrimas de Mohamed Salah por el recuerdo a Diogo Jota en el arranque de la Premier League

Unión Española le da con todo al árbitro Felipe González por polémico penal: “Pareció raro que no haya ido al VAR”

Felipe González y el VAR, otra vez en la polémica: el penal que desató la furia de Unión Española

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años
Cultura y entretención

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años

Natalia Valdebenito echa pie atrás y ofrece disculpas públicas por su “chiste” sobre los mineros fallecidos

Shea Stadium: a 60 años del día en que The Beatles inventaron los conciertos en estadios

Israel efectúa nueva oleada de ataques contra objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano
Mundo

Israel efectúa nueva oleada de ataques contra objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano

Trump y Putin no logran llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania

En Cumbre de Alaska: Canciller ruso llega con un polerón con siglas de la Unión Soviética

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi