Una urgencia país

SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana se compartieron unas cifras a nivel nacional respecto a un tema que nos debe movilizar como país: el número de jóvenes que no estudia ni trabajan (Ninis) ya supera los 330 mil, cifra que ha crecido un 1,5% en el último año, lo que refleja una pérdida de oportunidades para miles de personas y un alto costo económico y social para el país. Los datos señalan que el problema golpea con más fuerza a las mujeres. El desempleo laboral juvenil bordea el 22% y en mujeres llega hasta el 25%,

Mientras tanto, los empleos del futuro están en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), que suelen tener una alta inserción laboral y un ingreso promedio superior al de otras carreras. Sin embargo, en el ámbito universitario, las mujeres representan a un 21% de quienes cursan estas carreras, mientras que en la educación técnica superior la cifra desciende a un 17%. Esta brecha no solo reproduce desigualdades, si no que también, deja a las mujeres fuera de sectores con mejores perspectivas de desarrollo.

Para revertir esta situación, necesitamos políticas que faciliten la reinserción educativa de las personas, programas de formación de calidad y conectados con el mercado laboral y orientación vocacional temprana que acerquen a niñas y jóvenes a carreras con alta empleabilidad. Pero también urge derribar estereotipos y visibilizar historias de mujeres que han abierto camino en estas disciplinas.

Fernanda Orellana

Directora de Educación de Fundación Luksic