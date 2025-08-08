SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Un nuevo estratega político

César BarrosPor 
César Barros
Un nuevo estratega político Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

El columnista de El Mercurio y rector de la Universidad Diego Portales -don Carlos Peña González- ahora, al parecer, se ha convertido en un novel experto en diseño de campañas políticas, y critica ácidamente (en su tradicional estilo) en una columna de la competencia, la presencia de Juan Sutil en la campaña de Evelyn Matthei. Esta vez, además de exponer algunos de sus errores habituales, agrega uno nuevo, como sería la total inutilidad de tener a un empresario, y más encima exdirigente del mayor gremio empresarial (la CPC), en esa campaña.

Como nunca ha sido empresario ni dirigente gremial (ni siquiera estudiantil: fue un opositor débil a “la dictadura”), poco sabe lo que implican ambas cosas. Menos aún de estrategias de campañas presidenciales. Ser empresario requiere valentía, arrojo, riesgo: exponerse no solo como persona, sino también su patrimonio. Vencer infinitos obstáculos, de los cuales la “permisología” es solo uno más. Ninguno crea empresa desde un púlpito, ni desde una torre de marfil. Y ser dirigente gremial de empresarios, es una labor de titanes: no se trata de guiar a “camaradas”, “compañeros” o “correligionarios”. Tampoco en señalarle el camino a adolescentes en proceso de reeducación de nuestro lamentable sistema de educación primaria y secundaria. Es, en cambio, dirigir a un grupo de personas muy exitosas, arriesgadas, con tremenda personalidad, y con recursos. Es decir, a verdaderos líderes hechos y derechos, exitosos y compitiendo en el mundo con empresas de clase mundial, donde las agendas de cada uno son muy diversas, y los egos -como en la política, e incluso en la academia- son grandes, y los intereses también.

Ser dirigente gremial de empresarios no es como arrear un rebaño de gatos, sino más bien una manada de tigres. Y ahí está la gracia de Juan Sutil: en poner de acuerdo a fuerzas políticas y a líderes políticos fogueados, que van desde los ex DC y Amarillos, hasta una UDI que anda rozando a Kast, que es justamente lo que Evelyn Matthei requiere. Chile ya les perdió el susto a los empresarios (aunque no se lo ha perdido al PC).

La verdad, es que la campaña de Chile Vamos requiere de gente como Sutil, y no los consejos de un “no experto” en campañas políticas como el rector Peña González, que haría mejor en dedicar su adorable pluma en defender a la educación universitaria de proyectos de financiamiento que podrían sepultarla. Y respecto de las “trayectorias vitales” que él señala (refiriéndose implícitamente a la candidata del PC), debería averiguar más sobre la trayectoria vital de Juan Sutil, que ni siquiera pasó por la universidad, como Jeannette Jara. Partió realmente de cero, y como empresario tuvo gran éxito; tal como Jeannette (claro que ella, con dos meritorios títulos eso sí) está teniendo éxito político ahora, con el apoyo (solo implícito al parecer) de Peña, a quien -parece- no le inquietan ni su pasado, ni su ideología, ni sus camaradas. En cambio, sí le hacen ruido los empresarios (un oxímoron, como él diría para impresionarnos). Y un consejo político para él: que vote por Evelyn para que no tenga que escoger entre dos adversarios del liberalismo.

Por César Barros, economista

Más sobre:campañas políticasJuan SutilEvelyn Mattheiempresariodirigente gremial

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Alcalde de La Florida, electo en cupo UDI, aparece en actividad del Partido Republicano en apoyo a Kast

Policía da muerte a tirador en Universidad de Emory en Atlanta: un oficial resultó herido

“No infringió norma alguna”: Los antecedentes con los que la defensa de Ethan Guo busca el sobreseimiento y que el piloto deje la Antártica

Trump anuncia reunión con Putin: será el 15 de agosto en Alaska

Embajador de EE.UU. en Israel cita el bombardeo de Dresde para defender la ofensiva de Netanyahu en Gaza

El 11% de los detenidos en inédito operativo de la PDI y Carabineros son extranjeros

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

5.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Alcalde de La Florida, electo en cupo UDI, aparece en actividad del Partido Republicano en apoyo a Kast
Chile

Alcalde de La Florida, electo en cupo UDI, aparece en actividad del Partido Republicano en apoyo a Kast

“No infringió norma alguna”: Los antecedentes con los que la defensa de Ethan Guo busca el sobreseimiento y que el piloto deje la Antártica

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

Jara se reúne con trabajadores del puerto de San Antonio y dice que “empujará” un royalty portuario
Negocios

Jara se reúne con trabajadores del puerto de San Antonio y dice que “empujará” un royalty portuario

Fuerte salto de acciones de SQM empuja a la Bolsa de Santiago a máximos históricos

Empresas Hites cierra una de sus tiendas en Concepción y firma lo atribuye a “su plan estratégico”

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

La iniciativa que reunirá a 40 mujeres para correr su primera media maratón
El Deportivo

La iniciativa que reunirá a 40 mujeres para correr su primera media maratón

Joaquín Niemann tiene un estreno para el olvido en el LIV de Chicago y Mito Pereira renace en la primera ronda

Palestino sigue en la pelea de arriba: abre la fecha derrotando a un Iquique cada vez más complicado

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile
Cultura y entretención

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Policía da muerte a tirador en Universidad de Emory en Atlanta: un oficial resultó herido
Mundo

Policía da muerte a tirador en Universidad de Emory en Atlanta: un oficial resultó herido

Trump anuncia reunión con Putin: será el 15 de agosto en Alaska

Embajador de EE.UU. en Israel cita el bombardeo de Dresde para defender la ofensiva de Netanyahu en Gaza

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?