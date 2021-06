Por Paulina Vodanovic, presidenta de Fundación Horizonte Ciudadano

Desde la oposición podemos empezar este tramo de la maratón de elecciones, esperanzados. Y con la convicción que unidos, somos más. El esfuerzo iniciado por la Presidenta Bachelet -con la oposición tenaz de la derecha, primero en el Congreso y, luego, durante este gobierno- de avanzar hacia una verdadera descentralización, dándole poder real a las regiones, se ha iniciado irreversiblemente el domingo pasado.

Somos más quienes creemos que las regiones deben gozar de grados de autonomía en sus decisiones y poder gobernarse de acuerdo a sus propias y particulares realidades, y que la elección reciente es el primer paso para una descentralización real y efectiva. Quienes impulsamos políticas públicas con criterios de equidad, no asistencialistas y momentáneos, sino de mediano y largo plazo que permitan terminar con la brecha de desigualdad que nos duele, nos conmueve y nos mueve. Quienes entendemos que desde la trinchera no es posible ver ni arribar a soluciones; cada uno parapetado en su verdad -como cantaba Eduardo Gatti, “cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia…” -, y creemos que la política no debe hacerse en base a descalificaciones, sino en torno a proyectos que convoquen y aúnen voluntades.

Que para progresar nos necesitamos todos y todas, y que el diálogo es necesario. Salir de la trinchera y entrar a la conversación para en conjunto encontrarnos en todo cuanto nos convoca; y las diferencias, zanjarlas con respeto por el otro, que al frente no está el enemigo sino el adversario, con quien es posible y necesario el entendimiento.

Quienes buscamos que Chile sea un país inclusivo, que termine con la segregación, que avance en transformaciones profundas para que nuestra sociedad permita la realización plena de todas y todos. Necesitamos que el crecimiento económico pase de las frías cifras a las personas, que dejemos de hablar de línea de la pobreza y sueldo mínimo para avanzar en dignidad y solidaridad. Quienes creemos que se inicia un proceso esperanzador con la Convención Constituyente, que nos permitirá -por primera vez- tener una Constitución que no nos obligue a tomar partido, de un bando o del otro, sino que nos sitúe como compatriotas, pues ella será producto de la sana discusión y reflexión del país que queremos para las próximas décadas.

Somos más los que creemos en la democracia, no solo como sistema político -que, por cierto, debe avanzar desde lo representativo a lo participativo-, sino como forma de vida, donde es consustancial el debate, las propuestas, las elecciones basadas en ideas, y donde se valora al otro y respetan los resultados. Somos más los que valoramos y cumplimos la palabra empeñada, que defendemos cumplir lo pactado, que creemos que las reglas y la institucionalidad deben respetarse -o en su lugar cambiarse, pero no unilateralmente-, que creemos en convencer para vencer.

Somos más, y unidos venceremos.