VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Salvado por la campana

    Daniel MatamalaPor 
    Daniel Matamala
    José Antonio Kast, el miércoles en el debate organizado por la Archi. Diego Martin

    En los 36 años de historia de los debates presidenciales en Chile ha pasado de casi todo. Pero nunca, hasta donde alcanza mi memoria, habíamos visto lo que ocurrió esta semana en el debate de las radios: un candidato cortándose a sí mismo la posibilidad de hablar.

    Ocurrió cuando Constanza Santa María preguntaba a José Antonio Kast si indultaría al criminal Miguel Krassnoff. Kast dio largos rodeos mientras miraba constantemente sobre su hombro izquierdo donde, fuera de cámara, avanzaba la cuenta regresiva de los 60 segundos. Mientras la periodista le pedía con insistencia responder la pregunta, Kast siguió gastando tiempo sin decir nada, hasta que constató que el reloj había llegado a cero.

    “Se acabó”, lanzó entonces con una sonrisa de satisfacción. Y cuando la periodista insistió en obtener una respuesta, Kast solo contestó: “las reglas son las reglas”, mientras se encogía de hombros.

    El tiempo suele ser asunto fundamental en los debates, pero al revés. Los candidatos exprimen cada segundo, reclaman cuando sienten que se les ha dado menos tiempo y exigen rectificar si el cronómetro corre más de la cuenta.

    Pero he aquí un candidato que se cobra el tiempo a sí mismo, para evitar hablar y lograr que sus segundos al aire sean los menos posibles.

    Este momento inédito, del mundo al revés, lo dice todo sobre este cierre de campaña.

    Haciendo un símil pugilístico, estamos en el último round de un largo combate.

    La boxeadora de la esquina roja sabe que va muy atrás en las tarjetas de los jueces, y que su única esperanza es conectar un nocaut; sale, por lo tanto, al todo o nada. Su desordenada combinación de jabs, uppercuts y ganchos parece desesperada, pero qué más da: atinar un golpe de último minuto es lo único que les queda a estas alturas.

    El peleador de la esquina azul, en cambio, sabe que solo debe dejar pasar el tiempo en este último asalto. Sale entonces a usar todas las artimañas posibles para que pasen los segundos sin más acción. Recibe instrucciones de su coach desde la esquina y mira el reloj con creciente ansiedad, hasta que termina la cuenta regresiva y llega el momento del alivio.

    Ha sido salvado por la campana.

    Hasta cierto punto, la estrategia es lógica. Pero cuando se llega al extremo que ha mostrado Kast, revela forados preocupantes en la capacidad y estrategia de quien, salvo un inesperado golpe de nocaut de última hora, será el nuevo Presidente de Chile.

    Es razonable tener una estrategia defensiva; no lo es rehuir participar en todos los programas de entrevistas de los canales de televisión. Se entiende que se eviten peligros innecesarios; pero preocupa que crean que cualquier entrevistador, desde Mosciatti a Don Francisco, es una amenaza que el candidato es incapaz de manejar.

    Una cosa es evadir temas incómodos; otra es hacerlo de una manera tan burda, exclamando “se acabó” para escapar de una pregunta tan obvia como relevante.

    En ese sentido, la campaña de Kast recuerda a la de Michelle Bachelet en 2013.

    Bachelet era la amplia favorita. Dio contadas entrevistas, redujo al mínimo los debates (recuerdo haber conducido uno en Coquimbo en que fue la única ausente), y evadió con poca elegancia las preguntas incómodas.

    La campaña quedó resumida por su reacción en la presentación de su comando, cuando, ante las preguntas de la prensa, la candidata levantó las manos, exclamó “¡paso!” y abandonó el lugar. Desconcertados, los nuevos miembros de su equipo tuvieron que presentarse a sí mismos.

    Claro, Bachelet ganó la elección igual, con amplia mayoría. Pero el “paso” se convirtió en un meme y un estigma que la acompañó en todo su gobierno.

    Es que, como aprendió Bachelet y debería saber Kast, ser un candidato evasivo puede servir para esperar la campana, pero tiene costos que se pueden pagar muy caro a la hora de gobernar.

    El primero es la merma del liderazgo. En las filas de la derecha cundió el desaliento tras el debate. Un candidato que se esconde y evade los temas levanta dudas acerca de su capacidad de liderar en tiempos difíciles. Esa sombra perjudicó a Bachelet y se está instalando sobre Kast.

    El segundo es la pérdida de una oportunidad para convencer a la ciudadanía de sus políticas. No hay mejor vocero que un candidato que se supone ganador, y no hay mejor momento para hacerlo que una campaña, cuando todo el país está prestando atención.

    Al restarse de todas las discusiones, José Antonio Kast está desperdiciando su mejor oportunidad para convencer a los chilenos de las políticas que aplicará. No de titulares marketeros (“escudo fronterizo”, “plan cancerbero”, “plan implacable”), o de muletillas de campaña (“Boric, Boric, Boric”), sino de las políticas que realmente llevará a la práctica.

