SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Vivienda sin recursos

Ricardo AbuauadPor 
Ricardo Abuauad

Para enfrentar el déficit de viviendas, el Plan de Emergencia Habitacional propuso construir 260 mil viviendas en este gobierno. Sin embargo, detrás de esa cifra se esconde una fragilidad que amenaza sus logros: un déficit presupuestario que pone en jaque la continuidad del plan.

La Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS) advirtió en el Senado que el Serviu Metropolitano enfrenta un faltante de $312 mil millones, equivalente al 32,3% de su presupuesto. No es una cifra menor: el desajuste ya está repercutiendo en el corazón de los programas habitacionales. Los subsidios DS49, DS19 y DS10 han disminuido comparativamente y los préstamos de enlace, anticipos de obras y adquisiciones de terrenos han visto retrasados sus pagos, lo que provoca paralizaciones y demoras en proyectos que ya habían sido adjudicados.

Las consecuencias son visibles. Entre enero y mayo de este año se iniciaron 5.780 viviendas menos que en el mismo período de 2024. Esa caída tiene un correlato social inmediato: alrededor de 17.340 empleos menos en el sector, en un momento en que la construcción atraviesa por un escenario complejo. Al mismo tiempo, casi 800 familias que ya cuentan con subsidio otorgado esperan aún la transferencia de los recursos para concretar sus viviendas. El mecanismo de financiamiento alternativo —el “confirming” con BancoEstado— ha permitido adelantar pagos parciales mediante factoring, pero con un costo adicional para las constructoras y sin cubrir todas las necesidades. Lejos de ser una solución estructural, opera como un paliativo insuficiente frente a la magnitud del problema.

El Ministerio de Vivienda destaca un 82% en cumplimiento de las metas del Plan, pero el cuello de botella financiero amenaza con frenar la recta final. La paradoja es evidente: se ha logrado avanzar en los primeros tres años, pero los recursos escasean justo cuando más se necesita acelerar para cumplir la meta en su totalidad. “El pago se concretará en cuanto se dispongan los recursos”, es lo que ha respondido el Serviu Metropolitano.

El riesgo no se limita al presente. Si no se asegura financiamiento para 2026 y 2027, el próximo gobierno no solo heredará metas incumplidas, sino también compromisos financieros sin respaldo, obras detenidas y familias que seguirán esperando. Será un escenario de altísima complejidad política y social: cumplir con nuevas promesas mientras se arrastran deudas y retrasos del ciclo anterior. La lección es clara. No basta con diseñar planes ambiciosos y levantar cifras de avances parciales. La política habitacional requiere un sustento presupuestario estable y suficiente, capaz de dar continuidad en el tiempo a una estrategia que, por definición, trasciende a un solo período de gobierno. Sin esa garantía, lo que hoy se llama Plan de Emergencia Habitacional corre el riesgo de transformarse en un listado de promesas incumplidas y en un problema aún mayor para quienes deban gobernar mañana. Y, más aún, para los chilenos que necesitan una casa.

Por Ricardo Abuauad, decano Campus Creativo UNAB y profesor de la UC

Más sobre:ServiuDéficit habitacionalFinanciamiento

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Grupo de personas queda aislado en pozas termales del Cajón del Maipo tras caída de nieve

Por “operación contra narcoterroristas”: República Dominicana y EE.UU. incautan 377 paquetes de cocaína

Comunidad Palestina en Chile celebra reconocimiento internacional y exige acciones concretas contra Israel

Ingreso de 120 mil autos “chutos” al año en Bolivia: parlamentarios de comisión de seguridad levantan alertas y emplazan al gobierno

La expectativas de diputados de la Comisión de RR.EE. por discurso del Presidente Boric ante la Asamblea General de la ONU

Reciclan casi 20 toneladas de basura tras cinco días de celebraciones en las fondas del Parque O’Higgins de Santiago

Lo más leído

1.
La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

2.
Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

3.
Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

4.
Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

5.
Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Hasta 35º grados: pronostican altas temperaturas para la región de Atacama

Hasta 35º grados: pronostican altas temperaturas para la región de Atacama

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Grupo de personas queda aislado en pozas termales del Cajón del Maipo tras caída de nieve
Chile

Grupo de personas queda aislado en pozas termales del Cajón del Maipo tras caída de nieve

Comunidad Palestina en Chile celebra reconocimiento internacional y exige acciones concretas contra Israel

Ingreso de 120 mil autos “chutos” al año en Bolivia: parlamentarios de comisión de seguridad levantan alertas y emplazan al gobierno

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”
Negocios

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”

Gasto público: Es hora de actuar

Klaus Schmidt-Hebbel: “Estoy seguro que Marcel no hubiese cometido los errores de los ministros actuales y del Presidente en el debate con el BC”

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño
Tendencias

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las siete maravillas del mundo

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Barcelona golea al Getafe y no le pierde pisada al líder Real Madrid
El Deportivo

Barcelona golea al Getafe y no le pierde pisada al líder Real Madrid

Tras quedar fuera del Mundial Sub 20: Damián Pizarro debuta en la liga francesa con un empate

Las mellizas Abraham siguen haciendo historia en el remo tras inscribirse en las semifinales del Mundial de Shanghái

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Bullicio y serenidad
Cultura y entretención

Bullicio y serenidad

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly

Pedro Mairal, escritor argentino: “La verdad, no soy optimista, me parece que hay una furia en el aire”

Multitudinarias protestas en Brasil contra posible amnistía a Bolsonaro
Mundo

Multitudinarias protestas en Brasil contra posible amnistía a Bolsonaro

Por “operación contra narcoterroristas”: República Dominicana y EE.UU. incautan 377 paquetes de cocaína

Macron exige liberar a los rehenes israelíes como condición para abrir una embajada en Palestina

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención