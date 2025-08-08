Un nuevo estratega político

El columnista de El Mercurio y rector de la Universidad Diego Portales -don Carlos Peña González- ahora, al parecer, se ha convertido en un novel experto en diseño de campañas políticas, y critica ácidamente (en su tradicional estilo) en una columna de la competencia, la presencia de Juan Sutil en la campaña de Evelyn Matthei. Esta vez, además de exponer algunos de sus errores habituales, agrega uno nuevo, como sería la total inutilidad de tener a un empresario, y más encima exdirigente del mayor gremio empresarial (la CPC), en esa campaña.

Como nunca ha sido empresario ni dirigente gremial (ni siquiera estudiantil: fue un opositor débil a “la dictadura”), poco sabe lo que implican ambas cosas. Menos aún de estrategias de campañas presidenciales. Ser empresario requiere valentía, arrojo, riesgo: exponerse no solo como persona, sino también su patrimonio. Vencer infinitos obstáculos, de los cuales la “permisología” es solo uno más. Ninguno crea empresa desde un púlpito, ni desde una torre de marfil. Y ser dirigente gremial de empresarios, es una labor de titanes: no se trata de guiar a “camaradas”, “compañeros” o “correligionarios”. Tampoco en señalarle el camino a adolescentes en proceso de reeducación de nuestro lamentable sistema de educación primaria y secundaria. Es, en cambio, dirigir a un grupo de personas muy exitosas, arriesgadas, con tremenda personalidad, y con recursos. Es decir, a verdaderos líderes hechos y derechos, exitosos y compitiendo en el mundo con empresas de clase mundial, donde las agendas de cada uno son muy diversas, y los egos -como en la política, e incluso en la academia- son grandes, y los intereses también.

Ser dirigente gremial de empresarios no es como arrear un rebaño de gatos, sino más bien una manada de tigres. Y ahí está la gracia de Juan Sutil: en poner de acuerdo a fuerzas políticas y a líderes políticos fogueados, que van desde los ex DC y Amarillos, hasta una UDI que anda rozando a Kast, que es justamente lo que Evelyn Matthei requiere. Chile ya les perdió el susto a los empresarios (aunque no se lo ha perdido al PC).

La verdad, es que la campaña de Chile Vamos requiere de gente como Sutil, y no los consejos de un “no experto” en campañas políticas como el rector Peña González, que haría mejor en dedicar su adorable pluma en defender a la educación universitaria de proyectos de financiamiento que podrían sepultarla. Y respecto de las “trayectorias vitales” que él señala (refiriéndose implícitamente a la candidata del PC), debería averiguar más sobre la trayectoria vital de Juan Sutil, que ni siquiera pasó por la universidad, como Jeannette Jara. Partió realmente de cero, y como empresario tuvo gran éxito; tal como Jeannette (claro que ella, con dos meritorios títulos eso sí) está teniendo éxito político ahora, con el apoyo (solo implícito al parecer) de Peña, a quien -parece- no le inquietan ni su pasado, ni su ideología, ni sus camaradas. En cambio, sí le hacen ruido los empresarios (un oxímoron, como él diría para impresionarnos). Y un consejo político para él: que vote por Evelyn para que no tenga que escoger entre dos adversarios del liberalismo.

Por César Barros, economista