    Limitarse a repetir eslóganes (igualdad económica y en educación en 2013; mano dura y crecimiento en 2025) puede ganar votos, pero no construye compromisos. Bachelet ya lo sufrió; cuando llegó la hora de votar en el Congreso, el presidente de la Democracia Cristiana pudo decirle que “yo no firmé ni suscribí ningún programa”.

    ¿Cómo cumplirá Kast su compromiso de sacar a cientos de miles de migrantes en aviones a Venezuela? ¿Cómo va a cumplir su gigantesca baja de impuestos a los más ricos sin tocar la inversión social? ¿Cómo va a financiar la PGU eliminando al mismo tiempo el componente de préstamo y sin endeudar al Fisco? ¿Qué piensa de la colusión de las farmacias y los pollos? ¿Qué significará en la práctica su diatriba contra los “parásitos” que ocupan cargos políticos? ¿Habrá indultos para violadores de los derechos humanos y otros criminales? ¿Apoyará que Donald Trump intervenga militar y políticamente a su antojo en países de América Latina?

    Como no ha explicitado sus propuestas ni explicado más allá de vagos titulares, no podrá argüir que tiene un mandato para llevarlas a cabo. El recorte de los 6 mil millones de dólares y la expulsión de todos los migrantes irregulares son el mejor ejemplo del ínfimo espesor práctico de esos eslóganes.

    Los candidatos no deben olvidar que la noche de las elecciones, para el ganador no termina su tarea, sino que apenas comienza.

    Una campaña puede salvarse por la campana. Un gobierno, no.

    Más sobre:José Antonio KastElecciones 2025Segunda vueltaDebateSalvado por la campanaPartido RepublicanoDaniel MatamalaLT Opinión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reino Unido constata más de 5.400 ataques aéreos rusos en noviembre en su guerra de “desgaste” contra Ucrania

    El carácter de las reformas

    Transeúnte es baleado en el centro de Santiago durante altercado entre dos personas

    Ejército investiga muerte de conscripto al interior de regimiento en Talca

    Senda RM entregó balance sobre Plan de Acción de Estrategia Nacional de Drogas: 6 mil adultos han recibido tratamiento

    Jara respalda críticas de Carmen Frei a posible indulto impulsado por Kast para condenados por delitos de lesa humanidad

    Lo más leído

    1.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    2.
    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    3.
    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    4.
    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    5.
    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile tras sismo 6.7 en Alaska

    SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile tras sismo 6.7 en Alaska

    Declaran alerta temprana preventiva en distintas comunas de Valparaíso por peregrinación a Lo Vásquez

    Declaran alerta temprana preventiva en distintas comunas de Valparaíso por peregrinación a Lo Vásquez

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. La Serena por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. La Serena por TV y streaming

    Transeúnte es baleado en el centro de Santiago durante altercado entre dos personas
    Chile

    Transeúnte es baleado en el centro de Santiago durante altercado entre dos personas

    Ejército investiga muerte de conscripto al interior de regimiento en Talca

    SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile tras sismo 6.7 en Alaska

    El carácter de las reformas
    Negocios

    El carácter de las reformas

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile

    Reputación corporativa anota primera mejora en 2025 luego de dos años consecutivos de caída

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Las comunas de Santiago en las que caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Amy Webb, futurista: “Los líderes que prosperarán serán aquellos que dejen de exigir certezas”

    Gustavo Álvarez se va sin cumplir ningún objetivo: la U condena a Iquique al descenso, pero solo clasifica a Sudamericana
    El Deportivo

    Gustavo Álvarez se va sin cumplir ningún objetivo: la U condena a Iquique al descenso, pero solo clasifica a Sudamericana

    La UC se va de copas como Chile 2: derrota a La Calera y jugará la fase grupal de Copa Libertadores

    El enfado de Manuel Pellegrini tras la dura derrota del Betis: “Inventan un penal para estirar más el marcador”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Seis películas chilenas fueron premiadas en mercado de cine Ventana Sur
    Cultura y entretención

    Seis películas chilenas fueron premiadas en mercado de cine Ventana Sur

    Reseña de libros: de Miranda July a Ignacio Aliaga

    George Clooney en el espejo de Jay Kelly: cómo tejió una de sus actuaciones más reveladoras

    Reino Unido constata más de 5.400 ataques aéreos rusos en noviembre en su guerra de “desgaste” contra Ucrania
    Mundo

    Reino Unido constata más de 5.400 ataques aéreos rusos en noviembre en su guerra de “desgaste” contra Ucrania

    “Está asfixiando lentamente a Europa”: Elon Musk llama a la “abolición” de la Unión Europea

    Zelenski se reunirá el lunes con líderes europeos en Londres para hacer un balance de las negociaciones

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile
    Paula

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago